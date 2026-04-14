世界的ティアラデザイナーTARO KAMITANI、群馬・高崎のプロポーズプラン成功実証動画を公開。〈プロポーズティアラプラン〉福岡・千葉・大阪・高崎・銀座のチャペル＆レストラン会場へ取扱拡大。

TARO KAMITANI 株式会社サプライズプロポーズ大成功！リアルカップルによる〈プロポーズティアラプラン実証動画〉

TARO KAMITANI株式会社は、群馬県高崎市のBONCOURAGE（ボンクラージュ）高崎 ×

森の光の教会にて実施された〈プロポーズティアラプラン〉の成功実証動画を公開いたしました。

〈プロポーズティアラプラン〉は、東京での始動、そして群馬・高崎でのプロポーズプラン成功実証を経て、現在は千葉のプロポーズプラン会場「THE SURF OCEAN TERRACE」、大阪のプロポーズプラン会場「The 33 Sense of Wedding」、福岡のプロポーズプラン会場「カノビアーノ福岡」、高崎のプロポーズプラン会場「BONCOURAGE（ボンクラージュ）高崎」、銀座のオーダーメイド結婚指輪「ith銀座アトリエ」へと展開が広がっています。また、一部会場では2026年4月25日まで特別モニター募集も実施中です。

▪️BONCOURAGE（ボンクラージュ）高崎 × 森の光の教会

リアルカップルによる〈プロポーズティアラプラン〉成功実証動画

https://youtube.com/shorts/fUAtJ-JkVsg?si=nY3tUFKk-QuSMupf(https://youtube.com/shorts/fUAtJ-JkVsg?si=nY3tUFKk-QuSMupf)

■TARO KAMITANI『プロポーズティアラ』取扱会場

https://youtube.com/shorts/fUAtJ-JkVsg?si=nY3tUFKk-QuSMupf

東京｜PLACE OF TOKYO / TANGO by PLACE OF TOKYO

https://www.tarokamitani.com/posts/58157654?categoryIds=2992744

千葉｜THE SURF OCEAN TERRACE

https://www.tarokamitani.com/posts/58531979?categoryIds=2992744

大阪｜The 33 Sense of Wedding

https://www.tarokamitani.com/posts/58531184?categoryIds=2992744

福岡｜カノビアーノ福岡

https://www.tarokamitani.com/posts/58193676?categoryIds=2992744

群馬・高崎｜BONCOURAGE（ボンクラージュ）高崎 × 森の光の教会

https://www.tarokamitani.com/posts/58537219?categoryIds=2992744

銀座｜ith銀座アトリエ

https://www.ateliermarriage.com/column/ginza/87506?srsltid=AfmBOopxZB4UJd09gIMe_Xm6w1jqgKb3QD43uc_4VXPqUQfM78AkREoW

■プロポーズティアラプランとは

「プロポーズティアラプラン」とは、レストランでの特別な食事とチャペルでのサプライズプロポーズに、“祝福の象徴”であるティアラを添える新しいプロポーズプランです。

指輪だけでなく、彼女が最も輝く瞬間そのものを贈る体験として、忘れられない一日を演出します。

ティアラデザイナーTARO KAMITANI『プロポーズティアラプラン』ティアラデザイナーTARO KAMITANI『プロポーズティアラプラン』大切な方とディナーを楽しんだあと、チャペルでサプライズプロポーズを行い、ティアラを贈る特別プランです。ティアラデザイナーTARO KAMITANI『プロポーズティアラプラン』セミ・オーダーメイドティアラティアラデザイナーTARO KAMITANI『プロポーズティアラプラン』×TANGO by プレイスオブトウキョウ

大きな専用BOXに入ったティアラを、男性がその場で開いて贈る。その瞬間、女性の表情が大きく変わり、驚きから喜びへ、そして幸福感あふれる笑顔へと移ろっていきます。

舞台となるのは、レストランとチャペルが併設した会場です。お二人で食事を楽しんだあと、チャペルでサプライズプロポーズを行っていただきます。指輪だけではなく、祝福そのものとしてのティアラを贈ることで、忘れられない感動のシーンを生み出します。

■プラン誕生の背景

TARO KAMITANI ではこれまでも男性のお客様から「彼女に気持ちを贈りたい」「サプライズとしてティアラを贈りたい」というオーダーメイドティアラの相談を多く受けてきました。

『プロポーズティアラプラン』プレイスオブトウキョウ・サプライズを贈る、専用のティアラBOX

その中で生まれたのが、ティアラを贈るだけではなく、ティアラを贈るシーンそのものも演出できたら、もっと喜んでいただけるのではないか、という発想でした。

この想いがかたちになったのが、東京タワーの下でプロポーズや結婚式ができる Place of Tokyo との取り組みです。東京タワーの光を受けるチャペルでティアラを贈り、ティアラを着けた彼女が一瞬で花嫁のように輝く。そんな特別な体験が、多くのお客様の心を動かし、今回の全国展開へとつながっています。

■群馬・高崎での成功実証。実際の感動を動画で公開

今回公開したのは、群馬・高崎の

BONCOURAGE（ボンクラージュ）高崎 × 森の光の教会

で実施された〈プロポーズティアラプラン〉の成功実証動画です。

（左）BONCOURAGE高崎での食事シーン （右）森の光の教会で、花束を隠して彼女を待つ彼氏

実際の現場では、まずレストランでお二人が食事を楽しみ、その後、男性が先にチャペルへ移動。女性を待つその時間には、サプライズ直前ならではの緊張感が漂います。

（左）巨大なジュエリーBOXを開くとティアラが （右）プロポーズティアラを彼女に戴冠する彼氏

やがて女性がチャペルに入場し、専用BOXが開かれた瞬間、空気が変わります。驚き、喜び、少し照れたような表情、そして最高に幸せそうな笑顔へ。さらに、男性がそっとティアラを着けた瞬間、女性はまるで夢を見ているかのような表情を浮かべます。

（右）サプライズ大成功！最高の幸せそうな笑顔に （左）おふたりと、現場に立ち会っていたティアラデザイナー

サプライズが成功したあとの安堵感と、お二人の幸せそうな笑顔。その場には、言葉を超えた体験がありました。TARO KAMITANI 本人も現場に立ち会い、あらためてこのプランの力を実感したといいます。

■実証動画（YouTube Shorts）

BONCOURAGE（ボンクラージュ）高崎 × 森の光の教会

〈プロポーズティアラプラン〉成功実証動画

https://youtube.com/shorts/fUAtJ-JkVsg?si=nY3tUFKk-QuSMupf

■取材インタビュー動画

【YouTube】リアルカップルによる、サプライズプロポーズ

あわせて、ブライダル業界専門紙「ブライダル産業新聞」による

取材インタビュー動画も公開しました。

ティアラデザイナー TARO KAMITANI 本人が

〈プロポーズティアラプラン〉に込めた意図と、

群馬・高崎での成功実証を通して感じたリアリティを語っています。

【ブライダル産業新聞 取材インタビュー】ティアラデザイナーTARO KAMITANI『プロポーズティアラ』について

ブライダル産業新聞 取材インタビュー動画

ティアラデザイナー TARO KAMITANI『プロポーズティアラプラン』について

https://youtu.be/gtwo1-_vNTQ?si=IYgehpglAt4DLQXe

■東京から、福岡・千葉・大阪・高崎・銀座へ

Place of Tokyo での好評を受け〈プロポーズティアラプラン〉は現在、全国各地へと広がっています

TANGO by THE PLACE OF TOKYO 詳細はこちら https://www.tarokamitani.com/posts/58157654?categoryIds=2992744THE SURF OCEAN TERRACE 詳細はこちらhttps://www.tarokamitani.com/posts/58531979?categoryIds=2992744

TARO KAMITANI【プロポーズティアラ】取扱会場

・ 東京：Place of Tokyo

・ 千葉：THE SURF OCEAN TERRACE

・ 大阪：The 33 Sense of Wedding

・ 福岡：カノビアーノ福岡

・ 群馬・高崎：BONCOURAGE（ボンクラージュ）高崎 × 森の光の教会

・ 銀座：ith銀座アトリエ

The 33 Sense of Wedding 詳細はこちら https://www.tarokamitani.com/posts/58531184?categoryIds=2992744カノビアーノ福岡 詳細はこちら https://www.tarokamitani.com/posts/58193676?categoryIds=2992744ボンクラージュ高崎 詳細はこちら https://www.tarokamitani.com/posts/58537219?categoryIds=2992744ith × TARO KAMITANI／屋根裏の小さなチャペル-Stella- 詳細はこちら https://www.ateliermarriage.com/column/ginza/87506?srsltid=AfmBOopxZB4UJd09gIMe_Xm6w1jqgKb3QD43uc_4VXPqUQfM78AkREoW(https://www.ateliermarriage.com/column/ginza/87506?srsltid=AfmBOopxZB4UJd09gIMe_Xm6w1jqgKb3QD43uc_4VXPqUQfM78AkREoW%0A%0A)

いずれの会場も、レストランとチャペル、あるいは特別な空間をあわせ持ち、それぞれに異なる魅力を備えています。その会場ごとの個性と、プロポーズティアラの体験価値が重なることで、その場所ならではの感動が生まれています。

■各会場で特別モニター募集中

現在、千葉・大阪・福岡の各会場では、春のプロポーズティアラ モニターキャンペーンを実施中です。

プロポーズティアラプラン／春のプロポーズティアラ モニターキャンペーン

募集期間：2026年4月4日（土）～2026年4月25日（土）

内容：1組様限定／プラン総額30％OFF

実際にプロポーズティアラプランを体験いただき、その感動を広げていくための特別企画です。詳細は各会場または TARO KAMITANI 公式サイトにてご確認ください。

■モノよりコトへ。プロポーズティアラが目指すもの

現在、ブライダル業界全体において、価値観は変化しています。単にモノやハコであることである以上に、そこで、どんな体験ができるのか、どんな感動、感情が生まれるのかが重視される時代になっています。

TARO KAMITANI が提案する〈プロポーズティアラプラン〉は、まさにその変化の中で生まれた新しい提案です。指輪だけでは表現しきれない、祝福、尊重、そして“あなたが一番輝く瞬間”を贈ること。それを会場の皆さまとともに、全国各地で実装していくことを目指しています。

今後は、各地の会場と連携しながら、全国的なプロポーズティアラのムーブメントをつくること、そして将来的には、この感動を世界へ届けていくことを視野に入れています。

■TARO KAMITANI コメント

ティアラデザイナーTARO KAMITANI

「僕は、ティアラは、ただ頭に着ける装飾品ではなく、その人が、らしく、光輝く瞬間を、祝福としてかたちにするものだと考えています。プロポーズティアラプランは、その感動の瞬間、そのものをデザインする試みです。今回、高崎で実際の成功事例を目の当たりにして、あらためてこのプランの力を実感しました。これから全国各地で、この感動のムーブメントを広げ、さらに世界へも届けていきたいと思っています」

TARO KAMITANI は、オーダーメイドを中心に独自のティアラ制作を行うティアラデザイナーです。

ティアラを「魂の輝きの結晶化」と捉え、単なる装飾品ではなく、人の感情や存在を祝福する文化的価値として発信。ブライダル、映画、広告など幅広い分野で、世界を舞台に作品を手がけています

オリジナルティアラ代表作：レディー・ガガ、セーラームーン、セルジオ・ロッシ、明治記念館 等

最新メディア出演：NHK WORLDドキュメンタリー『Trailblazers』

AERA DIGITAL 『愛子さまの「ティアラ」が製作されるとしたら…？』

ティアラデザイナー紙谷太朗インスタ：

https://www.instagram.com/tarokamitani_tiaradesigner

TARO KAMITANI ブランドサイト：

https://www.tarokamitani.com

■実証動画

BONCOURAGE（ボンクラージュ）高崎 × 森の光の教会

〈プロポーズティアラプラン〉成功実証動画

https://youtube.com/shorts/fUAtJ-JkVsg?si=Nu4sV0-2jLuBbsBZ(https://youtube.com/shorts/fUAtJ-JkVsg?si=Nu4sV0-2jLuBbsBZ)

■『プロポーズティアラ』取扱会場

THE SURF OCEAN TERRACE

https://www.tarokamitani.com/posts/58531979?categoryIds=2992744

The 33 Sense of Wedding

https://www.tarokamitani.com/posts/58531184?categoryIds=2992744

カノビアーノ福岡

https://www.tarokamitani.com/posts/58193676?categoryIds=2992744

BONCOURAGE（ボンクラージュ）高崎

https://www.tarokamitani.com/posts/58537219?categoryIds=2992744

PLACE OF TOKYO / TANGO by PLACE OF TOKYO

https://www.tarokamitani.com/posts/58157654?categoryIds=2992744

ith × TARO KAMITANI 『屋根裏のチャペル-Stella-』

https://www.ateliermarriage.com/column/ginza/87506?srsltid=AfmBOopxZB4UJd09gIMe_Xm6w1jqgKb3QD43uc_4VXPqUQfM78AkREoW(https://www.ateliermarriage.com/column/ginza/87506?srsltid=AfmBOopxZB4UJd09gIMe_Xm6w1jqgKb3QD43uc_4VXPqUQfM78AkREoW%0A%0A)