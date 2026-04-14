甘夏×生姜「もったいない」を救う新発想！ 伊豆産甘夏果汁10％使用の炭酸飲料『甘夏ジンジャエール』新発売

株式会社温まる合間に

伊豆・湘南地域で地産地消の農産加工品開発・販売を手掛ける、株式会社温まる合間に（本社：静岡県熱海市、代表取締役：栗本遼）は、2026年4月20日～、伊豆産の甘夏と国産生姜を掛け合わせた新感覚の炭酸飲料「甘夏ジンジャエール」を発売いたします。JAふじ伊豆（富士伊豆農業協同組合 本店：沼津市）の未活用だった加工用甘夏を活かして商品を開発。静岡県内の道の駅・土産物店と弊社オンラインストアにて販売を開始いたします。

■未活用だったJAふじ伊豆の「加工用甘夏」

伊豆観光のおともに。この土地で育った果物の恵みを味わう新たなご当地ドリンクができました。JAふじ伊豆では、年間3tの加工用甘夏が未活用のまま廃棄されていた

一般に、青果市場の流通規格に合わず規格外となった果実の多くは、加工用としてジュースやジャム、缶詰などに活用されます。

JAふじ伊豆の熱海・伊東地区では、紅甘夏、甘夏、サンフルーツ、紅サンフルーツという、4つの品種の甘夏が栽培されており、年間約15tが青果用として出荷されている一方で、規格外となった「加工用甘夏」の活用方法が見つけられず、熱海・伊東両地区だけでも推定で3t以上の甘夏が、未活用のまま廃棄されるなどしていました。

こうした状況からJAふじ伊豆より相談を受けた当社は、加工用甘夏を2025年に約1tを仕入れました。2026年は、収穫期を迎え4月より約3tを目標に、仕入れを行っています。豊かな伊豆の農産物を、無駄にしたくないという思いが、今回の商品開発の出発点です。

■甘夏らしい味わいを活かした新たな伊豆のご当地ドリンク

当社「温まる合間に」は、地域の農産物の魅力を活かした加工食品を通じて、伊豆・湘南の農業と土地の魅力をより多くの方に届ける事業に取り組んでいます。

加工用甘夏の活用方法を模索する中で生姜との組み合わせに着目。甘夏と生姜が互いを引き立て合う新発想の炭酸飲料「甘夏ジンジャエール」を開発いたしました。

甘夏独特のさわやかな甘みや香りと、国産生姜のシャープな辛味がマッチし、甘いだけのジュースでは物足りない大人の方にも楽しんでいただける、ノンアルコールカクテルのような味わいです。

甘夏らしい味わいを活かした新たな伊豆のご当地ドリンクとして静岡県内の道の駅・土産物店と弊社オンラインストアにて販売を開始いたします。

本年の販売目標は1万本。これにより、これまで未活用だった加工用甘夏約3tの消費に貢献し、同地区の甘夏の総活用量は従来比約2割増となります。

■製品のこだわり：厳選した国産原料を使用し、素材そのもののおいしさを引き出した本物の味わい

●果汁10％使用--甘夏の味わいを贅沢に

一般的なご当地サイダー(炭酸飲料)の果汁比率が1～3％程度であるのに対し、本品は甘夏果汁を10％使用。伊豆産甘夏のさわやかな風味と香りをたっぷり感じていただけます。

果汁10％の贅沢な味わい●すべて国産原料を使用

ジンジャエールに欠かせない生姜はシャープな辛みが際立つ国産素材を厳選。砂糖は、北海道産甜菜糖と鹿児島県産サトウキビ粗糖の2種類をブレンドし、甘夏の味わいを生かして、美味しさを引き出す配合にこだわりました。

辛みが引き立つ国産生姜●香料・着色料・甘味料不使用

原材料の味わいを活かすために、不要な素材は入れておりません。

素材そのもののおいしさを引き出した本物の味わいを楽しんでいただけます。

【製品概要】

新たな伊豆のご当地ドリンクとしてお楽しみください

商品名：甘夏ジンジャエール（炭酸入り）

・内容量：340ml 入数：24本

・原材料名：甘夏（伊豆産）、砂糖、生姜汁(生姜(国産))／炭酸

・参考価格：500円（税込）

・賞味期限：製造後1年

【販売取扱店舗】

・丸高名産店(熱海駅前 平和通り商店街内)

・伊豆高原ビール 本店（伊東市）

・Merienda（熱海市）

今後、静岡県内の道の駅・お土産物店など、順次販売店を拡充していく予定です。

下記オンラインSHOPでも順次販売対応してまいります。

▷一般のお客様

・公式オンラインSHOP https://atatama.shopselect.net/

▷店舗でのお取り扱いをご検討のお客様

・goooods https://goooods.com/sellers/d13c2c2f-d06c-4832-b9ba-44a8475f2faa

・スーパーデリバリー https://www.superdelivery.com/p/do/dpsl/1004674/

■姉妹品「伊豆レモネード（炭酸入り）」について

累計4万本販売した伊豆レモネードも好評です

弊社では、2024年3月より「伊豆レモネード（炭酸入り）」の販売もしています。本品は、国産レモン発祥の地とされる熱海をはじめ、伊東・沼津などの伊豆産レモンを使用。レモンの味わいをしっかり味わっていただけるよう果汁を贅沢に7％使用しています。

累計販売本数は4万本に達し、伊豆のご当地商品として地元の皆様、観光でお越しの皆様にご好評いただいております。

こちらも伊豆産レモンと、鹿児島県産サトウキビ粗糖のみで味付けをした、こだわりの製品です。

甘夏ジンジャエールと共にお楽しみいただけますと幸いです。

■株式会社 温まる合間に について

伊豆・湘南の温泉や海でほっと一息つく合間に、地元の「農業」や「食」でも味わい深い体験をお届けいたします。

静岡県熱海市を拠点に、伊豆・湘南地域の農産物を使った地産地消の農産加工品の開発・販売を行う食品メーカーです。地元農家と連携し、素材の特性に合わせた小・中規模ロットでの加工を行います。

素材の味を活かした無添加を基本とするシンプルな商品づくりを大切にしており、商品を通して地域の魅力を伝え、地域農業と向き合いながら、持続可能なものづくりを目指しています。

【会社概要】

会社名：株式会社 温まる合間に

本社所在地：静岡県熱海市銀座町8-7

二宮工房：神奈川県 中郡二宮町二宮799-9

代表取締役： 栗本 遼

創業：2023年4月

事業概要：

１.伊豆・湘南エリアの農産物を原料とした、ジャム・ドリンク類・菓子の開発・販売

２.伊豆・湘南エリアの農産物を原料とした、ジャム・ゼリー類の製造・販売

３.伊豆・湘南エリアの農産物を原料とした、業務用農産加工品(シロップ、果汁、カットフルーツ等)の製造・販売

公式サイト：https://www.atatama.com/

公式Instagram：https://www.instagram.com/atatamaru.aimani/