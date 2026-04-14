次世代産業インフラのLexxPluss、「フィジカル AI 開発支援プログラム by AWS ジャパン」に採択

株式会社LexxPluss

次世代産業インフラの構築を目指す株式会社LexxPluss（本社：東京都大田区、代表取締役：阿蘓 将也、以下、LexxPluss）は、アマゾン ウェブ サービス ジャパン合同会社（以下、AWS ジャパン）が実施する「フィジカル AI 開発支援プログラム by AWS ジャパン」に採択されたことをお知らせいたします。

本プログラムは、物理世界で動作するAI（フィジカルAI）の開発を加速させる企業を支援するもので、技術的観点、ビジネス的観点、それらの実現性及びインパクト等から総合的にみて選考が行われました。LexxPlussは本プログラムを通じて、AWSクレジットの付与を受け、産業特化型ヒューマノイドのAIモデル学習およびシミュレーション環境の高度化を推進してまいります。

採択の背景：フィジカルAIによる「労働力不足」の抜本的解決へ

製造・物流現場では、2030年までに深刻な労働力不足が予測されています。LexxPlussはこの課題に対し、単なる自動化を超え、人と区別されることなく「1名」と数えられる「働き手（労働力）」そのものを供給する「産業特化型ヒューマノイド事業」を2026年2月に本格始動いたしました。

プレスリリース：次世代産業インフラのLexxPluss、産業特化型ヒューマノイド事業を本格始動(https://lexxpluss.com/jp/press-release-jp/industrial-humanoid_202602/)

本事業の第一弾であるモバイルマニピュレータ「LexxMoMa（レックスモマ）」シリーズは、世界初の「手足のシンクロ動作」により、従来の4倍の生産性を実現しています。この複雑な動作制御と、過酷な現場環境への適応には、膨大な計算資源によるAI学習が不可欠です。今回のプログラム採択により、AWSのクラウド基盤を活用することで、以下の開発を加速させます。

- 「手足のシンクロ動作」の高度化: 移動しながらアームを駆動させる独自のソフトウェア技術の精度向上。- 大規模デジタルツインでの学習: AWS上での膨大な走行・作業シミュレーションによる、エッジAIの学習スピードの劇的な短縮。- 2033年「10,000名の労働力供給」に向けた基盤強化: 24時間365日の高精度な稼働を支える、堅牢なフリートマネジメントシステムの構築。

＜LexxMoMa イメージ動画＞

LexxPluss 代表取締役 阿蘓 将也のコメント

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=RPZQQwsPQKs ]

この度、AWS ジャパンによる支援プログラムに採択されたことを大変光栄に思います。私たちが目指すのは、物理世界でヒトを超える能力を発揮する『産業特化型ヒューマノイド』の普及です。AWSの強力な計算リソースを活用し、2033年までに10,000名の『働く力』を現場へ届けるという目標を、より確実かつ迅速に達成してまいります。

株式会社LexxPlussについて

LexxPlussは、「自律的産業インフラを構築する」をミッションに、日本のインフラを支える物流業・製造業の課題解決を目指すスタートアップです。AIとロボティクス技術を組み合わせ、「持つ・運ぶ・作業する」を1台で自動化する「LexxMoMa」や自動搬送ロボット「Lexx500」、牽引アタッチメント「LexxTug」、ロボット統合制御システム「LexxFleet」など、次世代の産業インフラ構築を支えるロボティクス製品を開発・製造・販売しています。

企業サイト： https://www.lexxpluss.com/jp/ (https://www.lexxpluss.com/jp/)

X： https://x.com/LexxPluss

LinkedIn： https://www.linkedin.com/company/lexxpluss/

Facebook： https://www.facebook.com/profile.php?id=61577495098051