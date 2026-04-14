空き家買取・再生事業を展開する株式会社Triiku、一般社団法人公民連携推進機構に新規入会

株式会社Triiku

空き家買取サイト「空き家買取.com」および訳あり不動産の買取サービス「訳あり物件まるっと買取」を運営する株式会社Triiku（トリイク）（本社：東京都港区、代表取締役：池上 航生、以下「Triiku（トリイク）」）は、このたび、一般社団法人公民連携推進機構に新規入会したことをお知らせいたします。Triiku（トリイク）は、公民連携の推進を通じて、自治体・地域事業者・関係機関との連携を深め、空き家の増加抑制および地域活性化に資する実務支援を進めてまいります。

一般社団法人公民連携推進機構について

一般社団法人公民連携推進機構（C+G）は、地方自治体の活性化に向けて、民間企業の活力・資金や国の交付金・補助金を活用しながら地方創生を推進する非営利組織です。会員企業の会費を基盤に運営され、400以上の自治体と連携しながら、公民連携の実装を支える枠組みをつくっています。

同機構は、自治体と民間企業の接点づくりに加え、毎週のオンライン意見交換会や毎月の首長向け勉強会を通じて、地域課題の共有と実行につながる機会を継続的に生み出しています。あわせて、自治体向けには、公民連携勉強会の開催、交付金・補助金等の申請支援、ふるさと納税クラウドファンディング等を活用した予算支援など、実務面での支援も行っています。

入会の背景

空き家課題は、建物の老朽化や管理負担だけでなく、相続、共有持分、残置物、費用負担、近隣対応など複数の論点が重なりやすく所有者の意思決定が止まりやすいテーマです。Triiku（トリイク）は、これまで空き家の「相談→買取→再生」を現場で担う中で、空き家問題は不動産の問題であると同時に、意思決定を前に進めるための整理の問題でもあると捉えてきました。



こうした課題を地域単位で継続的に解決していくためには、民間事業者だけで完結するのではなく、自治体・地域事業者・関係機関との連携が不可欠です。一般社団法人公民連携推進機構（C+G）は、自治体と民間企業をつなぎ、公民連携の実装を支える枠組みを持つ団体であり、Triiku（トリイク）が持つ現場知見を地域の実務に接続しやすい基盤があります。Triiku（トリイク）は、こうした枠組みの中で空き家課題の解決をより前に進めるため、このたび新規入会を決定しました。

Triiku（トリイク）が一般社団法人公民連携推進機構で担う役割

Triiku（トリイク）が担う役割は、空き家領域の“現場実装”を公民連携の場に持ち込むことです。一般社団法人公民連携推進機構（C+G）が持つ自治体との接点や勉強会の枠組みの中で、Triiku（トリイク）は、空き家の相談現場で実際に起きている課題を、自治体・地域・民間が共有しやすい形に整理し実行可能な解決策へ落とし込んでいきます。

具体的には、Triiku（トリイク）は、相続・共有持分・残置物・老朽化・境界非明示など、一般流通が難しい案件で蓄積してきた実務知見をもとに以下のような役割を担ってまいります。

- 現場課題の可視化所有者が止まりやすい論点（権利関係、費用、契約リスク等）を整理し、自治体・関係者が共通認識を持てる状態をつくる- 実務フローの設計相談受付から整理、買取・再生までの流れを、地域で運用しやすい形に整える- 再現性のある運用づくり個別案件で得た学びを、セミナー・勉強会・連携施策の中で共有し次の案件に活かせる形へ更新する

Triiku（トリイク）は、単に物件を買い取る事業者としてではなく、空き家課題を「整理して、前に進める」実務パートナーとして自治体・地域・関係事業者との連携を支え地域ごとの実情に合わせた解決の実装に貢献してまいります

コンソーシアムの取り組み・活動内容

一般社団法人公民連携推進機構（C+G）は、自治体と民間企業の連携を前に進めるため、接点づくりから実務支援までを一体で行っています。地方自治体の活性化に向けて、民間企業の活力・資金や国の交付金・補助金を活用する枠組みを持つ非営利組織です。

主な取り組み

Triiku（トリイク）が提供できる価値

- 公民連携勉強会・意見交換会の開催自治体と民間企業が課題や事例を共有し、連携の具体化につなげる場を継続的に運営しています。- 自治体向け支援（申請支援・説明会）国の交付金・補助金等の活用に向けた申請支援や説明会を行い、地域課題の実行を後押ししています。- 予算支援（ふるさと納税クラウドファンディング等）ふるさと納税クラウドファンディング等を活用し、自治体施策の予算面での支援にも取り組んでいます。- 官民連携（自治体×民間の橋渡し）自治体と民間企業の接点をつくり、地域課題に対する提案・実装につながる連携を推進しています。

Triiku（トリイク）は、空き家課題に対して、単に不動産を買い取るだけでなく、複雑な事情を整理し意思決定を前に進める実務を強みとしています。一般社団法人公民連携推進機構（C+G）への入会を通じて、現場で蓄積した知見を自治体・地域・関係機関との連携に活かし、空き家課題の解決をより実装しやすい形にしてまいります。

Triikuが重視する提供価値

代表コメント

- 論点整理による「判断できる状態」の設計相続、共有持分、残置物、老朽化、境界非明示など、所有者が止まりやすい論点を整理し前に進めるための土台をつくります。- 相談→買取→再生までを前に進める実行力現場対応から意思決定支援、買取・再生までを一気通貫で進めることで、空き家課題の解決スピードを高めます。- 現場知見を地域実装に変える改善力個別案件で得た学びを、運用フローや連携方法に落とし込み、自治体・地域でも活用しやすい形へ更新します。- スタートアップならではの意思決定スピード現場で起きる変化に対して柔軟かつ迅速に対応し、地域ごとの実情に合わせた実装を進めます。デジタルハリウッド大学 客員准教授、デジタルハリウッド大学大学院 客員准教授、一般社団法人国際コンピュータ利用監査教育協会 監事、株式会社バリューデザイン 社外監査役。一般社団法人公民連携推進機構 代表理事 高瀬亜富 内田・鮫島法律事務所 パートナー弁護士

この度、株式会社Triiku（トリイク）様の一般社団法人公民連携推進機構への入会、大変嬉しく思っております。空き家の課題は、当機構に対しても自治体からも多くの課題をいただいており、現在も当機構の会員企業と共に課題解決へ支援している自治体も多くございます。Triiku（トリイク）様は、空き家の「相談→買取→再生」までを現場で実装されてきた事業者であり、今後、当機構の枠組みを通じて、自治体・地域・民間企業の連携を深めながら、空き家課題の解決に向けた取り組みをともに推進していただきます。

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/177210/table/4_1_e25e0b850823c896d458456b242586db.jpg?v=202604141051 ]株式会社Triiku（トリイク）代表取締役 池上航生

この度、一般社団法人公民連携推進機構へ入会させていただき、大変嬉しく思っております。空き家は、ただの不動産ではなく、誰かの暮らしや思い出が残る場所です。一方で、相続や権利関係、家財、管理負担など、さまざまな事情が重なることで、所有者の意思決定が止まってしまうことも少なくありません。私たちは、空き家の「相談→買取→再生」を通じて、そうした停滞を一つずつほどき、前に進めることを大切にしてきました。今回の入会を通じて、公民連携の枠組みの中で現場知見を共有し、自治体・地域・関係事業者の皆さまと連携しながら、空き家課題の解決をより前進させてまいります。

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/177210/table/4_2_5e1209cad8dd7b32858968f2fdda953b.jpg?v=202604141051 ]

「訳あり物件まるっと買取」

～訳あり不動産の買取相談サービス～

共有持分など権利関係が複雑な不動産、再建築不可、境界非明示など、一般的な売却が進みにくい物件を専門に法的ノウハウと専門知識で論点を整理し、買取いたします。

URL：https://wakeari-marutto.com/lp-1/

「空き家買取.com」

～空き家の買取相談サイト～

相続した空き家、お荷物がある戸建て、老朽化して管理が難しい住宅、遠方で手入れできない物件など、「売りたい」「どうすればいいか分からない」に対応し、状況整理から売却までをサポート

URL：https://akiya-kaitori.co.jp/

本リリースに関するお問い合わせ先

株式会社Triiku（トリイク）

代表取締役 ：池上 航生

電話番号 ：03-6845-0996

メールアドレス：support@triiku.com