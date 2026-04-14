【入場無料】5月9日・10日開催！関西最大級のハワイアンフェスが神戸に上陸！「ALOHA MALL FESTIVAL 2026」。グラミー賞アーティスト来日決定！

株式会社relation会場は神戸市のTOTTEI PARK





2026年5月9日（土）・10日（日）の2日間、神戸の新たなランドマークとして注目を集める「GLION ARENA KOBE」に隣接するウォーターフロント「TOTTEI PARK」にて、

関西最大級の野外ハワイアンイベント「ALOHA MALL FESTIVAL 2026」を開催いたします!

▼イベント特設サイトはこちら

https://portal.aloha-mall.com/

本イベントは「日本とハワイを繋ぐ文化プラットフォーム」を目指すALOHA MALLが主催。入場無料で、どなたでも気軽に本場ハワイの空気感を五感で体感いただける大規模イベントです。

初夏の神戸がハワイに染まる2日間。進化を続けるウォーターフロントで、極上のアイランドタイムをお楽しみください。

豪華ゲストと94教室がステージを彩る

KUPAOA：ハワイの美しい自然を背景にした音楽を通じて、心を洗うような歌声で多くの人々に感動を与えています

メインステージでは、ハワイ語を大切に歌い繋ぐ実力派デュオ「KUPAOA（クーパオア）」が、心に響く伝統曲とオリジナル曲を披露します ！

また、地域に根ざした小さな教室から大規模校まで、合計94のフラ教室が全国から集結 。

本イベントでは「教室の規模に関わらず、すべてのダンサーに最高の舞台を経験してほしい」という主催者の強い想いから、門戸を広く広げた独自の参加体制を整えました。

1,700名もの出演者が一堂に会し、神戸の空の下で愛を込めて舞う姿は、まさに圧巻の一言です ！

本場の味と限定アイテムを堪能する

LAHAINA MOON（ラハイナムーン）

会場内の「マルシェエリア」には、アパレルや雑貨などハワイアンブランド24店舗が軒を連ねます 。

特に、関東の人気店「LAHAINA MOON（ラハイナムーン）」の協力により、普段関西では目にできない貴重なショップも特別出店いたします。

フードエリアでは、ガーリックシュリンプやマラサダといった定番から、ロコモコやパンケーキまで、多彩なキッチンカーが本場の味を提供。五感すべてでハワイの魅力を存分に楽しめる構成となっています。

日本最大の文化プラットフォームへ挑む



【事業ビジョン：ハワイ文化の総合プラットフォームへ】

ALOHA MALLは、単なるイベント開催の枠を超え、日本におけるハワイ文化の魅力を集約・発信する「ハワイ文化の総合プラットフォーム」の構築を目指しています。

これまでフラダンス教室の検索、楽器・衣装のECサイト、さらには本場アーティストとの出演仲介など、分野ごとに分断されていた情報を一つに統合。ハワイを愛するすべての人々が、いつでも・どこからでも必要な情報にアクセスし、本物の文化に触れられるエコシステムの創出に挑みます。



【エンジニアの未来を創る「多角化戦略」の象徴】

本プロジェクトを推進するのは、IT事業を主軸とする

株式会社relation（リレーション）です 。

HP：https://www.relation2012.com/

ｘ ：https://x.com/relation_ict_d

同社がハワイアン事業という異業種へ挑む背景には、技術者が抱える心理的プレッシャーや将来への不安を解消したいという「エンジニアファースト」の想いがあります。

従来の常駐型支援モデルのみに依存せず、自社プロダクトである「ALOHA MALL」のような多角的な事業基盤を築くことで、技術者が心身ともに健やかに、多様なキャリアを選択できる「受け皿」を創出。テクノロジーと伝統文化を融合させ、日本とハワイを繋ぐ新たな架け橋となります。



株式会社ヴァリアスター

代表者：代表取締役CEO 井上 秀士

所在地：

本社 大阪市北区東天満2‐8‐1 若杉センタービル別館1F

横浜 神奈川県横浜市西区北幸1丁目11番1号 水信ビル7F

事業内容：DXコンサルティング業務、ソフトウェアの企画、開発、販売、

マーケティング支援、Eコマース事業、WEBサイト企画、制作、

イベント企画、運営事業



主要サービス/実績： https://www.relation2012.com/request/