小児科だからこそ、”会計も寄り添いの一部”　ママ・パパの負担軽減へ、開業時から自動精算機を導入｜神奈川県川崎市

株式会社カワニシバークメド

医療業界向けDX関連事業を展開する株式会社カワニシバークメド（本社：岡山県岡山市、代表取締役：本山 章）のクリニック自動精算機「テマサック」が、“最強の子育てサポーター”を目指す小児科・新生児内科「あかちゃんからのこどもクリニック宮前平」（川崎市宮前区）に導入されました。

同院では、開業準備の段階から「ママ・パパの負担をどうすれば減らせるか」を一つひとつ丁寧に検討してきました。体調のすぐれないこどもを抱えながらの通院は、想像以上に大きな負担です。小児科だからこそ、会計もまた“寄り添いの一部”と捉え、開業時からその仕組みを設計しました。その一つが、自動精算機の導入です。

■導入の背景と効果：会計も寄り添いの一部

あかちゃんからのこどもクリニック宮前平｜高橋 英里佳 院長

当院は、「ママ・パパの笑顔が、こどもたちの健やかな成長につながる」という想いのもと、子育て世代に寄り添う診療体制づくりを大切にしています。開業準備の段階から、Web予約やWeb問診の導入など、通院時の負担を少しでも軽減できる環境を整えたいと考えてきました。

その取り組みの一環として、開業時より自動精算機を導入しました。キャッシュレスを含む多様な決済方法に対応することで、忙しいご家庭が普段使いの支払い手段をそのまま利用できる環境を整えたいと考えたためです。

さらに、デジタルサイネージ機能を活用し、院内の取り組みやお知らせを発信することで、会計の時間を単なる「支払いの場」にとどめず、ママ・パパとのコミュニケーションの機会へと広げたい--その思いが、今回の導入につながりました。

【会計業務の効果測定】

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/170650/table/11_1_1830ccec93c077be039f70cd8c0d4752.jpg?v=202604141151 ]

※受付スタッフ：3名、外来患者数：~50人／1日平均

※院長による2026年2月時点の評価（導入：2025年6月）

【受付会計業務における課題感の5段階評価】

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/170650/table/11_2_d67a392e2338d4ec909fabb3e5fde28d.jpg?v=202604141151 ]

※課題感の評価基準：「1：感じない」～「5：強く感じる」の5段階評価

※院長による2026年2月時点の評価（導入：2025年6月）

■スタッフの感想：「現金管理の不安が軽くなりました」

決済方法が豊富なのはとても助かっています。患者様がご自身の使い慣れた方法を選べるので、会計時のやり取りがスムーズになりました。

一方で、診察券をお忘れになりバーコードが読み取れない場合の対応は、やや手間がかかると感じることもあります。イレギュラー対応の流れを事前にしっかり共有しておくことが大切だと思いました。

それでも、現金の受け渡しがなくなったことで、釣銭ミスや数え間違いの心配がなくなったのは大きなメリットです。精神的な負担が減り、安心して業務に集中できるようになりました。

■院長の感想：「想像以上にママ・パパから喜ばれています」

テマサックが対応している豊富な決済方法（医院側で利用決済の選択可能）

自動精算機の中でも、デジタルサイネージ機能を備えた機種はまだそれほど多くない印象でした。会計の時間を、単なる「お支払いの場」にするのではなく、ちょっとしたご案内や情報発信の機会にできる点は大きな魅力だと感じています。親御様との接点を自然に増やせるのは、十分に価値のあることだと思います。

また、決済方法の多さについても、想像以上にママ・パパから喜ばれています。ライフスタイルが多様化している今、普段から使い慣れている決済手段に対応していることは、とても大切だと実感しました。

■検討中の他院様に向けてのコメント

受付横に設置された自動精算機テマサック上段：育児サポートクラスや院内の出来事を案内／下段：対応している決済方法を表示

キャッシュレス決済の選択肢が豊富なのは親御様にとって便利ですが、やはり決済手数料は無視できないポイントです。利便性だけでなく、運用コストも含めてバランスを見ながら検討されるのがよいと思います。

そして意外と見落としがちなのが、小銭の対応範囲です。1円単位まで使えるのかなど、機種によって仕様が異なります。日々の会計業務に直結する部分ですので、導入前にしっかり確認しておくことをおすすめします。

■あかちゃんからのこどもクリニック宮前平について

キャッシュレス決済手数料は無視できないポイント1円・5円や5千円札など対応金種は事前に確認が必要

「最強の子育てサポーター」を目指し、2025年5月にリニューアルオープンしました。こどもたちが心も身体もバランス良く育つためには、ママ・パパの笑顔が不可欠です。その笑顔こそが、こどもたちの健康、そして未来の笑顔につながっていくと私たちは信じています。

当院が大切にしているのは、「ホッとできる場所」であること。スタッフは常に笑顔での対応を心がけ、相談や質問をしやすい環境づくりに努めています。診察室で子育てに関するさまざまな疑問にお答えするのはもちろん、各種講座も開設し、子育てを継続的にサポートしています。院長自身が子育てをする中で「こんな講座があったら良かった」と感じた内容を、形にして提供しています。

現在まさに育児中の2児の母でもある当院院長は、6歳の頃から小児喘息で通院していた経験があります。患者としての立場、そして親としての立場の両方を理解しているからこそ、病気のことはもちろん、子育ての悩みも気軽に相談できる環境づくりを大切にしています。

院内には8つの個室を備えており、待合から診察、検査までをすべて同一の個室内で完結できる体制としています。院内を移動する必要がなく、他の親御様とすれ違う機会もほとんどないため、接触機会を最小限に抑え、安心してご来院いただける環境を整えています。

■導入した自動精算機「テマサック」について

広々とした落ち着きのある受付完全個室で気軽に相談しやすい診察環境製品仕様、導入事例、マンガ解説、AR試し置き、選び方、IT導入補助金などお役立ち情報・コンテンツを公開しています。自動精算機テマサック｜公式サイト :https://kawanishi-bm.co.jp/thema-sac/?utm_source=prtimes&utm_medium=press-release&utm_campaign=expo_oosaka_202602&utm_content=expo_oosaka

■導入先概要

クリニック名：あかちゃんからのこどもクリニック宮前平

所在地：〒216-0035 神奈川県川崎市宮前区馬絹1-1-41

診療科：小児科・新生児内科

URL：https://baby-kids-miyamaedaira.com/

■会社概要（販売提供元）

会社名：株式会社カワニシバークメド

所在地：〒700-0024 岡山市北区駅元町1-6 岡山フコク生命駅前ビル805号室

代表者：本山 章

設立：2019年7月

事業内容：医療業界向けインターネット関連事業、その他関連事業

URL：https://kawanishi-bm.co.jp/

■本件に関するお問い合わせ先

お問い合わせフォーム：https://kawanishi-bm.co.jp/contact/