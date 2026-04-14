【ラフィネグループ】第43回総会を開催『温故知新』の実践と成果―オリコン顧客満足度(R)調査 No.1を支えたお客様への感謝と想い

株式会社ボディワークホールディングス

「人々が心身ともに健康で元気に暮らすことができる社会づくりのための事業」に取り組むラフィネグループ（代表取締役：清水秀文、住所：東京都中野区）は、2026年4月8日に「第43回 Raffine Group総会」を開催いたしました。また、同総会内で行われた第16回目の開催となるラフィネグループ独自の接遇コンテストでは、ボディワーク・リバース東京合同の新たなグランプリが決定いたしました。

■開会挨拶―創業の歩みと成長への想い

本総会は、株式会社リバース東京代表 川村信久による開会挨拶からスタートしました。

挨拶では、ボディワーク発足当時の総会について触れ、かつては小さな会場で開催され、目標の売上を達成した喜びを分かち合っていた時代を振り返りました。

また、現在は様々なグループ会社が集う場となった本総会において、参加者一人ひとりが過去を振り返ったときに自身の成長を実感できるような、実りある時間にしてほしいとの想いが語られました。

株式会社リバース東京 代表 川村信久株式会社ボディワークホールディングス /株式会社ボディワーク 代表取締役 清水秀文■2025年度方針の総括『温故知新』とお客様への想い

株式会社ボディワークホールディングス / 株式会社ボディワーク代表取締役 清水秀文からは、2025年度方針の振り返りが行われました。

2025年度は『温故知新』を掲げ、これまで培ってきた技術やサービスの本質を大切にしながら、現代のニーズに合わせた新たな価値創出に取り組んでまいりました。

最も大きな成果は、オリコン顧客満足度(R)調査で第1位を獲得できたことです。

セラピストや社員一人ひとりが誇りを持ち、これからも継続して選ばれ続ける存在であってほしいと語りました。

その根底にあるのは、日々ご来店くださるお客様への感謝の想いです。

ラフィネグループでは、この想いを大切にしながら、日々のサービスを積み重ねてきました。

施術の中で交わされる何気ない会話や、お帰りの際にいただく「ありがとう」の一言。

そのひと言ひと言が、セラピストの手のぬくもりに想いを宿し、次の施術へとつながっていきます。

積み重ねられてきた「ありがとう」の数だけ、技術は磨かれ、接客は深まり、ラフィネグループならではのサービスが育まれてきました。

そして今もなお、その一つひとつの積み重ねが、お客様にとっての心地よい時間を生み出し、私たちの価値を形づくり続けています。

■新たに掲げる2026年度方針『Well-being』

2026年度の方針として『Well-being』を掲げ、

お客様・セラピスト・社会すべてに対し、心と身体の両面から、より豊かな状態を提供していく方向性が発表されました。

本方針の発表にあたり、株式会社ボディワークサービス代表 大野政嗣は、これからは、問題を見つけて定義し、解決していくことが求められる時代です。それぞれの立場や環境における状況から多様な意見を出し合い、それらに向き合いながら問題解決を進めていくことが、企業の成長につながると考えていますと語りました。

ラフィネグループが目指すWell-beingは、以下の“幸せの5つの要素”に基づいています。

P：Positive（心理的安全性の確保された環境）

E：Engagement（主体性）

R：Relationships（他者との関係性）

M：Meaning（意義）

A：Accomplishment（達成感）

単なるリラクゼーションにとどまらず、日常の中で心と身体が整い、前向きな変化へとつながる価値の提供を目指します。

今後も、セラピスト一人ひとりが安心して長く活躍できる環境づくりを通じて、サービス品質の向上とWell-beingの実現に取り組んでまいります。

また、一人ひとりが自分らしい働き方を描きながら、

「一生使えるスキル」を身につけ、

お客様からいただく「ありがとう」をやりがいとして積み重ねていける環境を育んでまいります。

そして、この価値をともに体現し、未来へとつないでいく人材とともに、ラフィネグループのこれからを築いてまいります。

株式会社ボディワークサービス 代表 大野政嗣■R-1コンテスト2026「スペースの部/セラピストの部」を開催！

ラフィネグループ独自の接遇コンテスト「R-1コンテスト2026」（第16回）が開催されました。

審査員には、部門長、前回大会セラピストの部ファイナリスト5名、前回大会スペースの部グランプリ1名が参加。さらに会場審査に加えオンライン同時配信を実施し、グループ全社の社員・セラピストによるリアルタイムでの応援・投票も行われました。

スペースの部 ファイナリストセラピストの部 ファイナリスト

◇R-1コンテスト2026「スペースの部」

『温故知新 ～原点を大切に、魅力を磨き、選ばれるスペースへ～』をテーマに、各店舗の優れた取り組みを発表。

自店の取り組みを見直すとともに、他店舗の事例を共有し、グループ全体のサービス向上を図ることを目的として、ラフィネグループ634店舗が参加しました。

その中から予選を勝ち抜いた4スペースがファイナルに進出しました。

◇2026年度 R-1コンテスト「スペースの部」ファイナル 競技概要

〇審査テーマ：温故知新 ～原点を大切に、魅力を磨き、選ばれるスペースへ～』

〇審査方法：取り組み／数値目標に対する進捗／今後の展望について、4分間のロールプレイング形式で審査

〇審査項目：「目標に対する進捗」「取り組み内容の実践」「内容の分かりやすさ」「今後の展望」「ブランドイメージの体現」

◇R-1コンテスト2026「スペースの部」ファイナリスト

株式会社ボディワーク

・ラフィネプリュス イオンモール岡山店（岡山県）

・REFLE そごう千葉店（千葉県）

株式会社リバース東京

・Spa LaQua（東京都）

・幕張温泉 湯楽の里（千葉県）

ラフィネプリュス イオンモール岡山店

株式会社ボディワーク

REFLE そごう千葉店

株式会社ボディワーク

Spa LaQua

株式会社リバース東京

幕張温泉 湯楽の里

株式会社リバース東京

◇R-1コンテスト2026「スペースの部」結果

グランプリ

幕張温泉 湯楽の里（千葉県）

準グランプリ

ラフィネプリュス イオンモール岡山店（岡山県）

グランプリに輝いた幕張温泉 湯楽の里は「幕張は、全員がすごい！ということを証明できていました。基本をしっかりと、お客様のためにひとつひとつ丁寧に対応していることが幕張の誇りです。リバース東京が2年連続でR-1コンテスト スペースの部グランプリを受賞できたことは、大変栄誉あることだと思います」と、お客様への感謝を胸に、仲間への想いを語りました。

準グランプリに輝いたラフィネプリュス イオンモール岡山店は「毎日夜遅くまで練習を重ねてきた結果、このような評価をいただけたことを大変うれしく思います。」と、喜びの中にも悔しさをにじませながら語りました。

グランプリ：幕張温泉 湯楽の里準グランプリ：ラフィネプリュス イオンモール岡山店

◇R-1コンテスト2026「セラピストの部」

『温故知新 ～推しセラピスト No.1！過去から学び、新しい自分へ～』をテーマに掲げ、

ラフィネグループ約4,300名のセラピストが参加する、グループを挙げたコンテストとして実施されました。

一次予選では207名が接遇ロールプレイングを競い、その中から29名が二次予選へ進出。

そして4月8日に開催されたファイナルでは、予選を勝ち抜いた6名が登壇し、

全国約4,300名の頂点となる、ボディワーク・リバース東京合同の新たなグランプリ受賞者が誕生しました。

◇2026年度 R-1コンテスト「セラピストの部」ファイナル 競技概要

〇審査テーマ：『温故知新 ～推しセラピスト No.1！過去から学び、新しい自分へ～』

〇審査方法：店頭でのお客様へのお声掛けから受け入れまでの一連の流れを、4分間のロールプレイング形式で審査

〇審査項目：「接客力」「コミュニケーション力」「知識・提案力」「ホスピタリティ」

〇競技ルール：お客様設定は「初来店のお客様」で統一、お悩みは以下よりランダム設定

「ケガをしていた方」

「施術を受け慣れている方」

「無口な方」

「上手い人がいいと言う方」

「赤ちゃん連れのご夫婦」

◇R-1コンテスト2026「セラピストの部」ファイナリスト

株式会社ボディワーク

・ラフィネ 新さっぽろアークシティデュオ-1店（北海道） 太田 澪香さん

・整体ナチュラルボディ イオンモール千葉ニュータウン店（千葉県） 久保田 尚也さん

・ラフィネ イオンモール大高店（愛知県） 石野 友子さん

・ラフィネ 新浦安店（千葉県） 源 悦子さん

・ラフィネ イオンモール大和郡山店（奈良県） 井上 奈緒さん

株式会社リバース東京

・守山天然温泉ほたるの湯（滋賀県） 竹迫 洋子さん

太田 澪香さん

ラフィネ 新さっぽろアークシティデュオ-1店

久保田 尚也さん

整体ナチュラルボディ イオンモール千葉ニュータウン店

石野 友子さん

ラフィネ イオンモール大高店

源 悦子さん

ラフィネ 新浦安店

井上 奈緒さん

ラフィネ イオンモール大和郡山店

竹迫 洋子さん

守山天然温泉ほたるの湯

◇R-1コンテスト2026「セラピストの部」結果

グランプリ

整体ナチュラルボディ イオンモール千葉ニュータウン店（千葉県） 久保田 尚也さん

準グランプリ

ラフィネ 新浦安店（千葉県） 源 悦子さん

グランプリに輝いた整体ナチュラルボディ イオンモール千葉ニュータウン店 久保田 尚也さんは「“続ける”ということが自分の強みです。お客様に一生懸命施術をすることを続けてきた結果、グランプリをいただくことができ、努力が報われたと感じています。R-1コンテストに携わっていただいた方々にも感謝の気持ちを伝えたいです。これからも日々精進してまいります」と、持ち前のやわらかな笑顔で、これからの意気込みを語りました。

準グランプリに輝いたラフィネ 新浦安店 源 悦子さんは「たくさんの方々に支えられていることを実感しました。何よりも、グランプリを目指してエントリーしたR-1コンテストにおいて、新浦安店の仲間が背中を押してくれたことが大きな励みになりました。これからも努力を続けてまいります」と、仲間への感謝の想いをにじませながら、穏やかな表情で語りました。

グランプリ：整体ナチュラルボディ イオンモール千葉ニュータウン店 久保田 尚也さん準グランプリ：ラフィネ 新浦安店 源 悦子さん

◇グループ一体で取り組む今後の開催について

次回のR-1コンテストも、ラフィネグループ全セラピスト参加型のコンテストとして開催し、グループ一体となって接客力のさらなる向上を図る機会として運営してまいります。

また「スペースの部」では、お店ごとの優れた取り組みを発表し、自店を見直すとともに、他店舗の事例を共有することで、全体のレベルアップにつなげてまいります。

日頃よりご愛顧いただいているお客様への感謝の気持ちを大切に、これからもよりご満足いただけるサービスの提供に努めてまいります。

R-1コンテスト ファイナリスト会場に駆け付けた応援団

≪会社概要≫

株式会社ボディワーク

「会社を取り巻く総ての方々との共存共栄を大切にし新しい価値を創造します」

を経営理念とし、「人々が心身ともに健康で元気に暮らすことができる社会づくりのための事業」に取り組んでいます。

設立 ：2008年10月1日（旧設立 2001年1月)

本社所在地 ：東京都中野区東中野2-22-23 ラフィネグループ本社ビル

代表者：代表取締役 清水秀文



株式会社リバース東京

日本で最も温浴施設とセラピストをつないでいる会社。

現在全国170か所の温浴施設に1,300人のセラピストを現地採用しながらリラクゼーション店舗を運営しています。

設立 ：1983年2月

本社所在地：東京都千代田区鍛冶町2-3-12 SIMIZUビル4F

代表者 ：川村信久

株式会社ボディワークホールディングス

「会社を取り巻く総ての方々との共存共栄を大切にし新しい価値を創造します」 を経営理念とし、「人々が心身ともに健康で元気に暮らすことができる社会づくりのための事業」に取り組んでいます。

設立：1987年2月18日

本社所在地 ：東京都中野区東中野2-22-23 ラフィネグループ本社ビル

代表者：代表取締役 清水秀文