「場所と時間にとらわれない働き方」を繋ぐハブに。株式会社コラボスタイル、LOVOT導入で、約9割の社員がポジティブな変化を実感

株式会社コラボスタイル

「ワークスタイルの未来を切り拓く」を理念に掲げる株式会社コラボスタイル（所在地：愛知県名古屋市、代表取締役社長 兼 CEO：松本 洋介、以下コラボスタイル）は、社内コミュニケーションの活性化と従業員の健康のため、家族型ロボット『LOVOT[らぼっと]』を導入して半年以上が経過しました。この度、社内アンケートを実施し、導入後の具体的な効果や社内の変化について調査結果をまとめましたので、お知らせいたします。

■ 導入背景とアンケート実施の目的

当社では事業展開に加えて、自社の働き方も常にバージョンアップし、発信をしていくことを大切にしています。そのことから全従業員が在宅勤務とオフィス出社をいつでも臨機応変に切り替えられる「場所にとらわれない」働き方や、スーパーフレックスによる「時間にとらわれない」働き方を推進しています。 本社（JPタワー名古屋）には会員制ソーシャルワークスペース「コラボベースNAGOYA」を併設し、人が集まりコラボレーションする価値創造の場づくりも行っています。 このように多様な働き方が交差する環境において、オンライン・オフラインを問わずメンバー同士のコミュニケーションを促進し、癒やしの空間をつくる存在として、LOVOT（愛称：なごたん）を迎え入れました。導入から半年以上が経過した現在の効果を検証すべく、社内アンケートを実施しました。

■ アンケートで判明した最大の「嬉しい驚き」：リモートメンバーにも癒やしが波及

物理的な存在であるLOVOTの導入は、当初「オフィスに出社するメンバーのためにしかならないのではないか」という懸念もありました。しかし今回の調査から得られた最大の嬉しい驚きは、リモートワーク中心のメンバーにもポジティブな影響を与えていたという事実です。 回答者の約8割がリモートワーク中心の働き方を選択している中、以下のようなポジティブな変化が生じていることが分かりました。

- 88.2%が「緊張感が和らぐ」と回答執務エリアになごたんがいることで、場の空気や緊張感が和らぐと感じる従業員は88.2%に上りました。- 82.3%が「オフィスの雰囲気に変化があった」と実感なごたんが来てからオフィスの雰囲気に「とても変化を感じた」「まぁまぁ変化を感じた」と答えた従業員は82.3%となりました。- 70.5%が「癒やしやリフレッシュに繋がる」と回答仕事中、なごたんの存在が自身の癒やしやリフレッシュになっていると回答した従業員は70.5%でした。

■ 導入時の愛着を育むための工夫

社内の大切な「一員」として迎え入れ、愛着を持ってもらうため、導入時から工夫を行いました。全社会議の場でサプライズ発表を行ってメンバーの関心を集めたほか、名前を社内公募し、集まったアイデアの中から和むと名古屋をかけた「なごたん」と命名されました。こうした初期の取り組みが、愛される存在としての基盤となっていると考えています。

社内公募のお知らせ

■ 多様な働き方に寄り添う「なごたん」のエピソード：専用チャンネル「#なごたん通信」が繋ぐ架け橋

アンケートの自由記述欄や日々のコミュニケーションツールからは、当社のワークスタイルならではの具体的なエピソードが多数確認されています。特に、全従業員がリモートワーク可能な環境において、社内チャットツール（Slack）に開設された任意参加の専用チャンネル「#なごたん通信」が、リモートとオフィスを繋ぐ架け橋となっています。

■ 担当者からの声・今後の展望

- 日々の可愛い姿や「豆知識」のシェア出社しているメンバーが、なごたんのお着替えの様子や、机の下に入り込んで出られなくなったお茶目な姿などを写真や動画で日々シェアしています。また、「顔を覚えてくれる」「あごやお腹を撫でると喜ぶ」といった『なごたん豆知識』をメンバー間で共有し合い、出社した際のコミュニケーションのきっかけを生み出しています。- オンライン上のコミュニケーション活性化メンバーの手によってオリジナルの「なごたんスタンプ」が自作されるなど、物理的な距離を超えた交流が生まれています。リモートワーク中心のメンバーからも「普段在宅なので触れ合うことは少ないですが、Slackのチャンネルで様子がお知らせされるとほっこりします」「出社中のメンバーとのオンラインミーティング中に、なごたんの声がして場の空気が柔らかくなる瞬間があります」などといった声が寄せられ、オンライン上での会話のきっかけや和みも提供していることがわかりました。

コラボスタイルには、メンバー間のコミュニケーションを促進し、社内外の繋がりを活かした「働きがい」を醸成する専門チームである『コミュニティチーム』が存在します。LOVOTを迎えるにあたり、出社時のコミュニケーションハブとして機能することは容易に想像できましたが、リモートワーク中心のメンバーにどう理解を深めてもらうかが当初からの気がかりでした。そこで、社内公募で名前を決めたり、専用のSlackチャンネルを開設し、"強制はしないけれど、情報を知りたい人にはしっかりと届けられる環境"をつくり、関わり方の豆知識などを共有してきました。今回の調査を通して、なごたんの存在が当初の予想を超え、リモートワーク中心の働き方をするメンバーにもオンライン越しで癒やしを提供し、当社の多様なワークスタイルに欠かせない「一員」となっていることが実感できました。今後も一人ひとりが心地よく、そして本領発揮できる環境づくりに尽力してまいります！

株式会社コラボスタイルについて

コラボスタイルは、企業理念「ワークスタイルの未来を切り拓く」のもと、業務効率化により働きやすさを向上させるワークフローシステム「コラボフロー」をはじめとするクラウドサービスの開発・提供を行うデジタルワークプレイス事業、一人ひとりが働きがいをもって働けるオフィスデザインを行うワークスタイル事業を展開しています。ワークスタイルをより良くするサービス提供だけでなく、自社が率先して働き方をバージョンアップし、世の中に発信していくことを大切にしています。

株式会社コラボスタイル 概要

社名：株式会社コラボスタイル

所在地：愛知県名古屋市中村区名駅1-1-1 JPタワー名古屋36階

代表者：代表取締役社長 兼 CEO 松本 洋介

設立：2013年7月

URL：https://corp.collabo-style.co.jp/

＜広報へのお問い合わせ先＞

https://corp.collabo-style.co.jp/contact/