【新商品】ぷにトロ食感と、瀬戸内レモンの爽やかさ。「塩レモン＆レモンスカッシュグミ」が4月20日（月）販売開始！

株式会社メリーチョコレートカムパニー

チョコレートをはじめとする贈答用菓子の製造、販売を手掛ける株式会社メリーチョコレートカムパニー（本社・東京大田区、社長・田山 俊也／たやま としや ）は、2026年4月20日（月）より、全国量販店のメリーチョコレート売場・メリーオンラインショップにて、スイーツタイムシリーズから「塩レモン＆レモンスカッシュグミ」を販売いたします。

暑くなる時期にぴったりな、爽やかな味わいに仕上げました。持ち運びしやすい個包装で、外出時のおやつやプチギフトに最適です。

商品特徴

スイーツタイムシリーズから初登場となるグミです。瀬戸内レモン果汁を使用し、ぷにトロ食感を楽しめる2層仕立て。塩レモングミとレモンスカッシュグミ、2種類の詰め合わせです。

商品概要

塩レモン＆レモンスカッシュグミ

●価格

378円（税込）

53g入（塩レモングミ、レモンスカッシュグミ）

●発売日・販売場所

4月20日（月）全国量販店のメリーチョコレート売場

4月20日（月）メリーオンラインショップ

6月1日（月） 全国百貨店のメリーチョコレート売場

※店舗により発売日が異なる場合がございます。

メリーオンラインショップ

https://lotte-shop.jp/shop/brnd/mary/

「スイーツタイム」シリーズのご紹介

https://www.mary.co.jp/mary/product/sweetstime/sweetstime/