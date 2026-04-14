【新商品】ぷにトロ食感と、瀬戸内レモンの爽やかさ。「塩レモン＆レモンスカッシュグミ」が4月20日（月）販売開始！
株式会社メリーチョコレートカムパニー
塩レモン＆レモンスカッシュグミ
378円（税込）
4月20日（月）全国量販店のメリーチョコレート売場
チョコレートをはじめとする贈答用菓子の製造、販売を手掛ける株式会社メリーチョコレートカムパニー（本社・東京大田区、社長・田山 俊也／たやま としや ）は、2026年4月20日（月）より、全国量販店のメリーチョコレート売場・メリーオンラインショップにて、スイーツタイムシリーズから「塩レモン＆レモンスカッシュグミ」を販売いたします。
暑くなる時期にぴったりな、爽やかな味わいに仕上げました。持ち運びしやすい個包装で、外出時のおやつやプチギフトに最適です。
商品特徴
スイーツタイムシリーズから初登場となるグミです。瀬戸内レモン果汁を使用し、ぷにトロ食感を楽しめる2層仕立て。塩レモングミとレモンスカッシュグミ、2種類の詰め合わせです。
商品概要
塩レモン＆レモンスカッシュグミ
●価格
378円（税込）
53g入（塩レモングミ、レモンスカッシュグミ）
●発売日・販売場所
4月20日（月）全国量販店のメリーチョコレート売場
4月20日（月）メリーオンラインショップ
6月1日（月） 全国百貨店のメリーチョコレート売場
※店舗により発売日が異なる場合がございます。
メリーオンラインショップ
https://lotte-shop.jp/shop/brnd/mary/
「スイーツタイム」シリーズのご紹介
https://www.mary.co.jp/mary/product/sweetstime/sweetstime/