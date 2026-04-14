共創拠点e-Nexus棟 竣工記念式典にて国立大学法人電気通信大学より感謝状を授与

株式会社モデュレックス

統合環境ソリューション(R)を事業領域とする株式会社モデュレックス（本社：東京都渋谷区／代表取締役 曄道悟朗）は、国立大学法人電気通信大学の共創拠点「e-Nexus」棟に対し、照明設計および照明器具165灯を寄贈するとともに、環境制御システムを含む統合環境ソリューション(R)を提供しています。同施設は、オープンテクノロジーにより、多様なシステムや設備機器、各種センサーとの柔軟な連動を可能にし、デザイン発想を起点とした快適性・持続可能性・拡張性を備えた統合環境コントロールを実現しています。本取り組みに対し、2026年1月30日に開催されたe-Nexus棟竣工記念式典において、同大学 学長 田野俊一氏（現学長顧問）より感謝状を授与いただきました。

（左から3番目）電気通信大学 学長 田野俊一（現学長顧問）（右から2番目）株式会社モデュレックス 代表取締役 兼 社長執行役員 曄道悟朗※敬称略

代表取締役 兼 社長執行役員 曄道悟朗による挨拶および環境制御デモンストレーション

― 研究環境整備とAI駆動アドレッサブル照明制御の可能性 ―

竣工記念式典では、曄道より研究環境整備に関する挨拶を行うとともに、環境制御デモンストレーションを実施しました。挨拶では、本施設に導入されたアドレッサブル照明システムについて紹介しました。各照明器具が個別のアドレスを持ち、オープンな通信言語により制御可能であること、さらにAPIを通じて研究者や学生が制御ロジックを設計・検証できる環境が整備された点について説明しました。

続くデモンストレーションでは、AIを活用し、「人の心地よさ」と「エネルギー消費」の関係を最適化する制御構想について説明しました。外光の変化に同期し、光のスペクトルや重心を動的に制御することで、人間工学的配慮とエネルギー効率を両立する環境制御の可能性を示しました。

また、式典および懇親会の進行に合わせて光環境を切り替えることで、来場者に統合環境ソリューション(R)を体感いただきました。ひとつの空間を環境制御により多様な表情へと変化させ、空間に対する印象や感じ方に変化をもたらしています。

本システムにおける照明器具は、国内の大規模国際プロジェクトや中央省庁関連施設で採用実績を有する器種を導入しており、国立大学においても高水準の研究環境が整備されています。

株式会社モデュレックスと電気通信大学が進める産学連携

株式会社モデュレックス 代表取締役 兼 社長執行役員 曄道悟朗は、2023年7月1日付で電気通信大学の客員教授に就任。現在は電気通信大学のi-パワードエネルギー・システム研究センターと連携し、エネルギーマネジメントの社会実装をはじめとした、産学連携によるアカデミック界への社会貢献に取り組んでいます。

共創拠点「e-Nexus」について

e-Nexusは、電気通信大学が有する先進的なエネルギー技術の研究・実証を核に、国際的な学術研究および産学官連携・共同研究を加速させる共創拠点です。建物全体がZEB Ready認証を取得しており、「共創進化型自立分散エネルギー・ネットワーク」の確立を目指す先進的な実証の場でもあります。電気通信大学の学生・教員のみならず、地域の方々や産業界のパートナーに広く開かれた施設です。

関連プレスリリース：

「電気通信大学 共創拠点『e-Nexus』における照明設計および照明器具165灯の寄贈について」(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000014.000028854.html)

株式会社モデュレックスについて

1973年設立の株式会社モデュレックスは、ビルや商業施設の照明デザインを起点に、人々にとって心地よい環境を創出するための多様な技術を独自に統合し、提供してきました。

照明、空調、映像、音響、香りといった環境制御に加え、建物のエネルギー課題解決までを一体的に担う「統合環境ソリューション(R)」を展開しています。また、事業活動にとどまらず、学術・芸術分野にも積極的に取り組み、社会課題の解決と企業成長の両立を目指すソーシャルインパクトビジネス化を経営方針として掲げています。

【会社情報】

会社名：株式会社モデュレックス

所在地：東京都渋谷区恵比寿南1-20-6

代表者：代表取締役 兼 社長執行役員 曄道悟朗

設立：1973年8月3日

資本金：1億5,700万円

事業内容：統合環境ソリューション事業として以下の5つの事業を展開

・照明環境事業

・環境制御システムインテグレーション事業

・エクスペリエンスデザイン事業

・エネルギーソリューション事業

・テクノロジーインテグレーション事業

コーポレートサイト：http://www.modulex.jp

【お問い合わせ】

株式会社モデュレックス 戦略コミュニケーション部

TEL：03-5768-3105

E-mail：PR.info@modulex.jp