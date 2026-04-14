【経営企画の未来がみえる】「経営企画カンファレンス2026」を7/9(木)に開催　お申し込み受付中！

株式会社Scale Cloud

日本初の経営企画特化型カンファレンスとして誕生し、前回は1,200名超の申込を記録した本イベントが、本年、第4回開催を迎えます。

企業の根幹を担いながらも閉鎖的になりがちな経営企画職において、当社は過去30回以上の交流会を通じ、上場企業や上場準備中の企業を中心としたノウハウ共有の場を提供してきました。

本カンファレンスでは「クロス・ファンクショナル」な繋がりを創出し、組織の壁を越えた連動によって、日本産業の活性化を目指します。

【テーマ毎に専門性の高い登壇者が登場】実体験を基に普段聞くことのできない「現場に役立つリアルな情報」をお届けします。

本カンファレンスは、さくらインターネット代表取締役社長 田中氏の基調講演をはじめ、楽天グループ、じげん、DeNA、オービックビジネスコンサルタント、ユーザベース、東京証券取引所、GENDAなどの第一線で活躍し業界を牽引する経営層・経営企画責任者が登壇し、経営企画に関するテーマでトークセッションを行い、実務に役立つリアルな情報をオンラインにて配信いたします。

▼参加お申し込みはこちら

https://conference.scalecloud.jp/event/15688?utm_source=prtimes&utm_medium=media&utm_campaign=conference2026(https://conference.scalecloud.jp/event/15688?utm_source=prtimes&utm_medium=media&utm_campaign=conference2026)

【オンライン・トークセッション（無料）】

セッション１. 企業成長に貢献する：経営企画の価値提供モデル

田中邦裕 氏（さくらインターネット株式会社）

セッション２. 効率化から高度化へ：予算の達成度と再現性を高める基盤づくり

広瀬好伸 氏（株式会社Scale Cloud）

セッション３. 連結経営を強くする：グループ会社管理の実務と落とし穴

中嶋真平 氏（楽天グループ 株式会社）/石崎英治 氏（株式会社ディー・エヌ・エー）

/波多野佐知子 氏（株式会社じげん）

セッション４. 予業績目標の達成に導く：PLとKPIの統合型予実管理

澤田将興 氏（弁護士ドットコム株式会社）/福冨友哉 氏（株式会社Sun Asterisk）

/広瀬好伸 氏（株式会社Scale Cloud）

セッション５. AI時代を生き抜く：AI活用とDX化のロードマップ

森田航二郎 氏（株式会社PKSHA Technology）/日野和麻呂 氏（株式会社オービックビジネスコンサルタント）/川村達見 氏（グローウィン・パートナーズ株式会社）

セッション６. SHIFT流 とGENDA流：M&AのソーシングからPMIのリアル

羽原康平 氏（株式会社GENDA）/小島秀毅 氏（株式会社SHIFTグロース・キャピタル）

/千葉大輔 氏（株式会社ユーザベース）

セッション７. マーケットの理解を設計する：企業価値を伝えるIR

市川祐子 氏（マーケットリバー株式会社）/二出川聡 氏（株式会社東京証券取引所）

/後藤敏仁 氏（FiNX株式会社）

【経営企画カンファレンス2026概要】

名称：経営企画カンファレンス2026

日時：2026年7月9日（木）10:00～17:00

主催：株式会社Scale Cloud

＜オンライン・トークセッション（無料）＞

時間：10:00～17:00

内容：予算管理・AI・M&A・IR・グループ会社管理などをテーマに全7セッション

▼参加お申し込みはこちら

https://conference.scalecloud.jp/event/15688?utm_source=prtimes&utm_medium=media&utm_campaign=conference2026(https://conference.scalecloud.jp/event/15688?utm_source=prtimes&utm_medium=media&utm_campaign=conference2026)

【弊社代表 広瀬好伸著「KPI式PDCA」を無料でプレゼントキャンペーン詳細】

お申し込みいただいた先着300名様には、弊社代表 広瀬好伸著「KPI式PDCA」が無料で手に入るキャンペーンを実施中！

貴社の経営を、新たなステージへと導く貴重な機会をお見逃しなく。

※キャンペーン詳細は参加お申し込みフォーム送信後に表示される完了画面、またはお申込み確認メールでご確認ください。

▼参加お申し込みはこちら

https://conference.scalecloud.jp/event/15688?utm_source=prtimes&utm_medium=media&utm_campaign=conference2026(https://conference.scalecloud.jp/event/15688?utm_source=prtimes&utm_medium=media&utm_campaign=conference2026)

【「経営企画コミュニティ」メンバー募集中！】

経営企画に関するすべての方々の交流の場として、「経営企画コミュニティ」参加のお誘いです。（無料）

「経営企画カンファレンス2026」に関わる最新情報をはじめ、経営企画の方々に有用な情報、経営企画の方々向けの交流会の情報などを発信しておりますので、この機会にぜひご参加ください。

▼経営企画コミュニティのSlackグループへ参加する

https://join.slack.com/t/w1665447689-nvx647868/shared_invite/zt-31kj4ds04-oh9arID9aCjdXeO0W3ZzBA

ご不明な点がありましたら、事務局までお気軽にお問い合わせください。

皆さまのご参加を心よりお待ちしております。

経営企画カンファレンス2026 運営事務局

Email: info@scalecloud.jp