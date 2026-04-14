【奥入瀬渓流ホテル】渓流の瀬音とともに青森の春を味わう。フレンチレストラン「Sonore」が春限定の特別メニューを提供

星野リゾート温前菜「いちご煮」

渓流沿いに建つ唯一のリゾートホテル「奥入瀬渓流ホテル by 星野リゾート」では、2026年4月10日～6月30日の期間、フレンチレストラン「Sonore（ソノール）」にて、厳しい冬を越えて芽吹く山菜や旬の海の恵みを駆使した春限定メニューを提供します。本コースでは、彩り鮮やかなサーモンと、土のぬくもりを感じるホワイトアスパラガスを合わせた一皿や、ウニとアワビを用いた青森の郷土料理「いちご煮」をフレンチの技法で昇華させた温前菜など、春の息吹を五感で味わう全8品を用意しました。鮮やかな新緑に包まれ、渓流の瀬音が心地よく響くテラスでのアペリティフから始まり、自然をイメージしたメインダイニングでは、ソムリエ厳選のワインとともに春の味覚を心ゆくまで堪能する、特別なディナータイムです。

＜春限定メニューの一例＞

■冷前菜「サーモン」

冷前菜「サーモン」

自然豊かな環境で育まれたサーモンを堪能する冷前菜です。ヒメマスの魚醬を塗ってスモークしたサーモンを、低温でじっくりと火入れをすることで、しっとりとした食感とまろやかな旨みを引き出しました。旬のホワイトアスパラガスの繊細な苦みや、トマトとビキーニョ（＊1）の発酵エキスの酸味が口の中で重なり合い、春らしい爽やかな味わいの変化を満喫できる一皿です。

＊1 小さな唐辛子

■温前菜「いちご煮」

温前菜「いちご煮」

ウニとアワビを使った青森の郷土料理「いちご煮」をフレンチに昇華させた温前菜です。米が貴重で粟を食べていた南部地方の食文化から着想を得て、濃厚なウニに「もちあわ」を合わせ、蜂蜜のように甘く香るサフランをアクセントに加えました。アワビの旨味を抽出したソースを食材に纏わせ、熱々の貝出汁のあんかけで仕上げることで味に一体感を生み出します。青森の豊かな海が育んだ伝統の味を、新たな解釈で満喫できる一皿です。

＜ワインペアリング＞

温前菜「牛蒡」×「コート・ド・ニュイ・ヴィラージュ」

温前菜「牛蒡」とのワインペアリング

香ばしく焼き上げた鴨肉と牛蒡の温前菜に合わせるのは、農薬や化学肥料を使わず、鍬で耕し手摘みで収穫されたピノ・ノワールから造られる赤ワイン「コート・ド・ニュイ・ヴィラージュ」。枯れ感や土、醤油、チョコレートを思わせる複雑な熟成香が、鴨肉の強い旨味を引き立てます。引き締まったワインの輪郭と牛蒡の香りと食感が調和し、奥深いマリアージュを満喫できる一皿です。

フレンチレストラン「Sonore」春限定メニュー 概要

期間：2026年4月10日～6月30日

料金：1名 21,780円（税・サービス料込、宿泊料別）

予約：公式サイト（https://hoshinoresorts.com/ja/hotels/oirasekeiryu/dining/6674/）にて3日前ま

でに要予約

場所：奥入瀬渓流ホテル by 星野リゾート 西館1階

時間：17:30～21:00

対象：宿泊者（小学生以上）

備考：仕入れ状況により、料理内容や食材が一部変更になる場合があります。

フレンチレストラン「Sonore」とは

Sonoreとは、フランス語で「朗々と響かせて」という意味の音楽用語です。渓流の瀬音と、青森の食文化を現代に再解釈したフランス料理、そしてそれに合わせたペアリングワインが心身に朗々と響き渡るように、という想いが込められています。当レストランのコースは、渓流の瀬音が響くテラスから始まり、青森で育まれた地域の食材や郷土の食文化とフランス料理が美しく融合したメニューへと続きます。

料理を引き立たせる空間設計

奥入瀬渓流の自然を感じられるテラス席と、大きな窓を設えたダイニング。2つの空間で、四季折々の大自然に癒されながら優雅な時間を過ごせます。開放的な渓流沿いのテラス席では、心地よい瀬音に包まれながらアペリティフを。移りゆく季節を眺めながら、アミューズとシャンパーニュを味わう時間は、この上ない贅沢です。その後は落ち着いたダイニングへと席を移し、窓外の自然美とともにゆっくりと食事を堪能する、特別なひとときを提供します。

渓流の瀬音が響くテラス奥入瀬渓流の自然をイメージしたダイニング

奥入瀬渓流ホテル by 星野リゾート

ロビー 森の神話

奥入瀬渓流沿いに建つ唯一のリゾートホテル（＊2）。渓流が目の前に広がる露天風呂や岡本太郎作の

巨大暖炉が印象的なロビーが癒しの空間を醸し出します。「渓流スローライフ」をコンセプトに心から

満たされる滞在を演出します。

＊2 2026年3月 奥入瀬渓流沿いにおける「リゾートホテル」を調査 自社調べ

所在地 ：〒034-0301 ⻘森県十和田市大字奥瀬字栃久保231

電話 ：050-3134-8094（星野リゾート予約センター）

客室数 ：181室・チェックイン：15:00/チェックアウト：12:00

料金 ：1泊25,100円～（2名1室利用時1名あたり、税込、夕朝食付）

アクセス：JR八戸駅から車で約90分（無料送迎バスあり・要予約）

URL ：https://hoshinoresorts.com/ja/hotels/oirasekeiryu/