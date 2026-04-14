【蔦屋書店】氷室京介の軌跡を辿る特別展示『KING SWING GALLERY 2026』全国5店舗で巡回開催

カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社詳細情報 :https://store.tsite.jp/portal/event/shop/53203-1925200305.html

江別 蔦屋書店（北海道江別市）、代官山 蔦屋書店（東京都渋谷区）、名古屋みなと 蔦屋書店（愛知県名古屋市）、梅田 蔦屋書店（大阪府大阪市）、六本松 蔦屋書店（福岡県福岡市）の5店舗にて、氷室京介の軌跡を辿る特別展示『KING SWING GALLERY 2026』を巡回開催いたします。

本展は2018年から2023年にわたり開催された『KING SWING EXHIBITION』の継承企画です。ライブ活動休止から10年となる節目に、フィルムコンサートツアー「LAST GIGS OVERRIDE」と呼応し、その余韻を感じながら、氷室京介の軌跡を体感することができます。

展示では、氷室京介の軌跡を辿る貴重な写真、「LAST GIGS」で着用された衣装、イラスト作品、関連書籍を通じて、氷室京介の世界を心ゆくまでお楽しみいただけます。また、展示作品をご自宅でも楽しめるように製作された「KYOSUKE HIMURO ART COLLECTION」から、額装写真（プレミアムフォトプリント）やオリジナルグッズの販売も行います。

氷室京介の魅力を余すことなく感じられるこの貴重な機会に、ぜひ会場にお越しください。

※商品写真はイメージです。

プレミアムフォトプリント

フォトアートカード 各種

左上から、LAST GIGS OVERRIDE TOUR Tシャツ（バニラホワイト）、LAST GIGSリストバンド、ロゴステンレスブックマーク（ゴールド、シルバー）、LAST GIGSクリアブックマーク

ヒムロックンアクリルキーホルダー 各種

『KING SWING GALLERY 2026』開催店舗およびスケジュール

【展示A】

梅田 蔦屋書店(https://store.tsite.jp/umeda/)：2026年4月22日（水）～4月29日（水・祝）

江別 蔦屋書店(https://ebetsu-t.com/)：2026年5月6日（水・祝）～5月11日（月）

代官山 蔦屋書店(https://store.tsite.jp/daikanyama/)：2026年5月20日（水）～5月31日（日）

【展示B】

名古屋みなと 蔦屋書店(https://store.tsite.jp/nagoya-minato/)：2026年4月27日（月）～5月10日（日）

六本松 蔦屋書店(https://store.tsite.jp/ropponmatsu/)：2026年5月14日（木）～5月24日（日）

※入場料無料。予約・事前申し込み不要。

※展示Aと展示Bでは、展示衣装が異なります。販売商品も店舗により一部異なります。

※実施各店の営業時間は、店舗ホームページをご確認ください。

なお、2026年4月22日（水）13:00～5月31日（日）23:59の期間、「KYOSUKE HIMURO ART COLLECTION」のアイテムをオンラインストアでも販売いたします。

商品ページはこちら(https://store.shopping.yahoo.co.jp/karuizawashoten/search.html?aq=&oq=&p=%E6%B0%B7%E5%AE%A4%E4%BA%AC%E4%BB%8B&storeid=karuizawashoten&sc_i=shopping-pc-web-result-storesch-stsch-msschbt)

2026年夏に、軽井沢でのスペシャル展示が決定！

2026年7月4日（土）～7月31日（金）の期間、SHARE LOUNGE 軽井沢T-SITE、軽井沢書店 中軽井沢店にて、氷室京介の世界を体感できるスペシャル展示の開催が決定しました。

詳細は決まり次第、軽井沢T-SITE(https://store.tsite.jp/karuizawa/)およびKaruizawa Commongrounds(https://store.tsite.jp/karuizawa-cg/)のホームページにてお知らせいたします。