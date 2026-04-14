TANGO OPEN CENTER、4月25日より営業時間延長＆土日祝営業を開始

丹後織物工業組合TANGO OPEN CENTER外観（丹後織物工業組合敷地内）

丹後のものづくりの魅力を発信する「TANGO OPEN CENTER（タンゴオープンセンター）」は、2026年4月25日（金）より営業時間の延長および営業日の変更を実施いたします。これにより、これまで平日のみの営業から土日祝も開館し、より多くの方にご来館いただける施設へと進化します。

■ 営業時間・営業日の変更について

入口すぐの織機展示ファクトリーショップ（時期によって販売商品は異なります）

2026年4月25日（金）より、以下の通り変更いたします。

【変更前（～4月24日）】

・営業時間：10:00～16:30

・定休日：土日祝

【変更後（4月25日～）】

・営業時間：10:00～17:00

・定休日：火曜日のみ

営業時間を30分延長し、さらに土日祝も営業することで、これまで以上にゆったりと施設見学やお買い物をお楽しみいただけます。

※営業日等は急遽変更となる場合がありますのでご来館前に公式サイト・SNSをご確認ください

■ 土日祝営業スタート

4月25日以降は、これまでご来館が難しかった方にもお越しいただきやすくなります。

週末のお出かけや観光の途中にも気軽に立ち寄れる施設として、より多くのお客様をお迎えいたします。

■ 施設で楽しめるコンテンツ（常設）

・オープンファクトリー（工場見学）

工場見学は平日のみ実施（火曜日は受付不可）

団体での火曜見学は事前にご相談ください（10日前まで）

・ファクトリーショップ

・ワークショップ（カップチリメン・くるみボタンづくり・タッセルづくり）

・織機の展示（稼働している様子をご覧いただけます）

ご来館の目的やスケジュールに合わせて、自由にお楽しみいただけます。

■ ゴールデンウィーク特別企画・イベント

カップチリメンワークショップお客様の作品01お客様の作品02くるみボタンワークショップ

営業体制の変更にあわせて、ゴールデンウィーク期間中は多彩なイベントを開催いたします。

【主なスケジュール】

・5月2日（土） 13:00～

丹後織物工業組合敷地内に、3人乗り電動トゥクトゥク「EQV-PICNIC」販売店のオープンを記念し、オープニングセレモニーを開催

・5月3日（日）

子供太鼓演奏、ちりめん小唄踊り披露、お箏とサックスと尺八の演奏など、多彩なステージイベントを実施

・5月4日（月）畳を使ったワークショップイベント

・5月5日（火）

段ボールロボット制作ワークショップを開催

・5月6日（水）

サックスとギターの演奏

上記イベントに加え、5月2日・3日にはキッチンカーも出店します。

・5月2日：小麦の奴隷（パン販売）

・5月3日：小麦の奴隷（パン販売）、ふーどとらっくchocotto（ベビーカステラ）、タピオカ七姫（タピオカ）

展示スペース（時期によって展示物・レイアウトを変更しております）ワークショップスペース受付カウンター丹後織物工業組合直営工場 外観（ショップ横）

【期間限定特別展示・販売】

・4月25日（土）・26日（日）：きもの処いけ部展（きもの・浴衣の限定販売）

・4月25日（土）～5月6日（水）：巨大段ボールアート展示および段ボールロボット工作キット販売

また、6月24日にTANGO OPEN CENTER開設2周年を迎えるにあたり、ご購入者向けの記念企画を現在計画中です。

■ ご来館・見学に関するご案内

・工場見学は、従来通り工場稼働日の平日のみ実施（火曜日はショップ定休日のため受付不可）※団体での火曜見学は10日前までに要相談

・営業日や見学実施状況は変更となる場合があります

・ご来館前に公式サイト・SNSにて最新情報をご確認ください

■ 施設概要

施設名：TANGO OPEN CENTER（タンゴオープンセンター）

所在地：〒629-2502 京都府京丹後市大宮町河辺3188（丹後織物工業組合敷地内）

営業時間：10:00～17:00（4月24日までは10:00～16:30）

定休日：火曜日・盆・年末年始（4月24日までは土日祝が定休日）

駐車場：無料（普通車50台・大型バス4台）

【対応決済方法】

現金、各種クレジットカード、電子マネー、交通系IC、QR決済

【お問い合わせ先】

■TANGO OPEN CENTER（運営元：丹後織物工業組合）

TEL：0772-68-5151 ／ MAIL：toc@tanko.or.jp

【ウェブサイト】

HP：https://tanko.or.jp/tof

Instagram：https://www.instagram.com/2020tango300

入口看板シルクの成分を含んだ化粧品シリーズ及びバスグッズ実際に稼働しているところをご覧いただける織機の展示丹後ちりめんの歴史を学べる年表コーナーと、次の300年に向けた構想の紹介パネルお湯を注いで3分でオリジナルのちりめん巾着が作れる「カップチリメン」