『物流部門任せでは解決できない、物効法への対応策 ～総物流費を抑制するサプライチェーン戦略～』ウェビナーのオンデマンド配信を開始

o9ソリューションズ・ジャパン株式会社

サプライチェーン計画プラットフォームを提供するo9ソリューションズ（所在地：米国テキサス州ダラス、CEO：チャクリ・ゴッテムカラ、以下、当社）は、2026年2月に開催した『物流部門任せでは解決できない、物効法への対応策 ～総物流費を抑制するサプライチェーン戦略～』ウェビナーのオンデマンド配信を開始しました。

ついに改正物流効率化法が施行となりました。しかし、物流情報が分散し、販売・生産・物流部門の連携不足が全社的なリスク管理やコスト最適化を阻害している企業も多いのではないでしょうか。

サプライチェーン計画プラットフォームを提供するo9ソリューションズでは、国内外100社以上の製造・流通業へSCM分野のコンサルティングやシステム導入の実績に加え、物流の2024年問題に起因した物流改善に関するコンサルティングを行う内海 由博氏をお招きし、物流関連2法の要点と影響を解説するウェビナーを2月に開催。本日、そのオンデマンド配信を開始しましたので、この機会にぜひご視聴ください。

ウェビナーを視聴する :https://o9solutions.com/ja/webinars/solutions-for-logistics-efficiency-act-2026?utm_source=pr&utm_medium=prtimes&utm_campaign=202604-logistics-webinar

本ウェビナーでは、物流関連2法の要点と影響の解説のほか、当社のo9 デジタルブレインプラットフォームがいかにして部門間連携を強化し、サプライチェーンの最適化を通じて総物流費を抑制するのか、その具体的なアプローチもご紹介しています。

【アジェンダ】

-改正物流効率化法の概要

-荷主企業への影響

-物流効率化とサプライチェーン

-o9 デジタルブレインを用いた課題解決法

-まとめ

【次のような方におすすめです】

企業のサプライチェーン、物流、調達、経営企画、DX部門などの管理者、担当者改正物流効率化法に取り組まれている方、これから取り組まれる方物流費の増加や物流効率化にお悩みの方サプライチェーン改革に取り組んでいる方や興味のある方o9ソリューションズに興味のある方

【講演者のご紹介】

＜内海 由博様＞

株式会社日立ソリューションズ東日本にて約40年にわたりSCMソリューション開発、製造・流通業へのコンサルティングやシステム導入提案に従事。現在はその経験を基に、物流の2024年問題に起因した物流改善に関するコンサルティングや、SCM関連の商品企画開発、セミナー講師、コンサルティングを行う。

＜小山 英之＞

長年SCM・SCPソリューションの導入に携わり、現在はo9ソリューションズ・ジャパンにてセールスディレクターを務める。数多くの大手企業に対し、サプライチェーン改革支援を行っている。

ウェビナーを視聴する :https://o9solutions.com/ja/webinars/solutions-for-logistics-efficiency-act-2026?utm_source=pr&utm_medium=prtimes&utm_campaign=202604-logistics-webinar

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o9ソリューションズについて

米国ダラスに本拠を置くo9ソリューションズ（オーナイン・ソリューションズ）は、AI搭載の次世代サプライチェーンプランニングプラットフォーム『o9 デジタルブレイン』を提供しています。多様な業界の大手企業に導入されているo9 デジタルブレインは、需要予測や供給計画、統合事業計画などのソリューションを通じ、企業のDXを強力に支援しています。

詳しくは当社ウェブサイトをご覧ください：https://o9solutions.com/ja/(https://o9solutions.com/ja/?utm_source=pr&utm_medium=prtimes&utm_campaign=202604-logistics-webinar)

日本法人概要

社 名 o9ソリューションズ・ジャパン株式会社

設 立 2018年4月

代表者 代表取締役社長 イゴール・リカロ（本社社長・COO兼任）

代表取締役カントリーマネージャー ブラッド・パーム

所在地 東京都港区港南1-2-70 品川シーズンテラス 12階

本 社 米国テキサス州ダラス