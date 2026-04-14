「GX-ETSの制度要点と事業スタンス」と題して、株式会社三菱総合研究所 GX本部 シニアコンサルタント 福田 桂氏によるセミナーを2026年5月26日(火)に開催!!

株式会社 新社会システム総合研究所

────────────【SSKセミナー】───────────

GX-ETSの今知るべき制度要点と事業スタンスの在り方

～再エネ発電事業・カーボンクレジットへの影響と炭素価格の動向～

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[セミナー詳細]

https://www.ssk21.co.jp/S0000103.php?spage=pt_26248

[講 師]

株式会社三菱総合研究所 GX本部

シニアコンサルタント 福田 桂 氏

[日 時]

２０２６年５月２６日（火） 午後１時～３時

[受講方法]

■会場受講

ＳＳＫ セミナールーム

東京都港区西新橋２-６-２ ザイマックス西新橋ビル４Ｆ

■ライブ配信 (Zoomウェビナー)

■アーカイブ配信（２週間、 何度でもご都合の良い時間にご視聴可）

[重点講義内容]

「成長志向型カーボンプライシング」の一環として、国内排出量取引制度（以下、GX-ETS）が2026年度から開始された。本講演では、排出枠の割当方法（調整・勘案措置等含む）や価格安定化措置、排出量算定方法等、GX-ETS制度の重要ポイントについて整理するとともに、事業への影響等を踏まえて各事業者が採るべき行動についての示唆を与える。また、再エネ発電事業やカーボンクレジットへの影響、炭素価格に関する将来の動向について考察する。

１．GX-ETSの制度概要

２．GX-ETS対象事業者が採るべき行動

３．再エネ発電事業等への影響

４．カーボンクレジットに対する期待

５．国内炭素価格に関連する将来動向

６．まとめ

７．質疑応答／名刺交換

【お問い合わせ先】

新社会システム総合研究所

東京都港区西新橋２-６-２ ザイマックス西新橋ビル４Ｆ

Email: info@ssk21.co.jp

TEL: 03-5532-8850

FAX: 03-5532-8851

URL: https://www.ssk21.co.jp

【新社会システム総合研究所(SSK)について】

新社会システム総合研究所(SSK)は、1996年12月6日に設立、創業以来28年以上 法人向けビジネスセミナーを年間約500回企画開催する情報提供サービスを主な事業としております。

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