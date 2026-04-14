【子ども・若者6.5万件の声を分析】「苦しみをわかってもらえた」体験が、支えへの気づきや他者への関心とどのように関わるのか

一般社団法人エンドオブライフ・ケア協会

近年、日本では子ども・若者の自殺や不登校の増加が深刻な社会課題となっています。

こうした中で、「苦しみが声になる前」に、どのように関わることができるのかという問いが、重要なテーマとなっています。

このたび、一般社団法人エンドオブライフ・ケア協会（東京都港区、代表理事：小澤竹俊）は、全国の学校等で実施してきた教育プログラム「折れない心を育てるいのちの授業」における約6.5万件の子ども・若者の自由記述を分析し、

苦しみを「わかってもらえた」と感じる体験と、自分の支えへの気づきや、苦しんでいる人への関心との間に、一定の関連が見られました。

本研究成果は、国際誌 Palliative Care and Social Practice（SAGE） に掲載されました。

■トピックス

■背景

- 子ども・若者約6.5万件の自由記述を対象に質的分析を実施- 「わかってもらえた」体験と、支えへの気づきの関係に着目- 支えに気づくプロセスと、他者への関心との関わりについて示唆- 苦しみの解決が難しい場合でも、支えに目を向けることで変化が語られていた

こうした子ども・若者を取り巻く課題に対しては、早期発見や支援体制の整備が進められている一方で、苦しみが「声になる前」の段階で、どのように関わることができるのかという視点は、十分に探究されてきませんでした。

また、教育現場においても、知識やスキルの習得に加え、「苦しみを抱える人にどう関わるか」「自分自身の支えにどう気づくか」といった関係性のあり方は、体系的に扱われる機会が限られています。

■主な知見

分析の結果、以下のような特徴的な変化のプロセスが見られました。

- 「わかってもらえた」と感じる体験が、支えへの気づきとして語られていた- 支えに気づく中で、「自分にもできることがある」という感覚の芽生えが見られた- そうしたプロセスの中で、他者を支えようとする姿勢の萌芽が記述の中に見られた

特に、苦しみそのものを解決することが難しい場合でも、「支え」に目を向けることで、穏やかさや前向きな変化が語られており、その可能性が示唆されました。

また、苦しみが誰かに認められ、共有される関係の中で、人が自分自身を「これでよい」と感じられる可能性も示唆されています。

■本研究の意義

本研究は、ホスピス・緩和ケアの現場で培われてきた視点を基盤に、「苦しみ」と「支え」に関する知見を教育の文脈に応用した点に特徴があります。

従来、医療や福祉の領域で重視されてきた関わりのあり方が、子ども・若者の学びの中でも意味を持ち得ることを示しており、孤独・孤立の予防や、支え合いの文化を育む基盤としての可能性が示唆されます。

■論文情報

From suffering to support:

Applying the essence of spiritual care to compassion education for children and young people

掲載誌：Palliative Care and Social Practice（SAGE）

Volume 20Mar 2026

論文URL：https://journals.sagepub.com/doi/epdf/10.1177/26323524261432234

■今後の展開

本研究で得られた知見をもとに、学校・地域・医療福祉の現場において、苦しみが「声になる前」の段階から関わることのできる実践のあり方を探究していきます。

また、こうしたテーマについては、2026年4月18日に開催予定のエンドオブライフ・ケア協会11周年シンポジウムにおいても取り上げ、実践者や研究者、地域の担い手とともに考える機会を予定しています。

URL: https://endoflifecare.or.jp/programs/show/9153

■団体について

一般社団法人エンドオブライフ・ケア協会は、

ホスピスの現場で学んできた「苦しみ」と「支え」に関する知見をもとに、

誰もが実践できる形での学びとして全国に届けています。

対話を通して「わかってもらえた」と感じる体験は、

人が自分の支えに気づき、他者とのつながりを取り戻すきっかけとなります。

学校・家庭・地域をつなぐ学びを通じて、

世代を超えて支え合える社会の実現を目指しています。

・法人名：一般社団法人エンドオブライフ・ケア協会

・所在地：〒105-0001 東京都港区⻁ノ門三丁目17番1号 TOKYU REIT ⻁ノ門ビル6階

・設立: 2015年4月21日

・代表者：小澤 ⽵俊

・URL： https://endoflifecare.or.jp/

・Facebook： https://www.facebook.com/endoflifecare.or.jp