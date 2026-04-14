レビューエンジン「NaviPlusレビュー」がクラウドコマースプラットフォーム「EBISUMART」と標準連携を開始

株式会社DGビジネステクノロジー

デジタルビジネス総合支援を手掛ける株式会社DGビジネステクノロジー（デジタルガレージグループ会社 /本社：東京都渋谷区、代表取締役 兼 社長執行役員：清水 和徳、以下：DGBT）が提供する、ECサイト向けレビュー管理サービス「NaviPlusレビュー(https://naviplus.dgbt.jp/review.html?utm_source=pr&utm_medium=prtimes)」が、株式会社インターファクトリー（本社：東京都千代田区、代表取締役社長 兼 CEO：蕪木 登）が提供するクラウドコマースプラットフォーム「EBISUMART（エビスマート）」との標準連携を開始します。本連携により、EBISUMARTでECサイトを構築・運営する事業者は、標準連携仕様をベースに「NaviPlusレビュー」を導入できるようになります。個別開発を最小限に抑えながら、レビューの収集・管理・活用をスムーズに開始でき、レビュー活用のハードルを大きく低減します。

なお、本連携は、既に標準連携を開始しているレコメンドサービス「NaviPlusレコメンド」、サイト内検索サービス「NaviPlusサーチ」に続く第3弾となります。

■本連携のポイント

1. 低コスト・短期間でレビュー基盤の立ち上げが可能

標準化された接続仕様およびUIテンプレートにより、レビュー導入に必要な個別開発を最小限に抑えられます。これにより、開発費用や工数を抑制し、効率的にレビュー基盤を立ち上げることが可能です。

2. レビューを"集めて活かす"機能を標準搭載

レビューを継続的に収集し、運用負荷を抑えながらサイト改善や売上向上に活用できる仕組みを提供します。

NaviPlusレビュー導入企業では、レビュー投稿数が導入前比で約3～5倍に増加した事例もあり、投稿促進から管理、分析・施策反映までを標準機能として提供することで、レビューを成果につながる資産として蓄積・活用できます。

- レビュー投稿促進

購買後の自動レビューリクエストメールやAIによる投稿サポート機能により、レビュー投稿数の増加と内容の充実を実現します。

購入や商品到着日に合わせた適切な配信タイミングとメールから直接投稿できる導線設計により、リクエストメールの開封率が9割強まで上昇し、レビュー投稿の増加につながったケースもあります。

- レビュー管理

承認ルール設定やAIによる返信サポート機能を備え、運用負荷の軽減と対応品質の向上を実現します。

- データ活用・顧客育成

Google検索への構造化データ連携により、SEO強化やAI検索最適化（AIO・GEO）に活用可能です。また、レビュー投稿を起点にした各種メール施策を通じ、顧客満足度やロイヤルティ向上を促進できるほか、AIによるレビュー分析を通じて、商品改善につなげることが可能です。

3. 検索・レコメンドとの連動により、サイト内接客を強化

EBISUMARTにて「NaviPlusサーチ」「NaviPlusレコメンド」を併用している場合、「NaviPlusレビュー」で蓄積した評価点数やレビュー件数データを検索結果やレコメンド表示に連動させることが可能です。

NaviPlusシリーズを横断して活用することで、レビュー情報をサイト内の接客導線全体で機能させ、回遊促進やCVR向上といった相乗効果を創出します。

■背景

ECにおいて、レビューは商品選定・購入判断時の重要な情報源です。UGC（ユーザー生成コンテンツ）の中でも特に信頼度が高く、消費者の9割以上が購入前にレビューを確認すると言われています※。さらに、生成AIの活用が広がる中で、実体験に基づくレビューはAIが参照する一次情報としての重要性も増しています。

一方で、自社ECではレビュー収集・運用に十分なリソースを割けず、情報資産として活用しきれていないケースも少なくありません。本連携により、EBISUMART利用企業はレビュー機能をより利用しやすい形で実装でき、顧客の声を継続的に蓄積・活用する基盤を構築することが可能になります。

■今後の展開

DGBTは本連携を通じて、EBISUMART利用企業のレビュー活用の高度化を支援します。今後もNaviPlusシリーズをはじめとした周辺ソリューションとの連携強化を推進し、統合的なサイト内接客基盤の拡充を図ることで、コマース事業者の顧客体験向上および事業成長に貢献していきます。

DGBTは、デジタルガレージのグループ戦略「DG FinTech Shift」のもと、決済プラットフォームを提供するグループ会社・株式会社DGフィナンシャルテクノロジーと連携し、事業者の事業成長を包括的に支援しています。コマース、マーケティング、AIをはじめとした先端技術を軸に、多様なプロダクトとプロフェッショナルによる伴走支援を組み合わせ、成果を再現する事業成長支援モデルを提供することで、事業者の競争力強化に貢献していきます。

※ 出典：DemandSage「30 Latest Online Review Statistics 2025(https://www.demandsage.com/online-review-statistics/)」（2025年8月）

【クラウドコマースプラットフォーム「EBISUMART」について】https://ebisumart.com/

「EBISUMART」はカスタマイズ対応するクラウド型ECサイト構築サービスにおいて8年連続シェアNo.1（日本ネット経済新聞調べ）の主要クラウドコマースプラットフォームです。ECパッケージとASPの両システムのメリットを兼ね備えており、常に最新・最適化されたECサイトを構築可能です。

サイトリニューアルやオムニチャネル、BtoB-ECなど、業界業種問わず累計800サイト以上の構築実績をもとに、お客様のECビジネスの成長に貢献し、ニーズに合ったECサイトの提案からサイト運用までワンストップで支援します。

会社名：株式会社インターファクトリー（東証グロース、証券コード：4057）

会社情報URL：https://www.interfactory.co.jp/

本社所在地：東京都千代田区富士見二丁目10番2号 飯田橋グラン・ブルーム4階

代表者：代表取締役社長 兼 CEO 蕪木 登

設立：2003年6月

資本金：435,678,046円

【NaviPlusレビューについて】https://naviplus.dgbt.jp/review.html(https://naviplus.dgbt.jp/review.html?utm_source=pr&utm_medium=prtimes)

「NaviPlusレビュー」は、DGBTが2010年から提供しているECサイト向けレビュー管理サービスです。レビューの収集・表示・管理に必要な機能を豊富に備え、幅広いEC事業者様の多様なニーズにお応えしています。また、NaviPlusシリーズのサイト内検索やレコメンドと自動連携することで、顧客体験の向上と売上最大化をサポートします。

・多様な表示パターンに対応した高機能・多機能なレビューサービス

・投稿支援機能の活用によるレビュー収集率の向上

・AI搭載の充実した管理機能で運用を自動化・効率化

これまでに、株式会社ニトリ様、株式会社駿河屋様、株式会社ベイクルーズ様、株式会社MCCマネジメント様、ミズノ株式会社様、花キューピット株式会社様など、数多くのEC事業者様に導入いただいています。

【NaviPlusシリーズについて】https://naviplus.dgbt.jp/(https://naviplus.dgbt.jp/?utm_source=pr&utm_medium=prtimes)

「NaviPlusシリーズ」は、「サイト内検索サービス」 「レコメンドサービス」「レビュー管理サービス」「フォローメール・メッセージサービス」等のマーケティングサービスの提供を通じて、サイトの売上拡大と運用効率化の支援を行っています。ユーザーがサイトに流入した後のコンテンツとナビゲーションを最適化し、販売機会を最大化します。

【DGビジネステクノロジーについて】https://www.dgbt.jp(https://www.dgbt.jp/?utm_source=pr&utm_medium=prtimes)

DGビジネステクノロジー（DGBT）は、デジタルガレージグループのデジタルビジネス総合支援企業です。戦略支援、システム戦略、デジタルマーケティング、セキュリティ、データ活用など、多彩なソリューションを組み合わせ、戦略策定から販促、購入、リピートまで、コマースやデジタルビジネスのあらゆるプロセスを包括的に支援し、事業者の成長を後押しします。また、グループ戦略「DG FinTech Shift」をもとに、決済事業を展開する株式会社DGフィナンシャルテクノロジーとDGBTの両輪体制で、事業者のビジネス最大化と経営基盤の強化を支援します。

https://prtimes.jp/a/?f=d9752-87-ffcd8367f2be336ceaf69ab27567db65.pdf