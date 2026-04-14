【イベント告知】NPO法人リバリューライフ、オープンダイアローグ手法を用いた対話実践の場「きききり・はなしきり・ひびきあい」を4月26日（日）川越市で開催

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特定非営利活動法人リバリューライフ


特定非営利活動法人リバリューライフ（所在地：埼玉県川越市)は、2026年4月26日（日）14:00～17:00、川越市南公民館（ウェスタ川越1階）にて「きききり・はなしきり・ひびきあい」（旧：オープンダイアローグ実践勉強会）を開催いたします。



オープンダイアローグの手法を参照しながら、評価やアドバイスを脇に置いて「ただ聴く・ただ語る」体験を大切にする本イベント。専門的な知識は一切不要で、おひとりでも安心してご参加いただけます。


参加費1,000円、定員12名（先着順）。


お申し込みはPeatixにて受付中です。


詳細を見る :
https://revalulife-20260425.peatix.com/

背景・開催趣旨

現代社会では、日常の会話の中で「話し終える前に遮られる」「アドバイスを求めていないのに意見を言われる」という経験をする方が少なくありません。また、支援・福祉・医療・教育の現場においても、専門家と当事者の間に生まれやすい上下関係が、真の対話を阻む構造的な課題として認識されつつあります。



特定非営利活動法人リバリューライフは2024年3月の設立以来、「負の経験を価値化する」という理念のもと、ひきこもり支援・不登校支援・オープンダイアローグ実践の普及など、対話と関係性を軸にした活動を展開してきました。本イベントはその一環として、すべての人が対等な立場で対話を試みる継続的な実践の場です。



「きき"きり"・はなし"きり"・ひびきあい」とは

　三つの言葉には、それぞれ深い意味が込められています。


- はなしきる　― 遮られることなく、自分の言葉で最後まで語る体験を大切にします。
- きき"きる"　― 評価やアドバイスを脇に置き、ただ相手の声に耳を傾けます。
- ひびきあう　― 多様な経験が重なり合うことで、新しい価値が生まれる場を目指します。


「聴くだけ」での参加も歓迎しており、話したくないときはパスをしても構いません。その場にいるだけでも対話への参加です。



当日の流れ


チェックイン ― 始まりの挨拶と今の気持ちを分かち合う時間


情報共有 ― オープンダイアローグや対話について、ワークの進め方や大切にしたいルールの確認


リスニングワーク ― 相手の声に耳を傾ける体験


トーキングサークル ― 円になって座り、それぞれの声を聴き合う


リフレクティングワーク ― 聴いたことを自分の中で響かせ、語り返す


クロージング ― 今日の対話を振り返り、静かに場を閉じる




安心してご参加いただくために

本会はカウンセリングや専門家による治療・解決を目的とした場ではありません。対等な関係の中で対話を試みる市民の場です。ほとんどの方がおひとりで参加されており、専門的知識も一切不要です。


■ 開催概要


イベント名きききり・はなしきり・ひびきあい


日時2026年4月26日（日）14:00～17:00（受付13:45～）


会場川越市南公民館（ウェスタ川越1階）講座室2　埼玉県川越市新宿町1-17-17


アクセスJR・東武東上線「川越駅」西口より徒歩約5分


参加費1,000円（事前集金）


定員12名（先着順）


申込締切2026年4月25日（土）


申込方法　Peatix（https://revalulife-20260425.peatix.com）


持ち物　PeatixのQRコード（チケット画面）


進行役　社会福祉士・精神保健福祉士・公認心理師／ダイアローグ実践のためのトレーニングBasicコース１.修了者


詳細を見る :
https://revalulife-20260425.peatix.com/



■ 法人概要


法人名　特定非営利活動法人リバリューライフ


法人番号　7030005021651


所在地　埼玉県川越市大字砂353番地4


設立　2024年3月27日


代表　共同代表2名体制


主な活動　ひきこもり・不登校支援、オープンダイアローグ実践の普及、ユニバーサルスポーツ推進、福祉相談事業


URL　https://revalu.life


問い合わせ先　info@revalu.life　／　049-214-6457