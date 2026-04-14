【イベント告知】NPO法人リバリューライフ、オープンダイアローグ手法を用いた対話実践の場「きききり・はなしきり・ひびきあい」を4月26日（日）川越市で開催

特定非営利活動法人リバリューライフ

特定非営利活動法人リバリューライフ（所在地：埼玉県川越市)は、2026年4月26日（日）14:00～17:00、川越市南公民館（ウェスタ川越1階）にて「きききり・はなしきり・ひびきあい」（旧：オープンダイアローグ実践勉強会）を開催いたします。

オープンダイアローグの手法を参照しながら、評価やアドバイスを脇に置いて「ただ聴く・ただ語る」体験を大切にする本イベント。専門的な知識は一切不要で、おひとりでも安心してご参加いただけます。

参加費1,000円、定員12名（先着順）。

お申し込みはPeatixにて受付中です。

背景・開催趣旨

詳細を見る :https://revalulife-20260425.peatix.com/

現代社会では、日常の会話の中で「話し終える前に遮られる」「アドバイスを求めていないのに意見を言われる」という経験をする方が少なくありません。また、支援・福祉・医療・教育の現場においても、専門家と当事者の間に生まれやすい上下関係が、真の対話を阻む構造的な課題として認識されつつあります。

特定非営利活動法人リバリューライフは2024年3月の設立以来、「負の経験を価値化する」という理念のもと、ひきこもり支援・不登校支援・オープンダイアローグ実践の普及など、対話と関係性を軸にした活動を展開してきました。本イベントはその一環として、すべての人が対等な立場で対話を試みる継続的な実践の場です。

「きき"きり"・はなし"きり"・ひびきあい」とは

三つの言葉には、それぞれ深い意味が込められています。

- はなしきる ― 遮られることなく、自分の言葉で最後まで語る体験を大切にします。- きき"きる" ― 評価やアドバイスを脇に置き、ただ相手の声に耳を傾けます。- ひびきあう ― 多様な経験が重なり合うことで、新しい価値が生まれる場を目指します。

「聴くだけ」での参加も歓迎しており、話したくないときはパスをしても構いません。その場にいるだけでも対話への参加です。

当日の流れ

チェックイン ― 始まりの挨拶と今の気持ちを分かち合う時間

情報共有 ― オープンダイアローグや対話について、ワークの進め方や大切にしたいルールの確認

リスニングワーク ― 相手の声に耳を傾ける体験

トーキングサークル ― 円になって座り、それぞれの声を聴き合う

リフレクティングワーク ― 聴いたことを自分の中で響かせ、語り返す

クロージング ― 今日の対話を振り返り、静かに場を閉じる

安心してご参加いただくために

本会はカウンセリングや専門家による治療・解決を目的とした場ではありません。対等な関係の中で対話を試みる市民の場です。ほとんどの方がおひとりで参加されており、専門的知識も一切不要です。

■ 開催概要

イベント名きききり・はなしきり・ひびきあい

日時2026年4月26日（日）14:00～17:00（受付13:45～）

会場川越市南公民館（ウェスタ川越1階）講座室2 埼玉県川越市新宿町1-17-17

アクセスJR・東武東上線「川越駅」西口より徒歩約5分

参加費1,000円（事前集金）

定員12名（先着順）

申込締切2026年4月25日（土）

申込方法 Peatix（https://revalulife-20260425.peatix.com）

持ち物 PeatixのQRコード（チケット画面）

進行役 社会福祉士・精神保健福祉士・公認心理師／ダイアローグ実践のためのトレーニングBasicコース１.修了者

詳細を見る :https://revalulife-20260425.peatix.com/

■ 法人概要

法人名 特定非営利活動法人リバリューライフ

法人番号 7030005021651

所在地 埼玉県川越市大字砂353番地4

設立 2024年3月27日

代表 共同代表2名体制

主な活動 ひきこもり・不登校支援、オープンダイアローグ実践の普及、ユニバーサルスポーツ推進、福祉相談事業

URL https://revalu.life

問い合わせ先 info@revalu.life ／ 049-214-6457