リポビタンＤのブランドプロモーション「リポビタンＤａｙｓ」のＣＭキャラクターに吉沢亮さんを起用！

大正製薬株式会社

リポビタンDays新TV-CM『僕のリポビタンDays（登場）』篇より

大正製薬株式会社（本社：東京都豊島区、代表取締役社長：上原 茂）は、2026年1月より始動したリポビタンＤのブランドプロモーション「リポビタンDays」のCMキャラクターに吉沢亮さんを起用いたします。また、吉沢さんが出演する新TV-CM『僕のリポビタンDays（登場）』篇（15秒、30秒）を制作し、4月14日（火）より全国でオンエアを開始いたします。さらに「リポビタンＤ」ブランドサイト（https://brand.taisho.co.jp/lipovitan/lipod/）では、新TV-CMの他、メイキング・インタビュー映像も公開いたします。

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昭和の高度経済成長期より、「ファイト イッパーツ！」を合言葉に、人々の活力を支えるブランドとして成長してきたリポビタンブランドは、令和に入り、生活様式や価値観が大きく変化し、現代を生きる若者の「頑張り方」も変わりつつある中、ブランドの原点である「前向きに頑張る人を応援する」という理念を再解釈し、2026年1月より新たなブランドプロモーションとして「リポビタンDays」を始動いたしました。インターネット・スマートフォンの普及による情報環境の高速化、働き方やキャリア観の多様化など、ダイナミックに変化する社会環境の中で挑戦を続ける現代の若者に寄り添い、リポビタンＤを“今を生きる人々を支える存在”として、TV-CM等を通して全国に発信しています。

新TV-CM『僕のリポビタンDays（登場）』篇では、不器用ながらも一生懸命仕事と向き合う建築デザイナー役を吉沢さんが演じています。頑張りすぎなくていい時代、がむしゃらなんて古臭いと思われがちな環境の中、それでも「頑張ったっていいだろ！！」と前向きに一歩を踏み出す吉沢さんの姿を通して、ひたむきにゴールを目指す日々にリポビタンＤが寄り添う存在であることを伝えています。

■新ＴＶ-ＣＭ『僕のリポビタンDays（登場）』篇ストーリー

朝のバス車内でも仕事に向き合う吉沢さん。乗り込む乗客たちを眺めながら、「僕らは、頑張りすぎなくていい時代に生きている」と心の中で呟きます。「ほどほどでなんとかなるし、がむしゃらなんて、古臭い」。そんな声が頭をよぎる中、「ドア閉まります」の車内アナウンスに、慌ててバスを飛び出します。行き交う人々の流れに逆らいながら走り出した吉沢さんは、迷いを振り払うように「頑張ったっていいだろ！！」と声を上げます。まだ誰もいない職場に辿り着くと、作りかけの模型やプレゼン用の資料が無造作に広がる自分のデスクの前へ。これまで積み重ねてきた自分自身の頑張りにふと気づき、思わず笑みがこぼれます。出社してきた後輩の挨拶に、リポビタンＤを飲みながら手を振って応える吉沢さん。飲み干すと気持ちを切り替え、再び仕事に向き合います。「つづけ、夢中。」 ひたむきに仕事に取り組む吉沢さんの頑張りに、リポビタンＤが寄り添います。

■撮影エピソード

●全速力で走らなければならない場面も

新TV-CM『僕のリポビタンDays（登場）』篇の撮影は、バスの車内とバス停、バスを降りて駆け抜ける歩道、そしてCMで建築デザイナー役である吉沢さんが働く設計事務所の計3箇所のロケ地で行われました。特に歩道を駆け抜けるシーンでは、「頑張っていいだろ！！」のセリフを言いながら、全速力で走らなければならない場面もあり、「久々にあんな走ったなという気がして体力を使いました」と撮影を振り返る吉沢さん。早朝から夜まで1日がかりの撮影となりましたが、無事に終えた吉沢さんは、「朝早くてロケ地も変わったりして、昼過ぎは疲れていたんですけど、リポビタンＤをグイッと飲ませていただいて、撮影を終えることができました」と満面の笑みで明かしてくれました。

●「“ファイトイッパーツ！”の印象が強かったので、なんで俺なんだろう？」

撮影終了後、CM出演が決まった時の感想を聞いてみると、「率直に嬉しかったですね。子どもの頃から（リポビタンＤの）CMを見ておりましたし、非常に嬉しかったんですけど、僕の中では“ファイト イッパーツ！”の力強い印象が強かったので、なんで俺なんだろう？ここからめちゃくちゃ鍛えたりしないといけないのかな？って思いました」と吉沢さん。実際にCM撮影に臨むと「またそれとは全然違うCMの内容になっていて、頑張る人に寄り添う、ひたむきな努力への寄り添い方が、この令和の時代にぴったりないいCMに仕上がると思います」と話してくれました。さらに「令和の“ファイト イッパーツ！”という感じで、熱さではないんですけど、ある種のエモさが出ているCMになるんじゃないかなという気がします」と、新TV-CMへの期待を寄せてくれました。

●前向きに頑張ろうと思える原動力は？

前向きに次の一歩を踏み出す人を応援するリポビタンＤにちなみ、吉沢さんご自身が前向きに頑張ろうと思える原動力について聞いてみました。「やっぱり、それ自体を好きでいられているかどうかが原動力だと思います」と語る吉沢さん。「自分が演じている役を愛せない限りは、本気を出そうと思っても（役に）入り込めないです。その作品、その役を愛せるかということを一番に考えて、お仕事させていただいています。好きであれば自分が納得するまで掘り下げたくなるし、大変な役作りにも突き進んでいけるので」と、ひたむきに仕事に向き合う姿勢とその原動力を明かしてくれました。

■製品概要

販売名：リポビタンＤ

製品区分：指定医薬部外品

効能・効果：疲労の回復・予防

用法・用量：15才以上1日1回1本

■CM概要

CMタイトル ： リポビタンDays新TV-CM『僕のリポビタンDays（登場）』篇（15秒・30秒）

放送開始日 ： 2026年4月14日（火）より全国で放送開始