【VMate】マーケティングWeek2026春に出展。複数VTuber事務所の担当者も参加し、企業のPR施策相談をサポート

SPADE株式会社参加VTuber事務所のご案内

SPADE株式会社（本社：東京都台東区、代表取締役：大橋 祐介）は、分析型マッチングプラットフォーム「VMate」の最新機能のご紹介や、VTuber施策の具体的な進め方をご提案するため、2026年4月に開催される「マーケティングWeek2026春」に出展いたします。

本展示会のVMateブースでは、プラットフォームにご登録いただいているVTuber事務所の担当者様がゲストとして参加いたします。企業様が事務所担当者へインフルエンサー施策について直接ご相談いただける場として展開します。

■【マーケティングWeek2026春】出展およびゲスト参加のお知らせ

VMateの多彩な機能のご紹介および、VTuberを起用したPRに関する直接のご相談にお応えするため、「マーケティングWeek2026春」に出展いたします。

ブースには、VMateにご登録いただいているVTuber事務所の担当者もゲストとして参加いたします。

「事務所と企業の間でどんなやり取りが生まれるのか」

「どんな企画ができるのか」

「そもそもVTuberとは何か、何ができるのか」

を直接、気軽にご相談いただける場をご用意しました。

サービス説明後、その場で事務所をご紹介し、一次マッチングをサポートいたします。

■このような企業様・自治体様のご来場をお待ちしております

展示会ブースイメージ

VMateは、単なるキャスティングツールではなく「新しい企画を生み出す運用基盤」です。以下のような課題や野心を持つご担当者様は、ぜひブースへご来場ください。

【企業様・自治体様向け】

l 複数の事務所を横断したキャスティングで、今までにない大規模なコラボPRを実現したい企業様

l インフルエンサーの熱量を活かし、観光誘致やふるさと納税のPRなど、新たな層へアプローチしたい地方自治体・行政のご担当者様

l 視聴者の反応を分析データで可視化し、確実な購買（CVR）に繋げたい飲食・EC事業の皆様

l 複数事務所のタレントと連携したコラボカフェやキッチンカー出店など、オンラインの枠を超えたリアルイベントを仕掛けたい事業者様

l 単発の投稿施策にとどまらず、複数の事務所・タレントを横断した新しい企画やコラボレーションを形にしたい企業様

■ ブースでご紹介するVMateの主な機能

ブースでは、VMate Influencers、分析・サポート機能、プロダクション機能など、VMateの主な最新アップデートをご紹介いたします。実際の画面を交えながら、企業と事務所の案件運用をどのように支援するのかをご案内します。

【VMate Influencers】

VTuberに加え、YouTuber・ストリーマーと企業を繋ぐマッチング領域の拡大

【充実の分析・サポート機能】

コメント分析機能、流入数計測機能、見積もり機能など、PRの「効果」を可視化・支援するデータ群

【プロダクション機能】

企業と事務所の案件進行・精算を一元管理するBtoB運用基盤

【VMateReport】

より分析に特化したレポーティングツール

インフルエンサー施策において課題となりがちな、要件不足による無駄なラリーや、「費用対効果がわからない」というブラックボックスを、広告の現場出身者が作った“仕組み”でどのように解決するのか。その全貌をご体験いただけます

■ ゲスト参加スケジュール（予定）および出展詳細

VMate管理画面イメージ

・4月22日（水）：あおぎり高校 / Vebop Project / 娯楽 / drop production (株式会社vivON)、ハコネクト(株式会社アナログ)、ぶいじだい(アネラックス株式会社)

・4月23日（木）：あおぎり高校 / VebopProject / 娯楽 / drop production (株式会社vivON)、ハコネクト(株式会社アナログ)、ぶいじだい(アネラックス株式会社)

・4月24日（金）：あおぎり高校 / VebopProject / 娯楽 / drop production (株式会社vivON)、ハコネクト(株式会社アナログ)、ぶいじだい(アネラックス株式会社)

※ゲストやスケジュールは変更となる場合がございます。

展示会詳細URL：https://www.marketing-week.jp/spring/ja-jp.html(https://www.marketing-week.jp/spring/ja-jp.html)

※展示会詳細は公式サイトをご確認ください。

来場予約はこちら

https://www.marketing-week.jp/spring/ja-jp/register.html?code=1617577677274921-P1F(https://www.marketing-week.jp/spring/ja-jp/register.html?code=1617577677274921-P1F)

■ サービス概要

サービス名：VMate

サービスサイト：https://www.vmate.work

■会社概要

社名：SPADE株式会社

設立年月日：2025年4月1日

代表者：代表取締役 大橋 祐介

所在地：東京都台東区浅草橋4-10-8 TFAビル2F

事業内容：VTuberマッチングプラット