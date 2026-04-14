【出雲観光の新スポット】海を望むパーキングエリアがリニューアル--絶景カフェ＆ピッツァ「LOCALE」＆無料パークエリア、4月25日（土）オープン

株式会社バルニバービ

株式会社バルニバービ（本社：大阪市西区、代表取締役会長：佐藤裕久）は、出雲市湖陵町の日本海沿いに位置する大型複合施設「WINDY FARM ATMOSPHERE」のパーキングエリアをリニューアルし、2026年4月25日（土）、カフェ＆ピッツァ「LOCALE（ロカーレ）」をオープンいたします。

日本海を一望する約1000平方メートル の芝生の丘には、全長18mの芝スライダーやジップラインなどを整備し、無料で楽しめるパークエリアを新設。こだわりのピッツァとともに、食と遊びを一体で楽しめる「滞在型観光拠点」へと進化します。

■”WINDY FARM ATMOSPHERE”とは

カフェ＆ピッツァ「LOCALE」外観（イメージ）日本海を望む芝生の丘に「パークエリア」を整備（イメージ）WINDY FARM ATMOSPHERE

出雲・湖陵西海岸に位置する、「食から始まる地方創再生」をテーマにした大型複合施設です。地元食材を活かした炭火料理が楽しめる「GARB CLIFF TERRACE IZUMO」や、全8室オーシャンビューの断崖ホテル「IZUMO HOTEL THE CLIFF」など、海沿いのロケーションを活かした施設が点在しています。

「IZUMO HOTEL THE CLIFF」は、「ミシュランキー ホテルセレクション 2025」において、「1ミシュランキー」に選出されています。

今後は第二期リゾートホテルの計画も進行しており、エリア全体での滞在価値をさらに高めていく予定です。

■新スポットの魅力

１.日本海と空、風車が広がるパノラマビュー

詳細を見る :https://windyfarm.jp日本海を一望する開放的なロケーション（屋上テラスからの眺望）時間とともに表情を変える日本海の夕景

施設全体から広がる日本海のパノラマビューと、ゆったりと回る風車の景色が訪れる人を惹きつけます。日中の開放的な景色はもちろん、水平線に沈む夕景も魅力で、「景色を目的に訪れる場所」としての価値を備えています。

２.すべて無料--大人も子どもも遊べるアウトドアレジャーエリア

広大な芝生の丘には、最大斜度22度・全長18mの芝スライダー「風のすべり台」や「風のジップライン」を新たに整備。既存の「風のブランコ」と合わせ、子どもから大人まで自由に楽しめるパークエリアを無料でご利用いただけます。

ペット同伴での利用も可能。テイクアウトしたピッツァでピクニックを楽しむなど、立ち寄りにとどまらず、目的地として過ごせる空間です。

（今後は遊具の追加やレンタルコンテンツも導入予定。）

３.カフェ＆ピッツァ「LOCALE（ロカーレ）」

フォトスポットとしても人気「風のブランコ」「風のすべり台」（イメージ）「風のジップライン」（イメージ）ピッツァ＆カフェ「LOCALE（ロカーレ）」内観（イメージ）全品テイクアウトが可能（イメージ）

日本海を望むロケーションに、カフェ＆ピッツァ「LOCALE（ロカーレ）」がオープン。ガラス張りの新棟と既存建物の2棟で展開し、新棟ではフルサービス、既存建物ではテイクアウトを中心に提供します。

店名の「LOCALE」は、イタリア語で”地元・地域”を意味し、“地域にしっかりと根を張り、日常の中で愛され続けるカフェ”という想いを込めました。観光で訪れる方だけでなく、地元の方々にも気軽に利用いただける場を目指します。

「LOCALE」メニュー【MENU】片手で楽しむ、本格ナポリピッツァ

直径約16cmの小ぶりなサイズで、一人一枚楽しめるスタイル。島根県産小麦「出雲阿麦」を一部使用し、高加水・長時間熟成（80時間以上）の生地により、もっちりとしながら軽やかな食感を実現しました。冷めても美味しく楽しめるため、テイクアウトや芝生での利用にも適しています。

「Pizzina」800円～「Pizzina（ピッツィーナ）」

一人一枚食べきりサイズの本格ナポリピッツァ。

・マルゲリータ 800円

・クワトロフォルマッジ 1,000円

・プロシュートルッコラ 1,100円 など

「Pizzina Sand（ピッツィーナサンド）」

具材をたっぷり包んで二つ折りにした、バーガー感覚で楽しめる一品。

・照り焼きチキン 1,000円

・ポークソーセージ 1,200円

・海老とアボカド 1,100円 など

そのほか、カジュアルなイタリアンメニューも。

・出雲トマトのカプレーゼ 1,200円

・ガーリックシュリンプ＆チップス 1,200円

・ローストチキングリル（S) 1,000円 など

「Pizzina Sand」1,000円～ロカーレランチプレート 1,100円LUNCH限定メニュー（～L.O.14：30）

・ロカーレランチプレート 1,100円

・しまね産牛のチーズドリア 1,200円

・お子様プレート 800円 など

SWEETS

・イモッフル 各 680円

蒸したさつまいもをワッフル型でカリッと焼き上げた、新食感スイーツ。お好みのご当地食材のアイスを添えて。

[桃翠園抹茶/藻塩/井上醤油/木次パスチャライズ]

・ティラミス 880円 など

イモッフル（桃翠園抹茶アイス）680円【テイクアウト】絶景を“自分だけのレストラン”に。

全メニューがテイクアウトに対応。芝生や海辺、車内など、好きな場所で食事を楽しめます。

【ピクニックボックス】「バスケットプラン」 2,200円/1名 (2名様～)「ハートピッツァ・プラン」 2,800円/1名 (2名様～)

ピッツァにサイドメニュー、レジャーシートのレンタルまでがセットになった手ぶらプランをご用意。「バスケットプラン」と「ハートピッツァ・プラン」の2種類から選べ、準備不要でピクニックを手軽に楽しめます。

※2名様～、3日前までに要予約。

※雨天・荒天時は店内で提供させていただきます。

【オープン記念価格】

2026年5月末までのご予約利用で、下記価格にてご提供させていただきます。

●「バスケットプラン」2,200円 →1,800円

●「ハートピッツァ・プラン」2,800円 →2,400円

※メニュー価格は全て税込表記です。

※メニュー、およびプラン内容は変更になる場合がございます。

オープン特典

オープンを記念して、4月25～26日の2日間、看板メニュー「Pizzina（マルゲリータ）」を特別価格で提供いたします。

・実施期間：4月25日（土）～26日（日）の2日間

・特典内容：「Pizzina（マルゲリータ）」 500円

※両日、なくなり次第終了となります。

SHOP INFORMATION

ロゴ

■店名：Caffe & Pizza LOCALE（カフェ&ピッツァ ロカーレ）

■営業時間：

平日 11：00～20：00（L.O.19：00）

土・日・祝 10：00～20：00（L.O.19：00）

■定休日：なし

■公式サイト：https://windyfarm.jp(https://windyfarm.jp%E2%9A%AB%EF%B8%8E%E2%9A%AB%EF%B8%8E%E2%9A%AB%EF%B8%8E%EF%BC%9F%EF%BC%9F)

■住所：島根県出雲市湖陵町大池5-1

■アクセス：出雲縁結び空港から山陰自動車道にて約35分/出雲大社から車で約19分

■電話番号：050-1784-1266

■席数：60席

■駐車場：あり（無料）

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