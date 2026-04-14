【出雲観光の新スポット】海を望むパーキングエリアがリニューアル--絶景カフェ＆ピッツァ「LOCALE」＆無料パークエリア、4月25日（土）オープン
株式会社バルニバービ（本社：大阪市西区、代表取締役会長：佐藤裕久）は、出雲市湖陵町の日本海沿いに位置する大型複合施設「WINDY FARM ATMOSPHERE」のパーキングエリアをリニューアルし、2026年4月25日（土）、カフェ＆ピッツァ「LOCALE（ロカーレ）」をオープンいたします。
日本海を一望する約1000平方メートル の芝生の丘には、全長18mの芝スライダーやジップラインなどを整備し、無料で楽しめるパークエリアを新設。こだわりのピッツァとともに、食と遊びを一体で楽しめる「滞在型観光拠点」へと進化します。
カフェ＆ピッツァ「LOCALE」外観（イメージ）
日本海を望む芝生の丘に「パークエリア」を整備（イメージ）
■”WINDY FARM ATMOSPHERE”とは
WINDY FARM ATMOSPHERE
出雲・湖陵西海岸に位置する、「食から始まる地方創再生」をテーマにした大型複合施設です。地元食材を活かした炭火料理が楽しめる「GARB CLIFF TERRACE IZUMO」や、全8室オーシャンビューの断崖ホテル「IZUMO HOTEL THE CLIFF」など、海沿いのロケーションを活かした施設が点在しています。
「IZUMO HOTEL THE CLIFF」は、「ミシュランキー ホテルセレクション 2025」において、「1ミシュランキー」に選出されています。
今後は第二期リゾートホテルの計画も進行しており、エリア全体での滞在価値をさらに高めていく予定です。
詳細を見る :
https://windyfarm.jp
■新スポットの魅力
１.日本海と空、風車が広がるパノラマビュー
日本海を一望する開放的なロケーション（屋上テラスからの眺望）
時間とともに表情を変える日本海の夕景
施設全体から広がる日本海のパノラマビューと、ゆったりと回る風車の景色が訪れる人を惹きつけます。日中の開放的な景色はもちろん、水平線に沈む夕景も魅力で、「景色を目的に訪れる場所」としての価値を備えています。
２.すべて無料--大人も子どもも遊べるアウトドアレジャーエリア
広大な芝生の丘には、最大斜度22度・全長18mの芝スライダー「風のすべり台」や「風のジップライン」を新たに整備。既存の「風のブランコ」と合わせ、子どもから大人まで自由に楽しめるパークエリアを無料でご利用いただけます。
ペット同伴での利用も可能。テイクアウトしたピッツァでピクニックを楽しむなど、立ち寄りにとどまらず、目的地として過ごせる空間です。
（今後は遊具の追加やレンタルコンテンツも導入予定。）
フォトスポットとしても人気「風のブランコ」
「風のすべり台」（イメージ）
「風のジップライン」（イメージ）
３.カフェ＆ピッツァ「LOCALE（ロカーレ）」
ピッツァ＆カフェ「LOCALE（ロカーレ）」内観（イメージ）
全品テイクアウトが可能（イメージ）
日本海を望むロケーションに、カフェ＆ピッツァ「LOCALE（ロカーレ）」がオープン。ガラス張りの新棟と既存建物の2棟で展開し、新棟ではフルサービス、既存建物ではテイクアウトを中心に提供します。
店名の「LOCALE」は、イタリア語で”地元・地域”を意味し、“地域にしっかりと根を張り、日常の中で愛され続けるカフェ”という想いを込めました。観光で訪れる方だけでなく、地元の方々にも気軽に利用いただける場を目指します。
「LOCALE」メニュー
【MENU】片手で楽しむ、本格ナポリピッツァ
直径約16cmの小ぶりなサイズで、一人一枚楽しめるスタイル。島根県産小麦「出雲阿麦」を一部使用し、高加水・長時間熟成（80時間以上）の生地により、もっちりとしながら軽やかな食感を実現しました。冷めても美味しく楽しめるため、テイクアウトや芝生での利用にも適しています。
「Pizzina」800円～
「Pizzina（ピッツィーナ）」
一人一枚食べきりサイズの本格ナポリピッツァ。
・マルゲリータ 800円
・クワトロフォルマッジ 1,000円
・プロシュートルッコラ 1,100円 など
「Pizzina Sand（ピッツィーナサンド）」
具材をたっぷり包んで二つ折りにした、バーガー感覚で楽しめる一品。
・照り焼きチキン 1,000円
・ポークソーセージ 1,200円
・海老とアボカド 1,100円 など
そのほか、カジュアルなイタリアンメニューも。
・出雲トマトのカプレーゼ 1,200円
・ガーリックシュリンプ＆チップス 1,200円
・ローストチキングリル（S) 1,000円 など
「Pizzina Sand」1,000円～
ロカーレランチプレート 1,100円
LUNCH限定メニュー（～L.O.14：30）
・ロカーレランチプレート 1,100円
・しまね産牛のチーズドリア 1,200円
・お子様プレート 800円 など
SWEETS
・イモッフル 各 680円
蒸したさつまいもをワッフル型でカリッと焼き上げた、新食感スイーツ。お好みのご当地食材のアイスを添えて。
[桃翠園抹茶/藻塩/井上醤油/木次パスチャライズ]
・ティラミス 880円 など
イモッフル（桃翠園抹茶アイス）680円
【テイクアウト】絶景を“自分だけのレストラン”に。
全メニューがテイクアウトに対応。芝生や海辺、車内など、好きな場所で食事を楽しめます。
【ピクニックボックス】
「バスケットプラン」 2,200円/1名 (2名様～)
「ハートピッツァ・プラン」 2,800円/1名 (2名様～)
ピッツァにサイドメニュー、レジャーシートのレンタルまでがセットになった手ぶらプランをご用意。「バスケットプラン」と「ハートピッツァ・プラン」の2種類から選べ、準備不要でピクニックを手軽に楽しめます。
※2名様～、3日前までに要予約。
※雨天・荒天時は店内で提供させていただきます。
【オープン記念価格】
2026年5月末までのご予約利用で、下記価格にてご提供させていただきます。
●「バスケットプラン」2,200円 →1,800円
●「ハートピッツァ・プラン」2,800円 →2,400円
※メニュー価格は全て税込表記です。
※メニュー、およびプラン内容は変更になる場合がございます。
オープン特典
オープンを記念して、4月25～26日の2日間、看板メニュー「Pizzina（マルゲリータ）」を特別価格で提供いたします。
・実施期間：4月25日（土）～26日（日）の2日間
・特典内容：「Pizzina（マルゲリータ）」 500円
※両日、なくなり次第終了となります。
SHOP INFORMATION
ロゴ
■店名：Caffe & Pizza LOCALE（カフェ&ピッツァ ロカーレ）
■営業時間：
平日 11：00～20：00（L.O.19：00）
土・日・祝 10：00～20：00（L.O.19：00）
■定休日：なし
■公式サイト：https://windyfarm.jp(https://windyfarm.jp%E2%9A%AB%EF%B8%8E%E2%9A%AB%EF%B8%8E%E2%9A%AB%EF%B8%8E%EF%BC%9F%EF%BC%9F)
■住所：島根県出雲市湖陵町大池5-1
■アクセス：出雲縁結び空港から山陰自動車道にて約35分/出雲大社から車で約19分
■電話番号：050-1784-1266
■席数：60席
■駐車場：あり（無料）
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