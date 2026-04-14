【季節をまとう結婚指輪】アトリエrenriが新作手彫りデザイン「花彫（はなしるし）」をリリース

合同会社 tsukihi春夏秋冬の草花をモチーフに、時間の流れと想いを刻む新デザイン「花彫」

横浜・馬車道に構えるブライダルジュエリーアトリエrenri（レンリ）は、新作の彫り模様「花彫（はなしるし）」を発表しました。

春・夏・秋・冬、それぞれの季節を象徴する草花をモチーフにした手彫りデザインを全20種類展開。

本デザインは、手作りコース・オーダーメイドコース、いずれでもお選びいただけます。

■開発の想い――「毎年、同じ季節が来るたびに思い出す指輪を」

四季の草花をモチーフにした20種類の手彫り模様

結婚指輪は「シンプルで長く使えるもの」でありながら、「自分たちらしさも込めたい」

そんなお客様の声から、このデザインは生まれました。

renriのデザイナーと職人が一緒に考え、辿り着いたテーマは「季節」でした。

毎年巡る四季は、同じようでいて少しずつ異なる表情を見せます。

その時間の流れをさりげなく指輪に込めることで、身に着けながら、年を重ねる度に意味が深まっていく。

既製品にはない、手彫りならではの新しいかたちです。

季節が巡るたびに、ふと指元を見て思い出していただけるよう、おふたりだけの特別な季節を選んでいただけたら――そんな想いが込められています。

■商品の特徴

四季の草花をモチーフにした手彫り模様と花言葉が紡ぐ物語

各デザインは、季節の草花リサーチから複数のスケッチを経て完成。

「草花のフォルム」と「彫り模様としての美しさ」の調和を大切にしながら、丁寧に形にしていきました。

春（はる）下から：サクラ・ミモザ・マーガレット・カスミソウ・スズラン

春のデザインに込められた花は、サクラ・ミモザ・マーガレット・カスミソウ・スズランの5つ。

どれも、春ならではの柔らかく淡やかな印象を持つ花たちです。

サクラの花言葉は「精神美」「純潔」、カスミソウは「幸福」「清らかな心」と、大切な結婚指輪にそっと添えたい言葉が並びます。

日常に自然と馴染み、さりげなく取り入れていただきやすいデザインです。

マーガレット・スズランの彫り模様

今この季節と重なる新デザイン

桜前線が落ち着く4月下旬から5月にかけて、マーガレットとスズランが見頃を迎えます。

マーガレットの花言葉は「真実の愛」、スズランは「幸福の再来」。

毎年同じ季節に咲き戻る花たちのように、おふたりの時間もそっと重なり続けていく。

この季節が来るたびに指輪を見て、ふたりの記憶が蘇る――そんな願いを春の彫り模様に込めています。

夏（なつ）下から：ヒマワリ・アジサイ・バラ・勿忘草・スイレン

夏のデザインに込められた花は、ヒマワリ・アジサイ・バラ・勿忘草・スイレンの5つ。

太陽に向かって真っ直ぐ咲くヒマワリは「憧れ」「情熱」、アジサイは「強い愛情」、バラは「愛」「美」、勿忘草は「真実の愛」という花言葉を持ちます。

夏の力強さの中に、誠実さが感じられるデザインです。

秋（あき）下から：菊・金木犀・ガーベラ・ススキ・モミジ

秋のデザインに込められた花は、菊・金木犀・ガーベラ・ススキ・モミジの5つ。

金木犀は「謙虚」「初恋」、モミジは「大切な思い出」「美しい変化」、ガーベラは「希望」「前進」という花言葉を持ちます。

深まる秋の空気感のように、落ち着きの中にどこか懐かしさを感じさせるデザインです。

冬（ふゆ）下から：スイセン・ツバキ・ヒイラギ・スノードロップ・アネモネ

冬のデザインに込められた花は、スイセン・ツバキ・ヒイラギ・スノードロップ・アネモネの5つ。

スノードロップは「希望」「慰め」、ツバキは「控えめな優しさ」「誇り」、ヒイラギは「あなたを守る」という花言葉を持ちます。

厳しい寒さの中で静かに咲く花たちのように、凛としていて、それでいて温かみのあるデザインです。

手彫りならではの繊細さ

彫りはすべて熟練の職人が手作業で施します。

同じ模様でも、彫りの強弱によって生まれるわずかな陰影や立体感は、機械では表現しきれない手彫りならではの魅力です。

指輪の幅やサイズとのバランスを見ながら、丁寧に仕上げています。

さりげなさの中にある物語――こんなおふたりに届けたい

出会った季節、プロポーズの季節、結婚記念日の季節。

おふたりだけの物語がある季節を指輪に込めてみてください。

派手なデザインでなく、長く身に着けながら、毎年その季節が来るたびにふと意味を感じられる。

そんな指輪を探しているおふたりに、ぜひ届いてほしいデザインです。

■商品概要

名称 ：花彫（はなしるし）

展開デザイン：春・夏・秋・冬 全20種類

加工費 ：\5,000～（デザイン・範囲により異なる）

対応コース ：手作りコース・オーダーメイドコース

納期目安 ：お預りから約5～7週間（彫り加工を含む場合）

ご予約 ：renri公式サイトより受付(https://renri.jp/)

■手作り・オーダーメイドの結婚指輪・婚約指輪 renriについて



renriは横浜・馬車道エリアの古いビルにひっそりと佇む隠れ家的なジュエリーアトリエです。

手作りやオーダーメイドの結婚指輪・婚約指輪を制作。

個室、ふたりだけの空間で、じっくり指輪づくりに没頭できます。

横浜という場所やアトリエの雰囲気にこだわりを持つお客様にご支持いただき、オープン以来様々な指輪を生み出して参りました。



ジュエリーデザイナーと指輪職人の夫婦が始めた小さなアトリエ「renri」は、これから新たに夫婦となるおふたりのための指輪作りをサポートいたします。

・URL ：https://renri.jp/

・Instagram：https://www.instagram.com/renri_yokohama/

■会社概要

社名 : 合同会社tsukihi

店舗名 ：renri（レンリ）

所在地 ：〒231-0011 神奈川県横浜市中区太田町2-28 大黒ビル2F B

電話番号：045-264-8310

代表者 ：芳田 慎平