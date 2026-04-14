SOUNDRAW、空間音楽AI「SpaceMusic AI」を正式公開。「同じ曲が繰り返される」「著作権処理が面倒」――店舗BGMの2大課題を解決。

SOUNDRAW 株式会社

SOUNDRAW(https://soundraw.io/ja/)株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役：楠 太吾）は、店舗・施設向けのAI生成BGMサービス「SpaceMusic AI(https://spacemusic-ai.soundraw.io/)」を正式公開しました。LGエレクトロニクスのwebOSプラットフォームへの提供も既に開始しており、国内外のB2B領域での展開を本格化します。

こんなお悩みはありませんか？

飲食店、ホテル、アパレル、美容室、フィットネス、オフィス、商業施設――あらゆる「空間のある事業者」に共通する、BGMの3つの課題があります。

１. 著作権処理のコストと手間 JASRACへの申請、ストリーミングサービスの商用ライセンス、楽曲ごとの権利確認……BGMの権利処理は複雑で、対応を誤るとリスクにもなります。

２. 同じ曲の繰り返しによる"飽き" プレイリスト型のサービスは、長時間営業のうちに曲が一周してしまいます。スタッフも顧客も、気づけば同じ曲を何度も聴いている状態に。

３. 選曲・管理の運用負荷 ムードや時間帯に合わせた選曲を常に最適化するには、担当者の手間がかかり続けます。

SpaceMusic AIが、3つの課題をまとめて解決します

「SpaceMusic AI(https://spacemusic-ai.soundraw.io/)」は、AIがリアルタイムで音楽を生成し続けることで、同じ楽曲が二度と繰り返されない空間BGMを提供するサービスです。

- 著作権100%クリア：完全オリジナル生成のため申請・追加費用ゼロで商用利用可能- 常に新曲：AIが無限に生成するため、同一楽曲が流れることがない- 運用が簡単：URLを開いてジャンル・ムードを選ぶだけ。あとはAIが自動対応さらに、楽曲の切れ目はDJのようにシームレスにつながるため、無音の瞬間もなく、空間の雰囲気を途切れさせません。

導入の流れ：3ステップで即日スタート

- まずはこちらからお問い合わせ(https://spacemusic-ai.soundraw.io/#contact)ください。無料トライアルのURLをお送りいたします。- 無料トライアルのURLにアクセスするだけで、テストしていただけます。- 導入店舗情報をお送りいただければ即日導入完了します。

無料トライアルは申込当日から利用可能。まずはお気軽にお試しください。

LGとの提携について

SpaceMusic AIの基盤技術は、LGエレクトロニクスのwebOSプラットフォームにも採用されています。世界規模のエンタープライズ企業が採用する品質・安全性を、そのまま国内の店舗・施設でご利用いただけます。

こんな事業者・施設での導入実績・相談が増えています

- 長時間営業の飲食店・カフェ・バー- 顧客滞在時間が長いホテル・旅館・スパ- ブランドイメージを音で演出したいアパレル・セレクトショップ- スタッフが常駐するオフィス・コワーキングスペース 複- 数店舗を一括管理したい商業施設・チェーン展開企業

まず無料で試してみてください

導入相談・見積もり・複数拠点での活用については、こちらよりお問い合わせ(https://spacemusic-ai.soundraw.io/#contact)ください。 担当者より2営業日以内にご返信いたします。

SOUNDRAWについて

SOUNDRAWは2020年に設立されたAI音楽生成サービスです。独自の学習データと制作基盤により、オリジナル楽曲の生成および商用利用可能な音楽提供を行っています。

現在は個人クリエイター・音楽アーティスト向けサービスに加え、企業向けの音楽ソリューションを展開し、グローバルに提供しています。

SpaceMusic AIに対する詳しい情報はこちら：https://spacemusic-ai.soundraw.io/

SOUNDRAWの公式ウェブサイトはこちら：https://soundraw.io/ja

【会社概要】

会社名：SOUNDRAW 株式会社

設立：2020 年2月

代表取締役社長 / CEO：楠 太吾

資本金 : 9,000 万円

《本件に関するお問い合わせ先》

SOUNDRAW株式会社PR 担当

Email：info@soundraw.co.jp