株式会社M2X、株式会社タチエスの導入事例を公開

株式会社M2X

株式会社M2X（本社：東京都中央区、代表取締役：岡部晋太郎）は現場にとけ込む設備保全クラウド「M2X」をご活用いただいている自動車シートメーカー 株式会社タチエスの事例『「変えられなかった」が、変えられた。自社標準の運用を実現した、保全システムの切り替え』を公開しました。

本事例では、「運用をシステムに合わせる」ことに工夫を重ねながらも、データ活用の面で限界を感じていた株式会社タチエス様が、M2Xへの切り替えを経て「システムを運用に合わせる」環境を実現された経緯をご紹介しています。現在は国内4拠点での本格運用を開始し、蓄積されるデータを将来のMTBF・MTTR分析や予知・予防保全へとつなげる構想についても、ぜひご覧ください。

▼詳細は以下URLをご参照ください。

https://m2xsoftware.com/success-stories/タチエス(https://na2.hubs.ly/H04St2t0)

■現場にとけ込む設備保全クラウドシステム「M2X」について

M2Xは、設備保全業務を一気通貫で効率化するクラウドシステムです。日々の事後保全の記録や、点検活動の履歴、部品管理等を効率化し、業務生産性と稼働率の向上に寄与します。タチエス様のほか、ロッテ様、ノリタケ様、エバラ食品様など、大手製造業を中心に幅広く導入いただいております。

■タチエスについて

会社名：株式会社タチエス

事業内容：自動車座席及び座席部品の製造、販売

本社：東京都青梅市

設立：1954年4月

https://www.tachi-s.co.jp/

■株式会社M2Xについて

会社名：株式会社M2X（エム・ツー・エックス）

事業内容：設備保全DXクラウドシステムの開発・提供

本社：東京都中央区

代表取締役：岡部 晋太郎

https://m2xsoftware.com(https://m2xsoftware.com/?utm_source=prtimes&utm_medium=pr&utm_campaign=case&utm_content=20260304)