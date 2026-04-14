舞鶴市

京都府舞鶴市は、物価高騰の影響を受ける市外在住の学生を支援するため、米や肉じゃが等の地場産品1万円相当を送付する「学生生活応援便」事業を実施し、令和8年4月11日（土）より申請受付を開始します。

鶴市では、長引く物価高騰により生活負担が増大している現状を踏まえ、親元を離れて市外で暮らす学生の生活支援と郷土愛の醸成を目的とした「学生生活応援便」事業を実施します。

本事業では、ふるさとの味である舞鶴産品（1万円相当）を送り、学生の生活を支援するとともに、郷土愛を深める機会の創出を図ります。令和8年4月11日（土）よりオンラインおよび専用用紙にて申請の受け付けを開始します。

【事業の概要】

1. 対象要件

・親元を離れて暮らす市外在住の学生であること

・令和8年4月1日時点で、上記学生の保護者が舞鶴市内に住民登録を有していること

※次の学生は対象外となります。保護者と同居している、海外留学中、給与等が支給される学校（防衛大学校、海上保安学校等）、各種スクール等の受講生、社会人学生

2. 送付物

米5kg、肉じゃが・海軍カレー、スイーツなどの詰め合わせ（1万円相当）

3. 申請者

学生の保護者（事情により保護者が申請できない場合は、本人または代理者も可）

4．申請方法

令和8年5月31日（日）までにオンライン申請、もしくは申請書類の提出（窓口または郵送）

5．必要書類

学生の学生証写し（有効期限内のもの）