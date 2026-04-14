【動物ナビ】インターペット東京2026出展報告

森久保ＣＡメディカル株式会社

森久保CAメディカル株式会社（本社：神奈川県厚木市、代表取締役社長：鈴木登志夫）は、2026年4月2日（木）～4月5日（日）に東京ビッグサイトで開催された「インターペット東京2026」に出展しました。

本出展は、動物病院での診療と飼い主の日常のあいだをどう支えるかという課題に対し、動物ナビが目指す「来院間ケア」を来場者や関係者と具体的に共有する場として実施したものです。

動物ナビについて

動物ナビは、動物病院と飼い主の日常をつなぐサービスです。各種情報発信やコミュニケーションの仕組みを通じて、来院時以外の接点づくりを支援しています。来院時の説明だけで終わらせず、来院後も飼い主との接点を持ちながら、日常の気づきを相談や受診につなげていくための基盤の一部として位置づけています。

来院間ケアとは

来院間ケアとは、診断や医療の代替ではなく、来院と次の来院の間にある日常の中での気づきを、必要な相談や受診行動につなげていく考え方です。

来院間ケアを体験として提示

1,000名以上がお口チェックを体験

会場では、犬のお口の状態を確認できるデンタルケアチェック体験と、猫の肉球スタンプ体験を実施しました。デンタルケアチェック体験では、お口の中の特定成分に反応するチェックキットを用い、お口の状態を5段階で確認できるようにしました。状態を見える形にすることで、日常のケアを見直すきっかけとなる体験を目指しました。

体験後には、「何から始めればいいですか？」「この結果をもとに病院で相談してみます」といった声が寄せられ、体験が会場限りで終わらず、日常のケアや次の受診行動を見直すきっかけとして受け入れられました。

会場でのお口チェック体験の様子

体験を通じて見えてきたこと

こうした反応を踏まえ、「状態を可視化する体験が行動につながるか」という仮説に対し、その体験が行動のきっかけとして機能したと捉えています。単なる情報提供ではなく、「自分ごととして状態を理解する体験」が、相談や受診といった次の行動への入口となる可能性が示されました。

会期中の実績

会期中は、約1,500名にお立ち寄りいただき、お口チェック体験者は1,000名以上となりました。また、LINEの友だち追加数は1,114件、終了時点での友だち数は2,202件となり、会場で生まれた接点を、来場後の情報提供や相談・受診のきっかけへと広げる基盤を形成することができました。

ビジネスデーでの対話

ビジネスデーでは、動物医療における継続的な関係構築をテーマに、病院関係者やメーカーなど90名以上と接点を持ち、今後の協業や取り組みに向けた対話の場となりました。

本展示にお立ち寄りいただいた皆さま、ありがとうございました。

今後の展開

今後は、本出展で得られた来場者の反応およびビジネスデーでの対話を、営業提案や病院向け説明、仕入先・協業先との取り組みに接続していきます。あわせて、来院後の情報提供やホームケア提案を支える接点設計にも活かしていきます。

「体験を通じて気づきを生み、行動につなげる」という方向性は維持しつつ、継続的なコンテンツ配信を通じて、来院と日常が自然につながる環境づくりを進めてまいります。

本件に関するお問い合わせ先

動物ナビお問い合わせフォーム

https://donavi.ne.jp/shop/contact/contact.aspx