2026年で第3回目を迎える ヘアショー×美容室 180 サロンによる就職フェア！美容業界を目指す美容学生の為のイベント「KENJE BEAUTY JAM」 4月 27 日(月)渋谷で開催

株式会社ケンジ

「KENJE BEAUTY JAM」美容学生・先生入場無料 先着予約順

株式会社ケンジ（本社：神奈川県藤沢市、代表：田坂 公一）は、2026 年 4 月 27 日(月)渋谷ストリームホールにて今年で三回目となる美容学生向けリクルートイベント「KENJE BEAUTY JAM」を無料開催いたします。 このイベントは、美容業界のトレンドや、業界の動向を美容学生や美容学校の先生に直接体感してもらいたいという想いから企画。

美容学生が楽しみながら将来と向き合い、新たな発見に出会える場です。 ステージイベントではアレン様がスペシャルトークショーで登壇。また、芸人 キンタロー。氏を迎え、スペシャルライブパフォーマンスを行います。更に、同ステージイベント内ではケンジが誇る今一番アツイ美容師たち によるヘアショーを開催。 就職フェア会場ではメンズサロンやカラー特化サロン、アイサロン等多種多様な美容師が揃い、美容学生が抱える就職の悩みを解消します。

【イベント詳細・申し込みはこちら】(https://www.kenjegroup-collectiongallery.kenji-group.co.jp/2026kbj)

ヘアショーで美容師の技術とセンスを間近で体感！テーマは「cross8」！

CROSS8 - 「交差（CROSS）」し、「無限（8=∞）」に繋がっていく。

KENJEの新体制に伴い、今年のステージは「継承」の交差点となります。

交差し、バトンを渡し、可能性の輪を無限に繋ぎ続けるという意志を込めました。「決めつけるな。可能性は先にある。」というキャッチコピーのもと、年齢や立場を超え、全員が主役として挑みます。

これは特定のヒーローを見せる場ではなく、1,500人の仲間が築いてきたKENJEという「文化」の存在証明です。個人の輝きが誰かの未来となり、次世代の道になる。私たちが繋いできたリアルな物語を、その目に焼き付けてください。

ヘアショーは 6F ステージイベント内で開催され、全２公演の中で同内容のヘアショーを開催予定。

観客から見えやすい舞台配置で、美容師の技術を間近で見ることができます。

〈1st ステージ〉開場 16:40/開演 17:00/閉演予定 18:10

〈2nd ステージ〉開場 18:40/開演 19:00/閉演予定 20:10

スペシャルゲストとしてアレン様、キンタロー。氏が登壇！

今TVで話題のアレン様がスペシャルトークショーを開催。

タレント アレン様

《 アレン様 》

大物マダムタレント、令和のカリスマ、生きる幻。

我慢を捨て本能のままに生きる姿勢や、嫌な事にはNoを突き付けブチ切れまくる姿、富の象徴とも言えるゴージャスな美しいビジュアルで、男女問わず多くのファン及び信者（通称：クリマン）を虜にし、令和の大教祖様として絶大な人気を誇る。自分の人生を生きる』飾らないその姿に元気を貰えるとファンの生きる道標となっている。

キンタロー。氏による爆笑モノマネライブ。

芸人 キンタロー。氏

《 キンタロー。氏》

1981年10月24日生まれ 愛知県出身。

前田敦子などのモノマネで2012年にブレイクし「R-1ぐらんぷり2013」で決勝進出。社交ダンス（競技ダンス）では全国4位の経験を持つ実力派。TBS「金スマ」企画で社交ダンス世界選手権にも出場。

美容室・アイサロン 180店舗が集う就職フェア！

■多方面で活躍する現役美容師達の話を聞くことができる！

4F 就職フェアブースでは通常の美容師だけでなく、メンズサロンやカラー特化サロンの美容師、アレンジやクリエイティブが得意な美容師、アイリストなど多様に活躍するスタッフ達と会い、サロンワークの話を聞くことができます。 まだ何も就職に踏み出せていない学生も、採用コンシェルジュが適切なサロンをご紹介します。

今年も豪華プレゼント企画を同時開催！

事前予約した来場者全員にスタバチケットプレゼント！

更に抽選でドライヤーやヘアアイロンなど豪華景品が当たる企画をご用意！

イベント概要

【日時】

2026年4月27日 (月) 16:00~21:00

【入場料】

美容学生・美容学校の先生：無料

◼️ステージイベント概要

〈1st STAGE〉開場 16:40 / 開演 17:00 / 閉演予定 18:10

〈2nd STAGE〉開場 18:40 / 開演 19:00 / 閉演予定 20:10

【場所】

渋谷ストリームホール

〈受付・就職相談ブース〉4F

〈ガチャガチャ・フリーマーケットブース〉4F

〈ビューティー体験ブース〉5F

〈ステージイベント〉6F

【ご予約方法】

下記ボタンからご予約へお進みください。

その他お問い合わせはインスタDMまでご連絡ください(@kenje_saiyo)

ケンジ採用Instagram(https://www.instagram.com/kenje_saiyo?igsh=M2o1eWJndzk0NXBh)