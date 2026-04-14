【SIGNATE】経済産業省「マナビDX Quest」2025年度の実証成果を公開 - 受講者1,300名超・満足度92%を達成、DX人材育成の有効性を実証

株式会社SIGNATE

AI活用の戦略策定から実行、人材育成までを一気通貫で支援する株式会社SIGNATE（本社：東京都中央区、代表取締役社長：齊藤秀、以下「SIGNATE」）は、経済産業省が実施する「地域デジタル人材育成・確保推進事業（企業データに基づく実践的なケーススタディ教育プログラム実証事業）」において、2025年度（令和7年度）の実施成果をご報告いたします。

本年度は1,302名が受講し、地域および産業界に向けた実効性の高いDX人材育成施策として、確かな成果が確認されました。また、本事業は2026年度（令和8年度）においても採択が決定していることを、あわせてお知らせいたします。

■ 2025年度の主な成果

2025年度は、初学者を含む幅広い層に向けて実践的な教育プログラムを提供し、多くの修了生を輩出しました。

- 高いプログラム満足度：受講者の92%が、プログラム全体を肯定的に評価しました。- 実践的な学習体験：企業の実データを用いた5つのケーススタディテーマを提供し、DXプロジェクトの一連の流れを体系的に疑似体験できる点が84%の受講生から高く支持されました。- 学習継続を支える伴走支援：コミュニティマスターによる週次の勉強会やSlackでのフォローアップなどを実施し、約9割の受講生がこれらの支援を「有益だった」と評価しました。- 確実なスキル向上：スキルアセスメントの結果、受講前と比較して「データ活用」スコアが36%向上するなど、DX推進に関連する各項目で10%以上の向上が確認されました。

■ 2026年度の実施と募集予告

2025年度の成果を受け、2026年度も引き続き本事業の実施が決定いたしました。次年度は、生成AIをはじめとする最新のデジタル技術を実務に生かす力の強化に向け、より実践的で業務直結型の学習機会を提供してまいります。企画立案からデータ活用、施策実装までを見据え、受講後すぐに業務で生かせるスキルの習得を支援します。

- 募集開始：2026年5月頃より順次開始予定- プログラム開始：2026年9月上旬を予定詳細な募集要項については、確定次第、公式サイトおよびプレスリリースにてご案内いたします。

SIGNATEは今後も、実践的な教育プログラムの提供を通じて、地域のDX推進を担うデジタル人材の育成・確保に貢献してまいります。

■SIGNATE（https://signate.co.jp/(https://signate.co.jp/)）について

AI活用の戦略策定から実行、人材育成に伴走し、AX（AI transformation）を支援するAI総合コンサルティングファーム。国内最大10万人超のAI人材会員コミュニティ運営や自社開発の生成AI業務活用診断エージェント、AI活用人材育成プラットフォーム、AIコンペティションプラットフォームなど、独自の強みを有し、公共プロジェクト実績も豊富です。





■会社概要

社 名 ： 株式会社SIGNATE（SIGNATE Inc.）

本 社 ： 東京都中央区築地2丁目1番4号 銀座PREX East 2階

代表者 ： 代表取締役社長 齊藤秀

URL ： https://signate.co.jp/

本件に関する問い合わせ：info@signate.co.jp