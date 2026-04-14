【ニューエラ】ジュニアサッカーキャップを初展開、Primeflex(R)・DotAir(R)採用モデルを4月21日（火）より発売

ニューエラジャパン合同会社

スポーツ・ライフスタイルのグローバルブランドであるニューエラは、紫外線や暑さへの配慮が求められるジュニアサッカーのプレー環境を背景に、子どもの頭部を日差しや暑さから守るヘッドウェアとしてジュニアサッカーキャップを初めて展開します。ニューエラストア豊洲、横浜港北、千葉、名古屋、福岡および公式オンラインストア(https://www.neweracap.jp/)にて４月21日（火）より発売いたします。

※店舗によって一部展開のないアイテムもございます。ニューエラストアの店舗在庫はこちら(https://support.neweracap.jp/hc/ja/articles/22061362638103-NEW-ERA-STORE-%E3%83%8B%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%82%A8%E3%83%A9%E3%81%AE%E5%BA%97%E8%88%97%E5%9C%A8%E5%BA%AB%E3%82%92%E7%A2%BA%E8%AA%8D%E3%81%A7%E3%81%8D%E3%81%BE%E3%81%99%E3%81%8B)でご確認ください

※ニューエラ豊洲(https://www.neweracap.jp/a/c/store_10/store/toyosu/)は4月24日（金）オープン

公益財団法人日本サッカー協会によると、12歳未満にあたる第4種登録選手数は274,774人（2024年度）と増加傾向にあります※1。一方で、2025年の日本の夏の平均気温は、平年差＋2.36℃と観測史上最高水準を記録するなど※2、猛暑の常態化が進んでいます。公益財団法人日本スポーツ協会はWBGT（暑さ指数）31℃以上での運動中止を原則とする指針を示しており※3、強い日差しや紫外線への配慮はジュニア世代のスポーツにおいて欠かせない視点となっています。

ニューエラは、ライフスタイルモデルから機能性モデルまで幅広いキッズ向けキャップを展開しており、その実績を背景にジュニアサッカーに特化したキャップを展開します。

本コレクションでは、高いストレッチ性と軽量性を備えた高機能素材 Primeflex(R) を採用したモデルと、優れた通気性と吸汗速乾性を備えた DotAir(R) を採用したモデルの2タイプをラインアップ。両モデルともセンターパネルにやや厚みのあるソフトメッシュを採用し、吸水性とクッション性を高めることで、軽量で快適な被り心地を実現しています。

サイズは S/M（約55cm）とM/L（約57cm）の2サイズ展開です。

【ラインアップ】 ※価格は全て税込

[JUNIOR SOCCER CAP] 各3,960円

高いストレッチ性と軽量性を備えたストレッチナイロン素材 Primeflex(R) を採用。しなやかなフィット感と耐久性を兼ね備えています。デザインはシンプルな配色を基調に、ニューエラのロゴが映えるクリーンなスタイルで、ホワイト、ネイビー、ブルーの3色を展開します。

Right SideRight SideRight Side

特殊な織構造により通気孔を形成した高機能素材 DotAir(R) を採用。軽量で通気性と吸汗速乾性に優れ、炎天下でもムレを抑えます。ブルーを基調にホワイト、ネオンイエロー、ラディアンレッドを組み合わせたアクセントカラーの3色を展開し、トップにはニューエラのフラッグロゴを大胆にトリミングしたグラフィックを配しています。

Right SideRight SideRight Side

<ニューエラ豊洲、横浜港北、千葉、名古屋、福岡、公式オンラインストア限定>

※以下のカラーは上記店舗および公式オンラインストア限定で販売いたします

[JUNIOR SOCCER CAP] 各3,960円

Right SideRight Side

【LOOK PHOTOS】

【コレクション一覧（ニューエラ公式オンラインストア）】

https://www.neweracap.jp/collections/kids-soccer-cap

※1 公益財団法人日本サッカー協会 「JFA登録者数（第4種）」2024年度

※2 気象庁 「2025年夏（6～8月）の天候」

※3 公益財団法人日本スポーツ協会 「熱中症予防運動指針」