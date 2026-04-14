商工組合中央金庫とSrush、全国の中小企業のデータ利活用推進に向け事業提携等を締結

株式会社Srush

株式会社Srush（東京都品川区、代表取締役：樋口 海）は、中小企業の持続的成長を支える株式会社商工組合中央金庫（本社：東京都中央区、代表取締役社長：関根 正裕、以下「商工中金」）と、取引先企業のデータ利活用推進に向けたパートナーシップを締結いたしましたので、お知らせいたします。

■ パートナーシップ締結の背景

日本の産業を支える中小企業の多くが、データ活用における構造的な課題に直面しています。経営のデジタル化への意識は高まりを見せる一方、専門人材の不足やレガシーシステムの制約により、現場レベルでの定着はいまだ限定的です。こうした状況が続けば、日本企業の国際競争力のさらなる低下につながりかねません。 こうした課題の解決に向け、「データドリブンジャパン」の実現を掲げるSrushと、全国の中小企業を長年にわたり支援してきた商工中金は、本パートナーシップを締結いたしました。

商工中金が培ってきた取引先との深い信頼関係と、Srushが持つデータ活用支援のノウハウを融合させることで、これまでデータ活用の恩恵が届きにくかった企業にも、実効性のある変革をもたらすことができます。 本連携においてSrushのデータ統一クラウドは、データ基盤の整備から分析・レポーティング、そしてネクストアクションの示唆まで、経営改善に必要なプロセスを一気通貫で提供します。専門知識がなくとも自然言語でデータを分析・可視化できるため、ITリテラシーや専門人材の有無にかかわらず、すべての企業が「データを使える状態」から経営改善をスタートできます。

一般的な汎用型生成AIは、データがすでに整備された環境での活用を前提としています。

一方データ統一クラウドは、データ基盤の構築そのものから一体的に支援できる点が最大の特長です。導入後の運用定着まで伴走することで、一過性の取り組みに終わらせず、企業の本質的な経営変革へとつなげます。

■株式会社商工組合中央金庫 概要

会社名 ：株式会社商工組合中央金庫

代表者 ：関根 正裕

成立：1936年10月8日

所在地 ：東京都中央区八重洲二丁目10番17号

コーポレートサイト：https://www.shokochukin.co.jp/

■株式会社Srushについて

Srush は、「データドリブンジャパン」を 掲げ、対話型データ分析 AI エージェント「Srush AI」を中核に、データ分析支援事業、データ人材支援事業、データ教育支援事業の企画・開発・運営・販売を一体的に提供しています。

福岡に九州支社を開設し、地域の中堅・中小企業への支援を本格化しています。

https://www.srush.co.jp/

■データ活用に関する無料相談会について

現在、社内データ活用に関する無料相談を実施しております。

ご興味のある方は、こちらのリンクからお問い合わせいただけますと幸いです。

https://www.srush.co.jp/request

■会社概要

会社名 : 株式会社 Srush（Srush Inc.）

所在地 : 東京都品川区西五反田 8-4-13 五反田JPビルディング 2F

九州支社: 福岡市中央区大名2-6-11 Fukuoka Growth Next

代表者 : 樋口 海

設立：2019年11月21日

事業内容：対話型データ分析AIエージェント「Srush AI」を中核に、データ統一クラウド、データ活用伴走サポート、データ人材育成プログラムの企画・開発・運営・販売を一体的に提供

コーポレートサイト：https://srush.biz/

■代表経歴

樋口 海

NTTの法人営業部にて大手自動車を担当、グローバルインフラの導入に従事し、全社表彰や最高評価を受賞。退職後、シンガポールにて日系製造業の営業戦略を担当。帰国後、製造業向けSaaSを提供する会社の立ち上げを経て、代表取締役として株式会社Srushを共同創業。

早稲田大学卒、一橋大学大学院商学研究科修了(MBA)