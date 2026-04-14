【川崎重工グループ ヘリコプター手配サービス Z-Leg(TM)︎】　【特典付きプラン】「富士山と駿河湾をめぐる、パイロットがお薦めするスカイクルーズ」

川重岐阜サービス株式会社

川崎重工グループが手掛けるヘリコプター手配サービス「Z-Leg(TM)︎（ゼータ・レグ）」は、「富士山と駿河湾をめぐる、パイロットがお薦めするスカイクルーズ！」をご用意いたしました。

富士山と駿河湾をめぐる壮大な景色を、特別なスカイクルーズで！一度きりで終わらない”空の感動体験”を「特典付きプラン」でお届けします。

【旅行代金】

５５万円（税込）/チャーター（５名定員）

※静岡ヘリポート発着、遊覧30分間

【ご出発日】

2026年４月～

※お客様のご希望に応じて日程調整いたします。

【特典】

本プランをご利用のお客様限定で、以下の特典をご用意しています

〇送迎サービス

静岡駅 ⇔ 静岡ヘリポート間を専用ハイヤーにて送迎します

ご到着からご搭乗までストレスのないスムーズな移動をサポートします

〇搭乗補助券プレゼント

次回のフライト時にご利用いただける搭乗補助券を進呈します

〇フライト記念ギフト

Z-Legオリジナルのヘリコプター関連ギフトをご用意しております

特別な一日の思い出を、形としてお持ち帰りください

【POINT】

〇安全性に配慮した事業用双発機を使用しています

〇経験豊富なパイロットが厳選した、美しく快適な航路です

〇上空から眺める富士山や駿河湾は、地上とは別世界の感動の景色です

〇少人数だからこそ実現できる、プライベート感あふれる上質な空間です

〇最大5名様まで搭乗可能な完全チャーター便で、特別な時間をお楽しみいただけます

「Z-Leg(TM)」は、川崎重工の社内公募制度「ビジネスアイデアチャレンジ」から誕生した新規事業で、移動をより効率的に、より快適に、空の移動をより身近にすることを目的としたヘリコプターの手配サービスです。

■申し込み方法

本プランの問い合わせは、川崎重工グループの川重岐阜サービス株式会社（岐阜県知事登

録旅行業 2-361 旅行業務取扱管理者 堀井知弘）の専用サイト（https://www.z-leg.com/）

でお受けさせて頂きます。



■安全性への配慮

Z-Leg(TM)では、安全性を最優先に考え、以下の取り組みを行っています。

・双発ヘリコプターの採用：エンジンを2基搭載した双発機（例：BK117シリーズ）を使用し、万が一のエンジン停止時にも安全な飛行が可能です。

・信頼性の高い運航体制：ドクターヘリや消防・防災ヘリの運航実績を持つ航空運送事業者と提携し、厳格な安全管理基準のもとで運航しています。

・代替手段の提供：天候不良などでヘリコプターが飛行できない場合には、長距離ハイヤーなどの代替手段を用意し、お客様の確実な移動をサポートします。



■川崎重工業株式会社と「Z-Leg(TM)︎」

川崎重工業株式会社は、創立以来128年間にわたって、陸・海・空の幅広い事業分野で、

それぞれの時代において、最先端の技術をベースに、常に世界の人々の多様な要望に応え

る製品・サービスを提供してまいりました。今後もさまざまな事業を通じて、世界中の

人々から信頼される企業を目指してまいります。

川崎重工業株式会社ウェブサイト：https://www.khi.co.jp/

■問い合わせ先

川重岐阜サービス株式会社

エアトランスファ営業所

（岐阜県知事登録旅行業 第2-361号）

〒504-8710

岐阜県各務原市川崎町１番地

https://www.z-leg.com/

z-leg.info@global.kawasaki.com

公式サイト :https://www.z-leg.com/