石川の四季を「奏でる」美食ステイ。新ディナーコース『奏 KANADE』付き宿泊プラン販売開始。

株式会社ホテル金沢

四季折々の素材にこだわった料理を提供する株式会社ホテル金沢（所在地：石川県金沢市堀川新町1-1、総支配人：小嶋 一夫、以下「ホテル金沢」）は、石川県産の旬の食材をふんだんに使用した新ディナーコース「奏 KANADE」と、地産地消の朝食ブッフェがセットになった宿泊プランの予約受付を開始いたします。

ディナーコース「奏 KANADE」

■ 金沢の夜を鮮やかに彩る。新ディナーコース『奏 KANADE』を堪能

本プランの主役は、1階レストラン「DINING TSUZUMI」で提供する新コース『奏 KANADE』。「石川の豊かな風土を五感で奏でる」をコンセプトに、能登豚や甘海老、春の芽吹きを感じる山菜など、地元生産者の想いが詰まった食材をフレンチの技法で昇華させました。 金沢の玄関口という好立地を活かし、国内外のゲストへ「食の都・石川」の奥深さを伝える、ホテル金沢の新たなシグネチャーディナーコースです。

■石川の地物を用いた旬の味わいを堪能する全6品

グリル和牛ロース

『奏 KANADE』は、季節ごとにメニュー構成を変えてお送りします。今春は、ホタルイカや春キャベツなど芽吹きを感じる品々をご用意。メインは「能登豚の鉄板ロースト」や「鯛のポワレ」など3種から選べ、ホテルならではの洗練された味をカジュアルにご堪能いただけます。石川県には、能登から加賀まで魅力的な海山の幸が豊富です。中には地元でしか出回らない希少な食材や、生産者が丹精込めて育てた隠れた逸品も数多く眠っています。『奏 KANADE』を通じて生産者とお客様を繋ぎ、地産の魅力を発信することで、石川のブランド力向上と地域活性化に貢献してまいります。

■ 圧倒的な満足度。1泊2食付 11,500円（税込）～の特別価格

鯛のポワレ 新ジャガと春せり添え 甘海老のビスクソース能登豚の鉄板ロースト グラナパダーノチーズソース

「もっと身近に、ホテルの美食と寛ぎを感じてほしい」という想いから、充実の2食付で11,500円（消費税・サービス料込）からという価格を実現しました。ビジネスでの利用はもちろん、ご友人やご家族とのカジュアルな美食旅行にも最適です。

■ディナーコース「奏 KANADE」付き宿泊プラン 概要

【料金】1泊1名様 11,500円～（ご夕食・朝食付／サービス料・消費税込）

【提供場所】1階レストラン 「DINING TSUZUMI」

【提供日時】チェックイン日 の17:00 ～ 22:00（最終入店21:00）

※ご希望のお時間をご予約時にお知らせください。

【ご予約】ホテル公式ウェブサイトまたはお電話にて承ります。TEL 076-223-1111 (代表)

オンラインご予約はこちら :https://d-reserve.jp/GSEA002F01400/GSEA002A01?hotelCode=0000002744&pl=PL00062119

◆ディナーコース「奏 KANADE」 春のメニュー全6品

【Amuse】 椎茸の生ハムキッシュ

【Hors d’oeuvre】 魚介類のマリネ ロメインサラダ仕立て

【Soupe】 春キャベツと新玉葱のポタージュ クリスピーベーコンの香り

【Pain】 バゲット

【Plat】（選べるメインディッシュ。以下より1品お選びいただけます）

Poisson：鯛のポワレ 新じゃがと春せり添え 甘海老のビスクソース

Viande：能登豚の鉄板ロースト グラナパダーノチーズソース

Viande：グリル和牛ロース（※追加料金 +1,500円）

【Dessert】 ミルキーショコラフレーズ

【Cafe or Tea】 コーヒー または 紅茶

※写真はイメージです。仕入れ等の状況により内容が変更となる場合がございますのでご了承ください。

金沢の旬を味わう朝のひととき

ホテル金沢の朝食は、四季折々の旬の味覚や日本海で獲れた海の幸、能登里山の恵みなど、和洋あわせて40種類以上のブッフェ。 金沢の地に受け継がれる調理法を駆使し、地元の食材「じわもん」を詰め込みました。朝から金沢の食文化をご堪能いただける品数豊富なラインナップに心が躍ります。

ホテル金沢 朝食ホテル外観ホテル金沢について

社名：株式会社ホテル金沢

開業：2008年5月1日

所在地：〒920-0849 石川県金沢市堀川新町1番1号

総支配人：小嶋 一夫（こじま かずお）

事業内容：ホテル／レストラン／ブライダル事業

HP：https://www.hotelkanazawa.co.jp

Instagram：https://www.instagram.com/hotel_kanazawa/

Facebook：https://www.facebook.com/hotelkanazawa2000