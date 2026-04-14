アナログの追求が高生産性を生む理由とは？ ～タイズが語る人×データ活用で実現する「選択と集中」の極意～

ポーターズ株式会社お申込みはこちら（所要時間30秒） :https://lp.porters.jp/seminar_260421?utm_source=PR&utm_medium=referral&utm_campaign=seminar_PR0414#contact-form

人材ビジネス向けマッチングシステムを提供するポーターズ株式会社（東京都港区、代表 西森 康二）は、2026年2月25日にて大阪にて開催したイベント「AI時代における人材紹介領域の真の価値創造へ ～仮説とデータ検証から始まる事業拡大の道筋～(https://lp.porters.jp/seminar_260225)」の基調講演セッション(https://lp.porters.jp/seminar_260421?utm_source=PR&utm_medium=referral&utm_campaign=seminar_PR0414#contact-form)の再配信を2026年4月21日（火）の複数時間帯、および5月13日（水）の計2日程にて実施いたします。

▼▼セミナー概要▼▼

AIやDXによる業務効率化が加速する中、多くの紹介会社が「自動化」に活路を見出そうとしています。しかし、ツールを導入するだけで本当に成約数や生産性を上げることができるのでしょうか？

本セミナーでは、株式会社タイズにて第二営業部部長・マーケティング部マネージャーを務める中田昌吾氏がご登壇。あえてアナログを追求し直近2年間で売上を2.5倍にまで急成長させることに成功してきた同社が、どのように高い生産性を実現しているのか？ これからの紹介エージェントが目指すべき「人×データ」の勝ちパターンを紐解いていただきます。

▼▼こんな人におすすめ▼▼

・自社でツールを導入したが、うまく成果に結びつけられていないと感じている方

・短期間で急成長した企業の具体的なノウハウや実例を知りたい方

・現場の生産性の低さや、リソース配分に悩む営業やマーケティング部門のリーダー

▼▼登壇者の紹介▼▼

詳細を確認する :https://lp.porters.jp/seminar_260421?utm_source=PR&utm_medium=referral&utm_campaign=seminar_PR0414#contact-form株式会社タイズ 第二営業部部長・マーケティング部 マネージャー 中田 昌吾氏

新卒で電機・機械系商社に入社し、営業として多くのプラントプロジェクトに携わったのち、株式会社タイズへ転職。

メーカー業界専門の転職コンサルタントとしてキャリアを重ね、転職支援をした求職者様は300人以上。

現在は営業部部長・経営ボードメンバー・CA推進グループ・FS推進ユニット長・CRMシステムISグループマネージャーを兼任。

直近では、JAPAN HEADHUNTER AWARDS 2024 メーカー部門MVPを受賞

▼▼開催概要▼▼

[表: https://prtimes.jp/data/corp/33277/table/198_1_ae54841aaa757ff24d3addcbf4e87077.jpg?v=202604141051 ]

セミナーに申し込む（所要時間30秒） :https://lp.porters.jp/seminar_260421?utm_source=PR&utm_medium=referral&utm_campaign=seminar_PR0414#contact-form

人材紹介・派遣企業向けクラウド型マッチングシステム「PORTERS」のご紹介

１.CRM機能

PORTERSの3つのおすすめ機能

候補者との関係構築を、より戦略的に

一元管理で、対応漏れや重複接触を防止

求職者の属性・経歴・過去のやりとりを蓄積し、リレーションを強化。

フェーズごとの適切なアプローチで、紹介決定率を高めます。

２.オートマッチング

最適な人材をワンクリックで提案

スキル・経験・希望条件と求人案件の情報を照らし合わせ、自動でマッチ度の高い候補者を表示。

マッチング条件も柔軟に設定でき、人の手では見落としがちな細かな要件も結びつけられ、マッチング漏れや質のばらつきを防止します。

3.人材事業に特化したダッシュボード

人材事業に特化したダッシュボードで 歩留まりを可視化

20年以上人材業界を支えるサービスを提供してきた経験から、人材ビジネスに必要なデータを精査し、一目で歩留まりがわかるKPI管理を実現。

人材事業を立ち上げたばかりでもすぐに利用できる便利な機能です。

ポーターズ株式会社について

■URL： https://www.porters.jp/

■所在地：東京都港区赤坂 8-5-34 TODA BUILDING 青山3階

■代表者：代表取締役 西森 康二

■証券コード：5126（東京証券取引所グロース）

■事業内容：『テクノロジーで世界の雇用にもっとも貢献する』をビジョンに、人材ビジネス向けのクラウドサービス『PORTERS』を日本国内・海外に向けて開発・提供。海外12ヶ国を含む人材紹介・派遣会社を中心に2,200社を超える導入実績。人材戦略支援マガジン「PORTERS MAGAZINE」の発行・運営。

人材紹介会社向け管理システムPORTERS Agent（ポーターズエージェント）(https://hrbc.porters.jp/agent/)

人材派遣会社向け管理システムPORTERS Staffing （ポーターズスタッフィング）(https://hrbc.porters.jp/staffing/)

人材戦略支援マガジン PORTERS MAGAZINE (ポーターズマガジン）(https://hrbc.porters.jp/magazine/)

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