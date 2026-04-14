＜THE YARD＞伊勢丹新宿店 本館7階にてPOP UPを開催

株式会社やまと

株式会社やまと（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：矢嶋孝行）が展開する＜THE YARD（ザ・ヤード）＞は、2026年4月29日（水）から5月12日（火）までの期間、伊勢丹新宿店 本館7階呉服にてPOP UPを開催いたします。

本POP UPでは、2026年春夏コレクションより、麻100％の夏きもの「近江縮」を中心に、盛夏のよそいきに適した夏の絹素材の「江戸小紋」、気軽に楽しめる綿素材の伊勢型文様ゆかたなど、夏のさまざまなシーンに寄り添う装いをご提案いたします。

また、帯まわりの小物をはじめ、髪飾りやバッグ、下駄まで、THE YARDの世界観をトータルでお楽しみいただけるスタイリングアイテムも豊富にご用意いたします。

マイサイズでのお誂えはもちろん、すぐにご着用いただける仕立て上がりのゆかたや帯も取り揃え、季節を軽やかに楽しめるラインナップで皆さまをお迎えいたします。

風薫る5月、この機会にぜひ、＜THE YARD＞が提案する“新しい日常をつくるきもの”をご体感ください。

■開催概要

開催期間：2026年4月29日（水）～5月12日（火）

営業時間：10:00～20:00（最終日は18:00まで）

会場：伊勢丹新宿店 本館7階

住所：東京都新宿区新宿3-14-1

お問い合わせ：0120-18-8880（9:00～18:00）

◎POP UP開催期間中、THE YARD外苑前店は臨時休業とさせていただきます。

■展開商品一例（新作より）

近江縮 薄荷 70,400円近江縮 みじん格子 苔茶 70,400円近江縮 みじん格子 銀鼠 70,400円近江縮 みじん格子 茶鼠 70,400円近江縮 水衣 70,400円近江縮 茶 70,400円近江縮 紺 70,400円江戸小紋 きりよろけ 木蘭 253,000円

ゆかた 49,500円～夏名古屋帯 42,900円～半巾帯 22,000円～角帯 16,500円～下駄（女性用）30,800円～下駄（男性用）19,800円～

◎価格はすべて税込・仕立て代込みです。

■二〇二六年 春夏 テーマ 「薄氷（うすらひ）」

春のはじめ、水辺に張る冬名残の薄い氷が、触れた指先の体温によってほどけるように消えていく―。

その瞬間的で儚い変化の印象を、色として表現しました。

スタイリングには、透明感のあるガラス素材や白仕上げの銀細工の帯留を取り入れ、氷のように繊細で儚い印象を表現しています。

心地よい着心地とともに、目に映る色や素材感からも涼やかさを感じていただけるコレクションです。

ブランドについて

“白シャツのように着る、新しい日常をつくるきもの”

きものは、「きもの」としてひとくくりに語られることが多いものです。

しかし私たちは、きものにもシンプルでミニマルな世界観が存在すると考えています。

きものというと、煌びやかで華やかな印象を持たれることが少なくありません。

けれど白シャツのように、素材の違いや合わせる小物によって、その印象は大きく変わります。

THE YARDのきものも同じです。

帯からのぞく帯揚げ一枚や、小ぶりでも存在感のある帯留めひとつで、装いの世界観は大きく変わります。

白シャツのように、シンプルでありながら、コーディネート次第でさりげなく雰囲気が変わる。

私たちは、そんなきものの世界を提案しています。

白といっても、赤みを帯びた白や青みを帯びた白があるように、

そのわずかな違いが、装いの印象に奥行きをもたらします。

THE YARDは、日本各地のさんちとともに、繊細な色の差異や素材にこだわり、ものづくりを続けていきます。

■Instagram @theyard_jp(https://www.instagram.com/theyard_jp)

■ブランドサイト https://the-yard.jp