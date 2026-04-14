ラクス、「楽楽精算」と「楽楽電子保存」の自動連携機能を8月より提供開始

株式会社ラクス

株式会社ラクス（本社：東京都渋谷区、代表取締役：中村崇則、以下 ラクス）は、クラウド型経費精算システム「楽楽精算」とクラウド型帳票保存システム「楽楽電子保存」の自動連携機能を、2026年8月より提供開始いたします。

本連携により、「楽楽精算」内で添付された証憑データが、自動的に「楽楽電子保存」へ連携・保存されます。これにより、経理担当者は日常の経理業務を行う中で、電子帳簿保存法にも対応でき、法対応のための追加工数を削減することが可能となります。

法対応業務の増加が経理部門の負担に

近年の電子帳簿保存法の改正やインボイス制度の導入などにより、経理業務における法対応の重要性は高まっていましたが、現場では依然として「電子帳簿保存法に対応できていない書類がある」「ルール周知やチェック体制の整備に手間がかかる」といった課題がありました。

特に、通常の経費処理や支払業務とは別に、電子帳簿保存法対応のためだけの作業工数が発生していることが、バックオフィスの生産性を阻害する一因となっていました。

「楽楽精算」と「楽楽電子保存」を無償※1で連携

本機能は、「楽楽精算」と「楽楽電子保存」の両サービスをご契約いただいているお客様※2に対し、無償で提供いたします。

1. 証憑データの自動連携で「法対応のための作業」を削減

「楽楽精算」での申請時に添付された納品書や見積書、注文書といった証憑データが、自動的に「楽楽電子保存」へ連携され、電子帳簿保存法の要件に則って保存されます。これにより、経理担当者は従業員に普段通りの精算・支払業務をしてもらうだけで、対応が後回しになりがちな証憑の電子帳簿保存法まで確実に完了できるようになります。

2. 伝票番号の連携による検索性の向上

「楽楽精算」で付与された伝票番号が「楽楽電子保存」にも引き継がれるため、監査対応時や過去書類の確認時に、伝票番号を用いたスムーズな検索・照会が可能となります。

今後の展望

「楽楽精算」で日々行われる経費精算業務や支払業務と、「楽楽電子保存」での法対応をシームレスにつなぐことで、バックオフィス全体のDXをさらに推進してまいります。

今後も「楽楽クラウド」各製品との連携強化や機能拡張を通じて、企業の成長を継続的に支援してまいります。

機能概要

「楽楽精算」について

[表: https://prtimes.jp/data/corp/17058/table/156_1_3ed5992163fce3f88054334efa58f5eb.jpg?v=202604141051 ]

「楽楽精算」は、国内クラウド型経費精算システム市場において、累計導入社数No.1※3の実績を持つ、AI技術を搭載したクラウド型経費精算システムです。交通費・旅費・出張費などの経費処理において、申請から承認、精算までの一連の業務を一元管理できます。

AI-OCRや画像認識、機械学習などのAI技術やAIエージェントを活用し、領収書の自動読み取り、入力補完、不備チェックを自動化。経費精算業務における手入力や確認作業を削減し、業務効率の向上と人的ミスの防止を実現します。

2025年9月時点で、累計導入社数20,000社以上に利用されています。

「楽楽電子保存」について

「楽楽電子保存」は、電子帳簿保存法の要件に即した帳票の保存業務を効率化できる、AI技術を搭載したクラウド型電子帳簿保存システムです。メール添付やダウンロード等の電子書類、紙書類のスキャン取り込みに対応し、請求書や領収書、納品書などのあらゆる書類の一元管理を実現します。

法対応において重要となる認定タイムスタンプの付与に対応しているほか、AI-OCRが検索要件となる取引年月日・金額・取引先などを自動で読み取ります。さらに「楽楽明細」との自動連携も可能なため、手入力の手間を削減し、具体的な法対応をサポートします。

2025年9月時点で、累計導入社数2,000社以上に利用されています。

会社概要

株式会社ラクス

本社：東京都渋谷区千駄ヶ谷5-27-5 リンクスクエア新宿

設立：2000年11月1日

資本金：3億7,837万円

代表者：代表取締役 中村崇則

事業内容：クラウドサービス事業

会社HP：https://www.rakus.co.jp/

※1 連携機能は無償ですが、連携された証憑は、楽楽電子保存の契約枚数として計算されます。

※2 「楽楽電子保存」は有償版利用ユーザーに限ります

※3 デロイト トーマツ ミック経済研究所「クラウド型経費精算システム市場の実態と展望」（ミックITリポート2025年1月号）より

※ 掲載のデータは発表日現在の情報です。予告なしに変更されることがございますので、あらかじめご了承ください。

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