さかなドリーム、世界初の養殖魚「夢あじ」と天然の最高峰「関あじ」の食べ比べ企画を開催

株式会社さかなドリーム

「世界一旨い魚を創り、届ける」を企業理念とする株式会社さかなドリーム（千葉県館山市）は、2026年4月18日（土）・19日（日）の2日間、鮮魚専門店「中島水産」にて、世界初の養殖魚「夢あじ」と天然の最高峰「関あじ」の食べ比べ寿司セットを販売いたします。

販売概要

期間：2026年4月18日（土）・19日（日）

場所：中島水産（関東・関西エリアの対象店舗）

内容：夢あじ・関あじ 食べ比べ寿司セット

※実施店舗の詳細は中島水産公式ホームページ（https://nakajimasuisan.co.jp/about/retail_list/）をご確認ください。

※同期間中、中島水産の全店舗にて「夢あじ」単体での販売も併せて実施いたします。

※天候により、入荷が無い場合がございます。

企画の背景

2026年3月に本格販売を開始した「夢あじ」は、国内外の高級寿司店や日本料理屋で人気を博しています。しかしながら、まだ生産量が限られているため、その味わいをお楽しみいただける機会は多くありません。そこで、天然マアジの最高峰である「関あじ」との食べ比べを通じて、世界初の養殖魚「夢あじ」の味わいを体験できる企画を開催することにいたしました。

関あじの特長：徹底した品質管理が生む最高峰の味わい

「関あじ」は、大分県佐賀関沖の「速吸の瀬戸」で熟練の漁師により一本釣りされるマアジのうち、厳格な基準を満たしたものだけに与えられるブランドです。

魚体を傷つけにくい一本釣りに加え、魚に負担をかけないため計量器に載せず水面越しに大きさを見極める「面買い」や、1匹1匹手作業で行う活け締めなど、漁獲から出荷まで徹底した品質管理が行われているのが特長です。

こうした漁場の環境と職人の丁寧な仕事によって、身は引き締まり、ほどよく脂がのり、際立つ鮮度感を備えた味わいに仕上がります。大分を代表する高級魚として全国にその名が知られ、関さばと並ぶ佐賀関の象徴的な海の幸として高く評価されています。

「夢あじ」の特長：白身の極上トロ

「夢あじ」は、アジ科の希少魚「カイワリ」由来の豊かな旨味と、南房総産「金アジ（海を回遊せず、栄養豊富な海域に留まるマアジ）」がもつ上質な脂ノリを併せ持つ、新たな養殖魚です。その味わいは、口にした瞬間に“白身のトロ”を想起させる唯一無二の味わいです。

味わいの完成度を高めるため、養殖魚の品質を大きく左右する餌には、一般的なアジ科魚種向けの飼料ではなく、クロマグロ用の最高級飼料を採用しています。加えて、出荷時には一尾ずつ丁寧に血抜きを行うなど、流通の最終段階に至るまで品質を徹底的に追求しています。

こうした取り組みにより、「夢あじ」は国内外の一流料理人や豊洲市場の仲買人からも、従来の養殖魚とは一線を画す品質として高い評価を得ています。その豊かな旨味と上質な脂ノリは、寿司や刺身はもちろん、煮付けや焼物など、幅広い料理でお愉しみいただけます。

「夢あじ」誕生のきっかけ：「カイワリ」は養殖魚の概念を変えられる

世の中に存在する天然信仰を打破するような、圧倒的に美味しい養殖魚を世に届けたいという思いから、さかなドリーム共同創業者 / 東京海洋大学 教授の吉崎悟朗は、人生で最も愛する魚「カイワリ」に注目しました。「カイワリ」は豊洲市場の仲買人から最も人気がある魚の一つですが、不安定な漁獲量と養殖の難しさから、一般市場に流通することはほとんどありません。そこで、養殖技術が既に確立されている「マアジ」を片親に用いたところ、抜群の美味しさと飼いやすさを併せ持つ新たな魚が誕生しました。

「夢あじ」の養殖地：千葉県富浦湾 / 静岡県内浦湾

千葉県南房総市に位置する富浦湾は、一年を通して波が荒く、海水の入れ替わりが絶えず起こる海域です。力強い潮流と波によって生け簀内の水は常に清浄に保たれ、魚の遊泳量が自然と増すことで、筋繊維が発達したきめ細かな身質へと育ちます。

一方、静岡県沼津市の内浦湾は、日本一の深さを誇る駿河湾の最奥部に位置しています。駿河湾の深層水に由来する豊富な栄養素に加え、富士山由来のミネラルが流れ込むこの海域は、魚の生育に極めて適した環境であり、マアジ養殖における国内最大の生産地として知られています。

左）千葉県富浦湾、右）静岡県内浦湾「夢あじ」のサステナビリティ：生態系を壊さない、一代限りの養殖魚

「夢あじ」は、先天的に繁殖能力を持たない「一代限りの養殖魚」となります。そのため、万が一自然災害などで魚が生け簀から逃亡した際にも、夢あじが自然界で増えることはありません。また、野生のカイワリやマアジとの交配が発生することもなく、生態系への悪影響を防ぐことができます。夢あじは、‟品種改良された美味しい魚の養殖”と‟生態系のサステナビリティ”の両立を実現する新たな養殖魚として業界からの期待を集めています。

採用情報

「世界一旨い魚を創り、届ける」という企業理念の実現に向けて、新しい仲間を募集しています。当社の企業理念に共感し、事業に関心をお持ちの方は、ぜひカジュアル面談にご応募ください！

・カジュアル面談：https://sakana-dream.com/Contents/FBFf-pub

・採用情報：https://sakana-dream.com/recruit

事業概要

当社は「世界一旨い魚を創り、届ける」ことを目指す東京海洋大学発の水産スタートアップです。日本近海には4,000種以上の魚が生息し、その中には極めて美味であるものの、安定的な漁獲や養殖が困難な「幻の魚」が多く存在しています。私たちは世界最先端の品種改良技術や養殖手法を駆使し、これらの魚の“安定生産”と“美味しさの飛躍”を実現していきます。

会社概要

社名：株式会社さかなドリーム

所在地：千葉県館山市坂田670番地 東京海洋大学

代表：代表取締役CEO 細谷 俊一郎

設立：2023年7月3日

事業内容：新規養殖魚の開発・生産・販売

公式サイト：https://sakana-dream.com/

Xアカウント：https://x.com/sakanadream0703

本件に関するお問い合わせ先

株式会社さかなドリーム 広報担当

メールアドレス：info@sakana-dream.com

以上