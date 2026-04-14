『北斗の拳』と『コアフォース』のコラボ「お前はもう整っている」―最強の“体幹”をその身に宿せ― 最新コラボ4商品がいよいよ発売間近！！
株式会社ゆうき
「北斗の拳」×「コアフォース」コラボ (C)武論尊・原哲夫／コアミックス, 「北斗の拳」製作委員会
ケンシロウモデル 価格86,900円（税込）
ラオウモデル 価格86,900円（税込）
トキモデル 価格86,900円（税込）
ジャギモデル 価格86,900円（税込）
各キャラクターのイメージカラーで表現された4種のコラボ特別仕様モデル。
外箱は七つのキズの箔押し限定仕様。
内箱もロゴ入り特別版。
エンドキャップには「北斗の拳」のロゴを精密刻印。
各モデルのカラーに合わせて、カラーリングされたワイヤーを採用。
‐ コアフォースとは -
健やかな生活を送るためには、体幹バランスは不可欠です。
会社概要
「北斗の拳」×「コアフォース」コラボ (C)武論尊・原哲夫／コアミックス, 「北斗の拳」製作委員会
北斗の拳アニメ公式サイトはこちら(https://hokuto-anime.com/)
本プロジェクトは、今年のアニメ放映を記念し制作した特別コラボモデルであり、「北斗の拳」の圧倒的なビジュアルとコアフォースが融合した限定アイテム。 コアフォースパーツで北斗七星をイメージし、さらにケンシロウ、ラオウ、トキ、ジャギのイメージカラーをモチーフとした全4モデルを展開。
＜＜ 北斗の拳コラボモデル特設ページはこちら(https://coreforceshop.com/lp?u=hokutonoken&utm_source=PRTIMES&utm_medium=PRTIMES&utm_campaign=%E5%8C%97%E6%96%97%E3%81%AE%E6%8B%B3LP) ＞＞
■概要
ケンシロウモデル 価格86,900円（税込）
ラオウモデル 価格86,900円（税込）
トキモデル 価格86,900円（税込）
ジャギモデル 価格86,900円（税込）
▪北斗の拳モデルの見どころ
各キャラクターのイメージカラーで表現された4種のコラボ特別仕様モデル。
外箱は七つのキズの箔押し限定仕様。
内箱もロゴ入り特別版。
エンドキャップには「北斗の拳」のロゴを精密刻印。
各モデルのカラーに合わせて、カラーリングされたワイヤーを採用。
‐ コアフォースとは -
健やかな生活を送るためには、体幹バランスは不可欠です。
健やかな毎日のために、スポーツの楽しみのために、そして洗練された装いのために。
コアフォースはいつでもどのようなシーンにもフィットする、さりげない高級感を兼ね備えたアクセサリーです。
会社概要
社名 株式会社ゆうき
設立年月日 2001年
代表取締役社長 小田 耕二
住所 〒340-0206 埼玉県久喜市西大輪3-1-5
公式HP https://www.coreforce.jp