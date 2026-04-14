『北斗の拳』と『コアフォース』のコラボ「お前はもう整っている」―最強の“体幹”をその身に宿せ―　最新コラボ4商品がいよいよ発売間近！！

株式会社ゆうき「北斗の拳」×「コアフォース」コラボ (C)武論尊・原哲夫／コアミックス, 「北斗の拳」製作委員会

北斗の拳アニメ公式サイトはこちら(https://hokuto-anime.com/)

本プロジェクトは、今年のアニメ放映を記念し制作した特別コラボモデルであり、「北斗の拳」の圧倒的なビジュアルとコアフォースが融合した限定アイテム。 コアフォースパーツで北斗七星をイメージし、さらにケンシロウ、ラオウ、トキ、ジャギのイメージカラーをモチーフとした全4モデルを展開。

＜＜ 北斗の拳コラボモデル特設ページはこちら(https://coreforceshop.com/lp?u=hokutonoken&utm_source=PRTIMES&utm_medium=PRTIMES&utm_campaign=%E5%8C%97%E6%96%97%E3%81%AE%E6%8B%B3LP) ＞＞

■概要

▪北斗の拳モデルの見どころ

ケンシロウモデル 価格86,900円（税込）ラオウモデル 価格86,900円（税込）トキモデル 価格86,900円（税込）ジャギモデル 価格86,900円（税込）各キャラクターのイメージカラーで表現された4種のコラボ特別仕様モデル。外箱は七つのキズの箔押し限定仕様。内箱もロゴ入り特別版。エンドキャップには「北斗の拳」のロゴを精密刻印。各モデルのカラーに合わせて、カラーリングされたワイヤーを採用。

‐ コアフォースとは -

健やかな生活を送るためには、体幹バランスは不可欠です。

健やかな毎日のために、スポーツの楽しみのために、そして洗練された装いのために。

コアフォースはいつでもどのようなシーンにもフィットする、さりげない高級感を兼ね備えたアクセサリーです。

会社概要

社名 株式会社ゆうき

設立年月日 2001年

代表取締役社長 小田 耕二

住所 〒340-0206 埼玉県久喜市西大輪3-1-5

公式HP https://www.coreforce.jp