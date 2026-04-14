株式会社ユニリタ

株式会社ユニリタ（本社：東京都港区、代表取締役 社長執行役員 北野 裕行、東証スタンダード市場：3800、以下 ユニリタ）が運営を委託されている、日本最大規模のシステム管理者のネットワーク「システム管理者の会」は、システム管理者やITサービスマネージャを中心に優れたサービスを追求するプロフェッショナル人材の育成などの活動を行っています。つきましては6月12日（金）に品川のユニリタ本社で「IT女子座談会」を開催いたします。座談会では、システム管理者の会推進委員としても活躍する3名の女性をゲストに迎え、変化の激しいIT業界で「自分軸」をどう保ち、キャリアを切り拓いてきたのかを深掘りします。

2022年のスタート以来、多くの共感を生んできた「IT女子座談会」。大好評だった前回に続き、今回も「オフライン」での開催が決定いたしました！

画面越しでは伝えきれなかった、現場のリアルな悩みやキャリアのヒント。直接顔を合わせるからこそ生まれる、温かい交流と新しい気づきを、ぜひ会場で一緒に分かち合いましょう！

「システム管理者の会」では、システム管理に携わる方、ITサービスを提供する方、ITを学びたい方へ向けて、実務に役立つさまざまな情報をお届けしています。

本イベントはこんな方にオススメです！

キャリアのヒントが欲しい方：

現場で活躍する女性の、成功談だけでなく「リアルな葛藤や壁の乗り越え方」を知りたい。

つながりを広げたい方：

同じ悩みや目標を持つIT女子と、対面で交流してエネルギーを分かち合いたい。

自分らしい働き方を模索中の方：

ライフステージの変化（結婚、育休、介護、キャリアチェンジ等）を見据え、長くIT業界で輝き続けるためのヒントが欲しい。

再び一歩を踏み出したい方：

ブランクからの復帰を考えている、あるいは新しい環境への挑戦を検討中で、業界のリアルな動向を確認したい。

今回のテーマ・見どころ

今回の座談会では、システム管理者の会「推進委員」として活躍する3名の女性をゲストに迎え、変化の激しいIT業界で「自分軸」をどう保ち、キャリアを切り拓いてきたのかを深掘りします。

「今のスキルで、この先も通用する？」「キャリアの踊り場にいる気がして不安」「仕事もプライベートも、もっと欲張りに楽しみたい！」

そんな想いを抱える方へ。登壇者たちが迷い、悩み、そして見つけてきた「納得感のある働き方」のリアルを共有します。参加者同士でのコミュニケーションを通して、新たな気付きや学びを持ち帰っていただければ幸いです 。

第2部では、登壇者や参加者同士で語り合える「情報交換会」も実施いたします。現場の悩みや知見を共有し、共に学びを深める貴重な機会として、ぜひご活用ください。

座談会イベント概要

＜タイトル＞ 「第7回IT女子座談会～品川でつながり、紡ぐ。広がるITの輪～」

＜開催日時＞ 2026年6月12日(金)

第1部15:00-17:30、第2部17:30-18:30

＜参加費＞ 無料

＜定員＞ 30名

＜申込期限＞ 6月11日 （水）12:00まで

＜開催方法＞ オフライン開催

＜会場＞ 株式会社ユニリタ 本社（東京都港区港南2丁目15－1 品川インターシティA棟 29F）

＜プログラム＞

第1部 パネルディスカッション

１.「キャリア形成・苦労話」

２.「仕事とプライベートの両立」

３.「コミュニケーション・接し方、働き方」

※講演プログラムは都合により変更する可能性があります。

第2部 情報交換会

※お飲み物と軽食をご用意しております。

イベント詳細およびお申し込みについては「6月12日開催「オフライン」イベント 第7回 IT女子座談会～品川でつながり、紡ぐ。広がるITの輪～」イベント特設サイトをご覧ください。

・特設サイト： https://www.sysadmingroup.jp/event_seminar/seminar/woman_7/

登壇者

●モデレータ: 株式会社山櫻 取締役 兼 ビジネスソリューション部門 笠原 祥子 様

●パネリスト: NTTドコモソリューションズ株式会社 執行役員 ネットワーククラウド事業本部 事業企画部長 君島 有紀 様

●パネリスト: 株式会社アイネット データセンター本部 カスタマーサクセス事業部長 宮川 佳子 様

株式会社ユニリタ https://www.unirita.co.jp

ユニリタは、サービスマネジメント・データマネジメントの強みを活かし、社会課題の解決とサステナブルな社会基盤を支えるお客様の事業成長に貢献します。そして、ユニリタグループの共通理念である「UNIRITA Leadership Principles（ULP）」を軸にグループ会社との連携を図りながら、パーパスである「利他で紡ぐ経済をつくる」の実現を目指しています。

【システム管理者の会についてのお問い合わせ】

株式会社ユニリタ システム管理者の会 事務局 清野、石崎

E-mail：sysadmingrp@unirita.co.jp

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