マネーツリー、アマゾン ウェブ サービス（AWS）のスタートアップ支援プログラム「AWS Activate」の認定プロバイダーとして参画

マネーツリー株式会社

個人資産管理サービス「Moneytree」および金融データプラットフォーム「Moneytree LINK」を運営するマネーツリー株式会社（本社：東京都港区、代表取締役：ポール・チャップマン、以下「マネーツリー」）は、アマゾン ウェブ サービス（以下、AWS）が提供するスタートアップ支援プログラム「AWS Activate」の認定プロバイダーとして正式に参画いたしました。

これによって、Moneytree Businessの年間プランをご利用のスタートアップは、最大＄5000相当のAWS Activateクレジットを受け取れるようになります。マネーツリーは「創業期の資金管理」と「クラウド活用支援」を繋ぎ、スタートアップ企業の事業成長を強力に支援してまいります 。

「AWS Activate」参画の背景と目的

「AWS Activate」は、スタートアップが事業を迅速に立ち上げ、成長させるために必要なリソースを提供するグローバルな支援プログラムです。

創業初期のスタートアップは、少人数チームでの運用や不安定な財務状況の把握など、特有の課題を抱えています。マネーツリーが提供する中小企業向け財務管理サービス「Moneytree Business」は、2,500以上の金融機関と連携し、専門知識がなくても直感的に資金繰りを可視化できる設計となっており、こうした創業期の課題解決と非常に高い親和性を持っています。

今回当社がAWS Activateの認定プロバイダーとなったことで、Moneytree Businessを通じて健全な財務管理基盤を構築したスタートアップに対し、AWS Activateを通じたクラウド活用・スケールの後押しを行うという、一気通貫の支援体制を実現いたします。

Moneytree Businessユーザー様への特典- スタートアップ向け特別価格の適用Moneytree Business STANDARD年間プランを、初年度特別価格にて提供いたします。- AWS Activate紹介コードの提供Moneytree Businessの年間プランをご利用いただくスタートアップ企業に対し、AWS Activateの特典コードをご案内いたします。これにより、対象となる企業はAWS Activateクレジット（最大＄5,000）を受け取ることが可能です。- 創業期特有の財務管理サポート売上・支出が不安定なフェーズにおいても、日々の入出金データに基づき資金状況を可視化し、資金繰りの見通し把握と意思決定を支援します。

※「AWS Activate クレジット」の提供には条件がございます。すべてのユーザーが特典を利用できるわけではありません。

詳細はこちらのURL(http://getmoneytree.com/jp/link/aws-activate-lp)よりご確認ください。

http://getmoneytree.com/jp/link/aws-activate-lp

マネーツリーのスタートアップ支援への取り組み

マネーツリーはこれまでも「J-Startup WEST」のサポーターズ登録や、地方スタートアップコミュニティとの連携など、スタートアップ支援に取り組んでまいりました。今後も「AWS Activate」をはじめとする外部パートナーとの連携を深め、スタートアップの成長を支援してまいります。

Moneytree Businessについて

銀行口座、クレジットカード、電子マネーなど国内2,500以上の金融機関のデータを自動取得し、資金状況をリアルタイムに把握できる中小企業・個人事業主向け財務管理サービスです 。手入力作業を削減し、経営判断に必要なキャッシュフローの可視化をサポートします。

- URL： https://getmoneytree.com/jp/link/moneytree-businessマネーツリー株式会社 代表取締役 ポール・チャップマンのコメント

「この度、世界中のスタートアップを支援するAWS Activateプログラムのパートナーになれたことを大変光栄に思います。イノベーションの創出には、質の高いデータへのアクセスと、それを支える強固なインフラが不可欠です。AWSを利用する意欲的なスタートアップの皆さまが、Moneytree Business及びMoneytree LINKを活用して活用して、次世代の便利な金融サービスをより早く、より安全に世に送り出せるよう支援してまいります。」

マネーツリーについて

2012年に日本で創業。金融データプラットフォーム「Moneytree LINK(R)︎」をベースに、個人資産管理サービス「Moneytree(R)︎」および、中小企業・個人事業主向け財務管理ソリューション「Moneytree Business(R)︎」、与信審査ソリューション「Moneytree Verify(R)︎」を提供しています。国内では現在、金融・会計業界の標準APIとして認知され、人々に信頼されるデータプラットフォームの構築を目指しています。

【本件に関するお問い合わせ先】

会社名：マネーツリー株式会社

代表取締役：ポール チャップマン

資本金：1億円 (2022年3月末時点)

設立日：2012年4月23日

マネーツリー株式会社 広報窓口(press@moneytree.jp)までご連絡ください。

※アマゾン ウェブ サービス、AWS、AWS Activateは、米国および/またはその他の国における、Amazon.com, Inc. またはその関連会社の商標です。