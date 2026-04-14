不動産会社選びの重視ポイント1位は「対応の丁寧さ・相談しやすさ」。大手が特殊物件の取り扱いを断ることを「知らなかった」人は約70%に

株式会社NEXER

■不動産を所有する人が不動産会社に求めるものとは？

不動産の売却は、多くの人にとって人生で数えるほどしかない大きな取引です。

だからこそ、依頼する不動産会社は慎重に選びたいと考える人が多いでしょう。

「大手なら安心」と考える人が多い一方で、実は大手不動産会社がすべての物件を取り扱えるわけではないことは、あまり知られていません。

ということで今回は株式会社アドワン・ホームと共同で、事前調査で「自身や親族が不動産を所有している」と回答した全国の男女330名を対象に「不動産売却における不動産会社選びと大手への期待」についてのアンケートをおこないました。

※本プレスリリースの内容を引用される際は、以下のご対応をお願いいたします。

・引用元が「株式会社NEXERと株式会社アドワン・ホームによる調査」である旨の記載

・株式会社アドワン・ホーム（https://adone-home.co.jp/）へのリンク設置

「不動産売却における不動産会社選びと大手への期待に関するアンケート」調査概要

調査手法：インターネットでのアンケート

調査期間：2026年3月23日 ～ 3月30日

調査対象者：事前調査で「自身や親族が不動産を所有している」と回答した全国の男女

有効回答：330サンプル

質問内容：

質問1：不動産会社を選ぶ際、最も重視する要素は何ですか？

質問2：その理由を教えてください。

質問3：不動産売却を考える際、「大手不動産会社なら安心」というイメージはありますか？

質問4：そのように感じる理由を教えてください。

質問5：大手不動産会社が「特殊な事情がある物件（事故物件や再建築不可など）」の取り扱いを断ることがあると知っていますか？

質問6：大手で断られた物件を、「解決の専門家」がトータルサポートして売却できるとしたら、そのサービスを利用してみたいですか？

質問7：その理由を教えてください。

※原則として小数点以下第2位を四捨五入し表記しているため、合計が100％にならない場合があります。

■32.1％が、「対応の丁寧さ・相談しやすさ」を最重視と回答

まず、不動産会社を選ぶ際に最も重視する要素について聞いてみました。

その結果「対応の丁寧さ・相談しやすさ」が32.1％で最多となりました。

次いで「売却価格の高さ」が23.9％、「実績の豊富さ」が17.9％と続きます。

不動産の売却は金額が大きく、手続きも複雑です。

そのため、価格や知名度よりも「親身になって対応してくれるかどうか」を最も重視する人が多いことがわかります。

それぞれの回答理由について聞いてみたので、一部を紹介します。

「対応の丁寧さ・相談しやすさ」と回答した方

・話を進める相手は会社ではなく人ですから。（30代・男性）

・敷居が高いと最初の一歩すら踏み出せないから。（40代・女性）

・高額なやり取りになるので信頼できることは最低条件。（50代・男性）

「売却価格の高さ」と回答した方

・しっかりこちらの利益を考えてくれるところがいいです。（40代・女性）

・少しでも高く売却してお金を残したいから。（40代・男性）

・色々重要な要素はあるものの、やはり一番高く売ってくれるところに頼みたいし、それが重要。（50代・女性）

「実績の豊富さ」と回答した方

・実績は信頼の表れだから。（30代・男性）

・実績が豊富だと安心感があるから。（40代・女性）

・不動産は売れるかどうかわからないので、実績のある会社にお願いしたいから。（50代・男性）

「話を進める相手は会社ではなく人」という声に象徴されるように、対応の丁寧さを重視する方は担当者との信頼関係を重視していることがわかります。

売却価格を重視する方はやはり、少しでも手元に残る金額を増やしたいという切実な思いが見え、実績を重視する方は安心して任せられるかどうかの判断材料として実績を捉えていることがうかがえます。

■77.3％が、大手不動産会社に「安心感がある」と回答

続いて、不動産売却を考える際に「大手不動産会社なら安心」というイメージがあるかどうかを聞いてみました。

その結果「とてもある」が21.2％、「ややある」が56.1％で、合わせて77.3％の人が大手不動産会社に対して安心感を持っていることがわかりました。一方「あまりない」は18.5％、「まったくない」は4.2％にとどまっています。

それぞれの回答理由について聞いてみたので、一部を紹介します。

大手不動産会社なら安心というイメージがある理由

・しっかりしたマニュアルがありそうだから。（30代・女性）

・大手の方が保証やいろいろな面で安心できる。（40代・男性）

・こちらが不利益になりそうな契約などはしない印象だから。（40代・女性）

・何だかんだで名前がしれてる方が安心だし口コミもより多いから精査しやすい。（40代・男性）

大手不動産会社なら安心というイメージがない理由

・話を進める相手は会社ではなく人ですから。（30代・男性）

・対応に企業や人柄が出ると思うから。（40代・女性）

・担当者の人柄や専門性が一番だと思うから。（60代・男性）

安心感が「ある」方は、保証やマニュアルの充実、口コミの多さなど大手ならではの組織力を理由に挙げています。一方、安心感が「ない」方は、大手かどうかよりも担当者個人の人柄や対応力を重視する傾向がうかがえました。

規模や知名度だけでなく、「誰が対応してくれるか」が信頼の決め手になるケースも少なくないようです。

■70.0％が、大手が特殊物件の取り扱いを断ることを「知らない」と回答

次に、大手不動産会社が事故物件や再建築不可物件などの「特殊な事情がある物件」の取り扱いを断ることがあるかどうかについて聞いてみました。

その結果「知らない」と回答した方は70.0％にのぼり、「知っている」は30.0％でした。

多くの人が大手に対して信頼感を抱いている一方で、大手にも対応できない物件があるという事実を知らないまま、いざ売却の段階で断られてしまう可能性があるということになります。

事故物件や再建築不可物件、あるいは極端に立地条件の悪い物件などは、大手不動産会社が取り扱いを見送るケースがあります。こうした情報を事前に知っておくことは、スムーズな売却計画を立てるうえで大切なポイントといえるでしょう。

■50.6％が、専門家のトータルサポートサービスを「利用したい」と回答

最後に、大手で断られた物件を「解決の専門家」がトータルサポートして売却できるサービスの利用意向について聞いてみました。

その結果「ぜひ利用したい」が12.4％、「やや利用したい」が38.2％で、合計50.6％が利用に前向きな姿勢を示しました。一方で「あまり利用したくない」は30.6％、「まったく利用したくない」は18.8％となっています。

利用したい理由を聞いてみたので、一部を紹介します。

利用したい理由

・大手が出来ない事をやれるならそこに頼むしかありません。（30代・男性）

・売却できないなら本当の負動産になってしまうから。（40代・女性）

・安全に売却出来るなら、良い選択肢だと思うから。（40代・女性）

・断られたあとどうすれば良いのか分からないから。（40代・女性）

・他で扱ってくれないので。（50代・男性）

「利用したい」と回答した方の声からは、大手で断られた後の選択肢の少なさに対する不安が見えてきます。「負動産」という言葉が出てくるように、売れない不動産を抱え続けることへの危機感を持つ人は少なくないようです。

■まとめ

今回の調査では、不動産会社を選ぶ際に最も重視されるのは「対応の丁寧さ・相談しやすさ」であること、そして約8割の人が大手不動産会社に安心感を持っていることがわかりました。

しかし同時に、大手が特殊な事情のある物件の取り扱いを断ることがあるという事実を約7割の人が知らないという結果も明らかになっています。大手への信頼と現実とのギャップは、売却を検討する人にとって思わぬ壁になりかねません。

特殊な物件を抱えている場合には、大手だけでなく専門的な知識と実績を持つ不動産会社に相談するという選択肢を視野に入れておくことが、納得のいく売却への第一歩になるのではないでしょうか。

＜記事等でのご利用にあたって＞

・引用元が「株式会社NEXERと株式会社アドワン・ホームによる調査」である旨の記載

・株式会社アドワン・ホーム（https://adone-home.co.jp/）へのリンク設置

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