九州サッカーリーグ所属のサッカーチーム、ブリュー佐賀と2026年度ユニフォームスポンサー（左袖）契約締結。地域スポーツを起点に“関係性の再構築”へ

世界に0をONする株式会社

DX支援による地域活性化を推進する、世界に「0」をONする株式会社（本社：大阪府、代表取締役：松井佑介。以下、当社）は、株式会社フットボールクラブ佐賀（本社：佐賀県鹿島市、代表取締役：宮城’ 亮’）が運営するサッカーチーム、ブリュー佐賀（九州サッカーリーグ所属）と、2026年シーズンのユニフォームスポンサー（左袖）契約を締結しました。

人口減少や地域コミュニティの希薄化が進む中、地域におけるスポーツクラブは単なる競技の枠を超え、「人と人」「企業と地域」をつなぐ重要なハブとして再注目されています。

当社は本取り組みを、「地域との関係性を再構築する共創プロジェクト」と位置づけ、今後は地域イベントの共同開催など、サッカーを通じた、地域活性化に寄与する取り組みを、連携して推進していく予定です。

■背景：地域における“つながりの再設計”の必要性

当社は佐賀市との進出協定のもと、2023年より佐賀市呉服元町エリアに研究開発拠点を構え、地域に根ざしたDX支援事業を展開してきました。地方においては、人口減少や若者の流出により、地域コミュニティの維持・再生が重要な社会課題となっています。一方で、地域スポーツクラブは、世代や立場を越えた交流を生み出す「共通言語」としての役割を持ち、地域の結束や誇りの醸成に寄与しています。

また、当社はこれまで、中小企業のDX支援を通じて「組織や人の関係性の変化」こそがDXの本質であると捉えてきました。その知見を地域活性化にも活かし、スポーツをハブにした関係性の再構築に取り組みます。

■取り組みの意義：スポンサーから“共創パートナー”へ

本契約は単なるスポンサーシップではなく、「地域イベントの共同開催による交流機会の創出」「スタジアムを起点とした地域企業・住民との接点づくり」「スポーツを通じた次世代人材との接続」などの共創を目指しますこれにより、「観る」「応援する」にとどまらない、地域における新しい関係性の創出を目指します。

■ブリュー佐賀について

●チーム概要

運営会社：株式会社 フットボールクラブ佐賀

本社所在地：佐賀県鹿島市大字高津原1777番地1

代表取締役：宮城’ 亮’

●沿革

1991年：INAXの子会社である九州INAX（現:佐賀LIXIL製作所）佐賀工場内にFC.INAXサッカー部として誕生し、佐賀県リーグ5部に加入

1997年：九州INAXサッカー部にチーム名変更

2000年：九州リーグ初昇格（2003年に降格）

2007年：九州リーグ再昇格

2011年：会社名変更にともない、佐賀LIXIL FCにチーム名変更

2022年：地元企業50社の支援を受けクラブチームへ転換、Brew KASHIMAが誕生

2025年１月：ブリュー佐賀（Brew SAGA）にチーム名変更

ブリュー佐賀 公式サイト：https://brewsaga.jp(https://brewsaga.jp)

【会社概要】

会社名：世界に0をONする株式会社（通称：世界に「0」をONする会社）

所在地：大阪府大阪市都島区片町2-8-1 CTLゼロオンビル

代表者：代表取締役 松井佑介

設立：1983年1月

従業員数：130名

事業内容：中小企業のDX支援、ソーシャルビジネス、ERP導入支援、ソフトウエア開発・インフラ構築

企業理念：世界に「0」をONする会社

Webサイト：https://www.kkctl.co.jp/(https://www.kkctl.co.jp/)