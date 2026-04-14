TVアニメ『家庭教師ヒットマンREBORN!』×『ラスカル』コラボオンラインくじが4/14（火）より発売開始！
株式会社サトクリフ（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：加藤 勝）は、運営するオンラインくじサービス「くじクリフ」より、TVアニメ『家庭教師ヒットマンREBORN!』×『ラスカル』のコラボオンラインくじを2026年4月14日（火）10:00より販売いたします。
匣アニマルも一緒でとてもキュートな新規描き下ろしイラストグッズをぜひチェックしてください！
オンラインくじ詳細
販売期間：2026年4月14日(火)10:00 ～ 2026年5月14日(木)17:59
価格：1回 770円（税込）※別途発送手数料がかかります
購入ページ：詳細はくじクリフ公式サイトにて https://kuji-cliffe.com/lp/rebornrascalkuji/
(C)天野明／集英社・テレビ東京・リボーン製作委員会 (C)NIPPON ANIMATION CO., LTD.
賞品ラインナップ
A賞：選べる！アクリル時計（全7種）
＜サイズ＞約H257×W182mm
B賞：アクリルスタンド（全7種）※一部掲載
<サイズ>本体：約H170×W60mm以内 台座：約H60×W60mm以内
C賞：おキューブキーホルダー（全7種）※一部掲載
＜サイズ＞ 約H56×W56mm
D賞：缶バッジ（全7種）※一部掲載
＜サイズ＞約φ56mm
10 連続特典：ポストカード（全7種）
＜サイズ＞約H148×W100mm
※画像はイメージです。実際の商品とは異なる可能性がございます。
『家庭教師ヒットマンREBORN!』とは・・・
＜あらすじ＞
何もかもダメダメな中学生・沢田綱吉（ツナ）の前に現れた謎の赤ん坊家庭教師・リボーン。その正体は、ツナをマフィアの10代目ボスとして教育するためイタリアから来たヒットマンだった！その日を境にツナの平凡な日常は一転、リボーンによって毎日が「死ぬ気」の修行が始まることに…。
週刊少年ジャンプで連載され、2006年のTVアニメ放送から今年で20周年を迎えます。
『RASCAL』とは・・・
1977年に「世界名作劇場」シリーズの3作目として製作・放送されたTVアニメ「あらいぐまラスカル」のキャラクター。チャームポイントはしましまのしっぽ。放送45周年を迎えてもなお、愛らしい姿は幅広い世代の心をつかんでいます。かわいらしくデフォルメされたラスカルは、デジタルコンテンツやSNSを中心に活躍しており、ジャンル問わず様々なコラボをこなす人気キャラクターとなりました。
「くじクリフ」とは
みんなの「欲しい」や「見たい」といった感情を刺激するハズレなしのオンラインくじサービスです。
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