TVアニメ『家庭教師ヒットマンREBORN!』×『ラスカル』コラボオンラインくじが4/14（火）より発売開始！

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株式会社サトクリフ


株式会社サトクリフ（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：加藤 勝）は、運営するオンラインくじサービス「くじクリフ」より、TVアニメ『家庭教師ヒットマンREBORN!』×『ラスカル』のコラボオンラインくじを2026年4月14日（火）10:00より販売いたします。



匣アニマルも一緒でとてもキュートな新規描き下ろしイラストグッズをぜひチェックしてください！




オンラインくじ詳細


販売期間：2026年4月14日(火)10:00 ～ 2026年5月14日(木)17:59


価格：1回 770円（税込）※別途発送手数料がかかります


購入ページ：詳細はくじクリフ公式サイトにて　 https://kuji-cliffe.com/lp/rebornrascalkuji/　



(C)天野明／集英社・テレビ東京・リボーン製作委員会　(C)NIPPON ANIMATION CO., LTD.



賞品ラインナップ


A賞：選べる！アクリル時計（全7種）
































＜サイズ＞約H257×W182mm



B賞：アクリルスタンド（全7種）※一部掲載





<サイズ>本体：約H170×W60mm以内　台座：約H60×W60mm以内



C賞：おキューブキーホルダー（全7種）※一部掲載





＜サイズ＞　約H56×W56mm



D賞：缶バッジ（全7種）※一部掲載






＜サイズ＞約φ56mm



10 連続特典：ポストカード（全7種）



＜サイズ＞約H148×W100mm


※画像はイメージです。実際の商品とは異なる可能性がございます。



『家庭教師ヒットマンREBORN!』とは・・・


＜あらすじ＞


何もかもダメダメな中学生・沢田綱吉（ツナ）の前に現れた謎の赤ん坊家庭教師・リボーン。その正体は、ツナをマフィアの10代目ボスとして教育するためイタリアから来たヒットマンだった！その日を境にツナの平凡な日常は一転、リボーンによって毎日が「死ぬ気」の修行が始まることに…。



週刊少年ジャンプで連載され、2006年のTVアニメ放送から今年で20周年を迎えます。



『RASCAL』とは・・・


1977年に「世界名作劇場」シリーズの3作目として製作・放送されたTVアニメ「あらいぐまラスカル」のキャラクター。チャームポイントはしましまのしっぽ。放送45周年を迎えてもなお、愛らしい姿は幅広い世代の心をつかんでいます。かわいらしくデフォルメされたラスカルは、デジタルコンテンツやSNSを中心に活躍しており、ジャンル問わず様々なコラボをこなす人気キャラクターとなりました。




「くじクリフ」とは

みんなの「欲しい」や「見たい」といった感情を刺激するハズレなしのオンラインくじサービスです。


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