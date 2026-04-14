【初夏限定／累計30万枚突破】さらに濃厚に進化した抹茶の香りと上品な甘さ『プレミアム抹茶あずきたい焼』4月24日(金)より販売開始！

株式会社米乃家

プレミアム抹茶あずきたい焼イメージ

株式会社米乃家（代表取締役：村瀬昇平、本社：愛知県名古屋市）は、累計販売数20万枚を突破した人気商品『プレミアム抹茶あずきたい焼』を、2026年4月24日(金)より全国の米乃家店舗にて期間限定で販売開始いたします。

ご好評いただいている味わいはそのままに、今年はさらに抹茶の風味を引き立て、より深みのある贅沢な味わいへと仕上げました。

抹茶の香り豊かな生地と、上品な甘さの小倉あんが織りなす春の贅沢な味わいを、ぜひご堪能ください。

『プレミアム抹茶あずきたい焼』は、生地に濃厚な宇治抹茶を練り込み、焼き上げた瞬間からふわっと広がるお茶の香りが特長です。

中には、愛知県西尾産の抹茶を使用したとろけるようになめらかな抹茶クリームと、厳選された小倉あんをたっぷりと包み込みました。

今年は抹茶の配合バランスを見直すことで、より一層香り高く、奥行きのある味わいに進化。

サクサクの薄皮生地とともに、抹茶のほろ苦さとクリーミーな口どけ、小倉あんのやさしい甘みが絶妙に調和します。

甘さを抑えながらも満足感のある味わいで、和スイーツ好きの方におすすめの一品です。

■ おすすめの楽しみ方

・新緑を感じながら、外で楽しむひとときに

心地よい風が吹く季節、公園や散歩のお供として気軽に楽しめます。

・ご褒美の和スイーツ時間に

仕事や家事の合間に、ほっと一息つく贅沢なひとときを演出します。

・季節を感じる手土産として

期間限定の特別感があり、ちょっとした贈り物にも最適です。

2022年の販売開始以来、累計30万枚を突破した季節限定の人気商品！

発売から4年間、多くのお客様にご支持いただき、リピート率No.1を誇る季節の定番商品へと成長しました。

そびえ立つたい焼きの壁！

30万枚のたい焼きを積み上げると、ビル6階相当の高さに！

まるでビル1棟がそのまま、たい焼きになったようなスケールです。

その一つひとつに詰まっているのは、お客様の「おいしい」という声と笑顔の記憶。

これからも米乃家は、たい焼きを通じて、日常に小さな幸せとぬくもりをお届けしてまいります。

ひと口食べるたびに広がる和の香りと優しい甘さが、皆さまの心を癒すひとときになりますように。

【商品概要】

・商品名 ：プレミアム抹茶あずきたい焼

・販売期間：2026年4月24日(金)～ ※無くなり次第終了

・販売店舗：全国の米乃家店舗

※一部店舗では取り扱いがない場合があります。

・販売価格：230円（税込）～

■米乃家の歴史

米乃家の創業は昭和23年、名鉄岩倉駅東口に始まります。“およねさん”こと村瀬お米が踏切の番や自転車の預かりをする傍ら、お腹を空かせた子供たちや会社帰りの人たちに団子やお好み焼きを提供すると、その“温かい美味しさ”が評判となり米乃家の誕生へとつながりました。

米乃家の由来

■会社概要

団子、たい焼、たこ焼などのテイクアウト専門店「米乃家」を中心に188店舗を展開。

2020年には中国成都市に進出、たこ焼とハイボールが楽しめる新業態居酒屋「たこハイ米乃家」の展開も。

2021年4月には、愛知県岩倉駅東口の通称“米乃家通り”内に「およねカフェ」、無添加にこだわった贅沢なもちもち高級食パン専門店「よねのや」第１号店を展開。

2023年7月に米雑誌「who's who:chefs」世界TOP100の料理人に選ばれた、シェフ・篠原秀和氏がプロデュースする名古屋発 和風ラザニア専門店「Ｙ(ワイ)」を名古屋城横の金シャチ横丁にOPEN。

【代表者】 代表取締役 村瀬 昇平

【本社所在在地】 愛知県名古屋市千種区内山2-16-20

【TEL】 052-733-7880

【E-mail】 info@yonenoya.jp

【URL】 http://www.yonenoya.jp

【本リリースに関するお問い合わせ先】

営業企画部 TEL：070-3133-1734

取材・撮影・試食対応可能です。

調理シーンや盛り付けなど、ビジュアル撮影にも対応しております。

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