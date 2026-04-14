Uber Eatsの販売価格を『お店と同価格』に！全国のWithGreenで導入開始 -デリバリーで「主食サラダ」を日々の食卓へ

株式会社 WithGreen

※写真はイメージです。デリバリー時は専用容器での提供となります

サラダボウル専門店「WithGreen」を運営する株式会社WithGreen（本社：東京都千代田区、代表取締役：武文智洋）は、2026年3月より、全国のWithGreenにてUber Eatsを店頭と同価格でご利用いただくことが可能となりましたことをお知らせいたします。（※一部対象外店舗あり）これを機に、さらに多くのお客さまにサラダボウルという食の選択肢をお届けできることを大変嬉しく思います。

デリバリーをより身近に。全国のWithGreenで『主食サラダ』が店頭価格で購入可能に

Uber Eats Japan合同会社（以下、Uber Eats）は、2026年3月より、アプリ上の商品価格を実店舗と同一価格で提供する取り組みを開始しております。これに伴い、全国のWithGreen店舗においても、店頭と同一価格でサラダボウルをお楽しみいただけるようになりました（※一部対象外の店舗がございます）。

これを機に、これまで価格の壁によりデリバリーの日常利用が難しい状況にあったお客さまが、気軽に利用できるようになったことを広く周知してまいるとともに、毎日の健康を支える食の選択肢として「主食サラダ」をお届けしてまいります。

【「お店と同じ価格」詳細】

■ 開始日：2026年3月20日(金)

■ 対象サービス：Uber Eats

■ 対象店舗：全国のWithGreen

※一部対象外の店舗がございます。

※配送手数料等は別途発生いたします。

株式会社WithGreen

2016年に東京で創業。お客さまの生活の一部に、健康的な選択肢を増やしたいという想いから、日本でサラダボウル事業を開始しました。コーポレートメッセージは、『WithGreen with your life』。

サラダボウルという新しい食文化を通して、お客さま・生産者・パートナーとの間に、商品やサービスを超えた絆を築いていく企業を目指しています。現在は全国で53店舗を展開し、今後も拡大していく予定です。





【サラダボウルについて】

一杯で『主食』となることをコンセプトに、私たちWithGreenはサラダボウルを提供しています。創業以来、台風や天災などの特殊な状況を除いては、国産野菜を使うことを大切にしてきました。日本には四季があり、美味しい旬の野菜があります。２か月ごとに「季節限定サラダ」を作り、日本にある豊かな四季と食材を、サラダボウルを通して楽しんでいただきたいと考えています。





【会社概要】

社名 ：株式会社WithGreen

代表 ：代表取締役 武文智洋（たけふみ ともひろ）

本社所在地 ：〒100-0006 東京都千代田区有楽町2-10-1 東京交通会館11階

URL ：https://withgreen.club/

設立 ：2016年

資本金 ：5,000万円

事業内容 ：サラダボウル専門店「WithGreen」の運営

E-mail ：press@withgreen.co.jp

公式インスタグラム：@withgreen_official

https://www.instagram.com/withgreen_official/