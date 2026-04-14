【スタートアップワールドカップ2026名古屋予選】産学官金の豪華ゲスト登壇決定！

株式会社ペガサス・テック・ベンチャーズ・ジャパン

ペガサス・テック・ベンチャーズ（本社：米国カリフォルニア州サンノゼ、代表：アニス・ウッザマン）は、「スタートアップワールドカップ2026」名古屋予選において、東海エリアのエコシステムを支える金融機関、自治体、大手事業会社、教育機関等から豪華ゲストにご登壇いただくことが決定いたしました。

世界130以上の国と地域で予選が行われる、世界最大級のビジネス・ピッチコンテスト「スタートアップワールドカップ2026」名古屋予選が、4月23日（木）にStation Aiおよび岡谷鋼機名古屋公会堂にて開催されます。本大会では東海エリアの行政、金融機関、大手事業会社、教育機関が一体となり、地域をあげて本大会を応援くださっています。本大会にご出演いただく豪華なスピーカーは以下ご覧の通りです。 (※一部抜粋)

名古屋予選の観戦チケットはこちら：https://swc2026-nagoya.peatix.com/

※一部抜粋しております。- 愛知県知事 大村 秀章氏- 名古屋市長 広沢 一郎氏- 東海国立大学機構長 松尾 清一氏- 株式会社日本特殊陶業 取締役 相談役 尾堂 真一氏- 東海東京証券株式会社 代表取締役社長 北川 尚子氏- 一橋大学名誉教授 米倉 誠一郎氏- D4V Founder & GP Forbes JAPAN Founder 高野 真氏- 株式会社ユーグレナ 代表取締役社長 出雲 充氏- SBIインベストメント株式会社 取締役執行役員 CVC事業部長 加藤 由紀子氏- C Channel株式会社 代表取締役社長 (元LINE 代表取締役) 森川 亮氏- ネットイヤーグループ ファウンダー 石黒 不二代氏- for Startups, Inc. 代表取締役社長 志水 雄一郎氏- 株式会社ミダスキャピタル 専務取締役パートナー 大櫃 直人氏- 株式会社ウィズグループ 代表取締役 奥田 浩美氏- あいち銀行 代表取締役頭取執行役員 鈴木 武裕氏- 山口大学大学院技術経営研究科 特命教授 林 裕子氏- アステリア株式会社 代表取締役兼CEO 平野 洋一郎氏- Gen-AX株式会社 代表取締役社長 CEO 砂金 信一郎氏- D4V Partner 太田 明日美氏

会場とオンラインを合わせて約3,000名の視聴者が見込まれる本大会では上記のゲストの他にも日本を代表する各界のリーダーや著名人が多数登壇し、日本のスタートアップエコシステムを盛り上げます。

本大会で行われるピッチコンテストでは、全国から約120社の応募の中から厳正な書類選考を通過したトップスタートアップ10社による白熱のピッチが展開され、日本代表として世界へ挑戦する1社が選ばれます。そして名古屋代表に選ばれた企業は11月に開催されるサンフランシスコでの世界決勝大会へ進出し、優勝投資賞金100万米ドル（約1億5千万円）を賭けて競い合います。世界へ羽ばたくスタートアップたちをぜひ一緒に応援しましょう！

2025年度 東京予選代表 株式会社Acompany名古屋予選概要

日程：2026年4月23日（木）

会場：STATION Ai、岡谷鋼機名古屋公会堂

〒466-0064 愛知県名古屋市昭和区鶴舞一丁目1番3号

主催：ペガサス・テック・ベンチャーズ

公式サイト：https://www.startupworldcup.io/nagoya-regional

観戦チケットはこちら：https://swc2026-nagoya.peatix.com/

スタートアップワールドカップについて

スタートアップワールドカップは、世界130以上の国と地域で予選が繰り広げられ、革新的なスタートアップ企業が集まる、世界最大級のピッチコンテストです。世界各国から毎年3万社以上のスタートアップ企業のエントリーの中から、各地域予選を勝ち抜いた代表企業が米国サンフランシスコでの世界決勝大会に参加し、優勝投資賞金100万米ドル（約1億5千万円）を懸けて競い合います。

2025年度の日本予選は東京、九州、東北で開催され、3箇所で合計8,000人以上の大手企業、投資家、メディアの方々などが、スポンサーや観客として会場及びオンラインで参加しました。事業拡大を目指すスタートアップにとって、資金調達、事業提携やマーケティングに繋がるまたとないチャンスとなります。また、日本予選だけに特別に1億5千万円規模の投資賞金も用意されており、予選に応募するすべてのスタートアップに資金獲得のチャンスがございます。

ペガサス・テック・ベンチャーズについて

ペガサス・テック・ベンチャーズは米国シリコンバレーに本社を構え、世界40社以上の大手企業からLP出資を受け入れており、これまでに米国、日本、東南アジアを中心に290社以上のスタートアップに投資を実施しているベンチャーキャピタルです。日本では、マネーフォワード、メタップス、エアトリ、モンスターラボ、AI CROSSといった既に上場した企業のほか、Mujin、SkyDrive、テラモーターズ、ユニファ、FiNC Technologies、ライフイズテック、WizWe等への投資を行っており、投資先の海外展開や事業提携、資金調達の支援等を手掛けた実績を有します。詳細については、こちらをご覧ください。

*上記の投資先企業は、必ずしもペガサスの全投資先企業を代表するものではありません。

https://ja.pegasustechventures.com/

問い合わせ窓口：

ペガサス・テック・ベンチャーズ

担当：海野あやか

unno@pegasusventures.com

TEL:03-6417-4570