アートホテル大阪ベイタワー あの頃のトキメキが止まらない♡ガチでアガる⤴平成ギャルカルチャー爆誕☆彡

アートホテル大阪ベイタワー（所在地：大阪府大阪市港区、総支配人：守屋浩二）は、2026年5月11日（月）から6月30日（火）まで、地上200メートルに位置し、大阪随一の絶景を誇るレストラン「スカイビュッフェ51」にて、「平成カルチャー」を巡る体験をテーマにしたビュッフェ「#平成しか勝たん！ ～うちらの青春まるごとリバイバル～」を開催いたします。





シーズンごとにテーマが変わる「スカイビュッフェ51」。この初夏は、ギャル文化を軸に「平成カルチャー」にフォーカスし、時代を象徴するモチーフを巡るスイーツビュッフェを展開します。1989年から2019年までの平成時代を〈前期・中期・後期〉の3つに分け、それぞれのトレンドや価値観を店内装飾とスイーツで表現。まるでミュージアムを巡るような体験として、懐かしさを感じる世界観を演出しました。

本企画では、平成初期の「コギャル」、平成中期の「盛りギャル」、平成後期の「ナチュラルギャル」と移り変わるスタイルの変遷に着目し、それぞれの時代を象徴するカルチャーやトレンドをスイーツで表現。ファッションやガジェットなど、当時のトレンドを象徴するモチーフはすべてチョコレートを使用したスイーツで構築し、見た瞬間に“あの頃”を想起させるビジュアルに仕上げました。

平成を知る世代には懐かしく、知らない世代には新鮮に映る本企画。平成を体験してきた世代を中心に、親子二世代でも楽しめるビュッフェとして、思い出を共有しながら新たな楽しみ方をお届けします。

★懐かしすぎてエモい、平成カルチャー×チョコレートスイーツの世界





スイーツは、平成初期・中期・後期の3つの時代に分け、それぞれの時代ごとに5つのカテゴリーで構成。ハイビスカス柄をあしらったミルクティームースや、鮮やかなブルーが印象的な原宿系ケーキ、カンカン帽をモチーフにしたドバイチョコを忍ばせたチョコレートケーキなど、各時代のトレンドやスタイルを象徴するスイーツが並びます。

チーズケーキやベルベットケーキ、フロランタンなど、本来は異なるジャンルのスイーツをすべてチョコレートを使用して表現。チョコレートの魅力と可能性を引き出した、バリエーション豊かなラインアップをご用意します。スイーツのネーミングには、各時代のギャルを象徴する言葉やニュアンスを取り入れ、見た目だけでなくネーミングからも“あの頃”を感じられる仕掛けに。ビュッフェラインでスイーツを選ぶ時間そのものが平成をめぐる体験となるよう設計しました。

館内装飾も平成ギャルを連想させる空間に仕上げ、スイーツを手に取るたびに“あの頃”の記憶がよみがえり、思わず写真に収めたくなるひとときに。懐かしさに浸りながら、思わず誰かと共有したくなるような、エモーショナルな時間をお楽しみいただけます。

★あの頃ハマった、平成トレンドの味をホテルならではのスタイルで





「平成カルチャー」にあわせ、時代ごとのトレンドを反映したラインアップで展開。エスニックや韓流、イタリアンなど、平成時代に広がった食文化を取り入れ、多彩なジャンルのメニューをご用意いたします。

冷製コーンスープ タピオカや、海老と烏賊のヤムウンセン、チーズタッカルビなど、当時の流行を感じさせるメニューを中心に構成。なかでも「チーズタッカルビ」は、とろけるチーズと甘辛い味付けが食欲をそそる、平成後期のトレンドを象徴する一品としてお楽しみいただけます。

さらに、ライブキッチンではシェフが目の前で仕上げる出来立ての料理を提供し、香りや音、臨場感とともに、ビュッフェならではの楽しさを演出。スイーツとあわせて、平成の食の記憶をたどるひとときを提案します。

【スイーツメニュー】





・やっぱハイビっしょ！





・ご飯あげなきゃ～！





・会いたすぎてムリなんだけど





・映えすぎかよ♡





・とりまタピろ！





・うちのプレイリストパネェから♪

他、全15種類

【フードメニュー】

ライブキッチン

●ピッツァ 照り焼きチキンピザ ●じゃがいものニョッキ アマトリチャーナ ●ハモのグリル 梅風味のラビゴットソース ●出来立てパスタ シーフードクリームスープスパゲッティ ●チキンソテー エスニック風味(ランチ限定) ●アンガス牛ステーキ ガーリックソース(ディナー限定)

ビュッフェ料理

●スチームチキン コチュマヨソース ●海老と烏賊のヤムウンセン ●冷製コーンスープ タピオカとともに ●生ハムのマシュマロ添え ●ビンチョウマグロのカルパッチョ ポン酢ジュレと食べるラー油 ●茄子とズッキーニのアーリオ・オーリオ ●カオマンガイ ●インカの目覚めとポークグリル ローズマリー風味 ●チーズタッカルビ ●白身魚のオーブン焼き グリーンカレーソース 他

【オリジナルカクテル＆モクテル（オプション）】

企画テーマを表現したオリジナルカクテル＆モクテルも用意しています。平成ギャルな世界観をさらに引き立てます。





＜写真左から＞

・Fun Time～ストロー2本ルール～（モクテル）700円

・Princess Peach ～カワイイは正義～（カクテル）900円

・Color Sift Lemon ～とりあえず写真～（モクテル）700円

・Neo Kids Fizz ～メロンソーダしか勝たん～（カクテル）900円

・Beaming Smile ～駄菓子テンションMAX～（カクテル）900円

・平成ショコラバブル ～今日もタピる？～（カクテル) 900円

【企画概要】

名称：#平成しか勝たん！ ～うちらの青春まるごとリバイバル～ （読み：へいせいしかかたん！ ～うちらのせいしゅんまるごとりばいばる～）

期間：2026年5月11日（月）～6月30日（火）

場所：スカイビュッフェ51（SKY BUFFET 51）

ランチビュッフェ

時間：11:30～15:00（最終入店時間 13:30）

※入店を5回に分け、各回90分制となります。

※ご予約は下記時間にて承ります。

①11:30～13:00 ②12:00～13:30 ③12:30～14:00 ④13:00～14:30 ⑤13:30～15:00

ディナービュッフェ

時間：17:00～22:00（最終入店時間 20:00）

※入店を7回に分け、各回90分制となります。

※ご予約は下記時間にて承ります。

①17:00～18:30 ②17:30～19:00 ③18:00～19:30 ④18:30～20:00 ⑤19:00～20:30 ⑥19:30～21:00 ⑦20:00～21:30

※GoTo Pass会員様は優待価格でご利用いただけます。

※料金はサービス料（10 %）および税金を含みます。 ※子ども料金は5～12歳対象です。

※食材は、当日の状態、仕入れ状況により変更となる場合がございます。

※写真は全てイメージです。



― 「アートホテル大阪ベイタワー」概要 ―

アートホテル

ビジネスや観光の拠点として、国内の主要都市でさまざまなライフスタイルイベントに対応するフルサービスホテル。結婚式・謝恩会・歓送迎会などの各種パーティーやコンベンションなど、宴会・バンケットホールのほか、オールデイダイニングやレストラン・カフェ・ベーカリーなどを備え、幅広いお客様にご利用いただいております。

※施設により付帯設備は異なります。

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【アイコニア・ホスピタリティ】

アイコニア・ホスピタリティは、宿泊特化型やフルサービスのコミュニティホテル、リゾートホテル、温泉ホテル・旅館などさまざまな業態の施設でお客様をお迎えしています。





【GoTo Pass】

「人生を、想像外へ、連れだそう。」をコンセプトに、アイコニア・ホスピタリティのホテル、温泉リゾートに加えて、レストラン・宴会・愛犬と泊まれる宿・日帰り温泉・レジャー施設などの全国180棟以上の施設で、利用金額に応じてポイントを貯めて使える新ロイヤリティプログラム「GoTo Pass」（ゴートゥーパス）が2025年5月29日始動しました。





公式ウェブサイト：https://gotopass.jp