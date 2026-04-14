15mの壁を5秒以下で駆け上がる！スピードクライミング日本代表・藤野柊斗＆初選出の高校生・齋藤蒼太。千葉から世界へ挑む二人の独占インタビューを「NEXT STORIES」が公開！
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/346747/images/bodyimage1】
アスリートの情熱と軌跡を届けるWebメディア「NEXT STORIES（ネクストストーリーズ）」（運営：株式会社ライズインターナショナル）は、2026年4月8日、スピードクライミング日本代表の藤野柊斗（ふじの しゅうと）選手と齋藤蒼太（さいとう そうた）選手の独占インタビュー記事を公開いたしました。
■ 記事の概要：千葉から世界へ加速する スピードクライミング日本勢の核心
15メートルの壁を駆け上がるタイムを競い、トップレベルでは「5秒の壁」を巡る1000分の1秒の戦いが繰り広げられるスピードクライミング。千葉県を拠点に、世界と戦う二人の選手に迫ります。
藤野柊斗（東洋大学）： 日本男子歴代2位となる「4秒91」の記録を持つトップランナー。陸上のトレーニングも取り入れ、究極の「脚力」と「再現性」で世界基準の4秒台安定を目指す独自の思考。
齋藤蒼太（高校2年）： ショッピングモールのジムから始まり、世界ユース選手権3位の実績を提げて2026年シーズンにシニア日本代表へ初選出された期待の新星。
言い訳のできない15mの壁： 千葉県立幕張総合高校に設置されたスピードウォールを拠点に、同じルート・同じ条件で純粋な「速さ」だけを追求する二人の挑戦の裏側。
記事URL： https://nextstories.jp/fujino_saitou/
■ 「NEXT STORIES」の独自性
本メディアは、過度なバナー広告を表示させない「1社メディアスポンサー方式」を採用しています。読者がアスリートの研ぎ澄まされた思考や競技の魅力に、ノイズなしで深く没入できる環境を提供しています。
取材協力：千葉県山岳・スピードクライミング協会 ／ Song LLC (https://song.co.jp/fx/)
配信元企業：株式会社ライズインターナショナル
アスリートの情熱と軌跡を届けるWebメディア「NEXT STORIES（ネクストストーリーズ）」（運営：株式会社ライズインターナショナル）は、2026年4月8日、スピードクライミング日本代表の藤野柊斗（ふじの しゅうと）選手と齋藤蒼太（さいとう そうた）選手の独占インタビュー記事を公開いたしました。
■ 記事の概要：千葉から世界へ加速する スピードクライミング日本勢の核心
15メートルの壁を駆け上がるタイムを競い、トップレベルでは「5秒の壁」を巡る1000分の1秒の戦いが繰り広げられるスピードクライミング。千葉県を拠点に、世界と戦う二人の選手に迫ります。
藤野柊斗（東洋大学）： 日本男子歴代2位となる「4秒91」の記録を持つトップランナー。陸上のトレーニングも取り入れ、究極の「脚力」と「再現性」で世界基準の4秒台安定を目指す独自の思考。
齋藤蒼太（高校2年）： ショッピングモールのジムから始まり、世界ユース選手権3位の実績を提げて2026年シーズンにシニア日本代表へ初選出された期待の新星。
言い訳のできない15mの壁： 千葉県立幕張総合高校に設置されたスピードウォールを拠点に、同じルート・同じ条件で純粋な「速さ」だけを追求する二人の挑戦の裏側。
記事URL： https://nextstories.jp/fujino_saitou/
■ 「NEXT STORIES」の独自性
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取材協力：千葉県山岳・スピードクライミング協会 ／ Song LLC (https://song.co.jp/fx/)
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