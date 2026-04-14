［開催報告］吉本レディースクリニックで小規模「両親学級」を初開催
一般社団法人ボディセンス・インスティテュート（代表理事：高橋由紀、所在地：富山県富山市）は、2026年4月9日（木）、吉本レディースクリニック（富山市羽根511-1）にて、定員10組の小規模開催としては初となる「企業主導型両親学級」を実施し、満席10組の親子が参加しました。産前産後の骨盤ケアと赤ちゃんの抱き方・寝かしつけ術をテーマに、妊娠中・産後早期から地域の居場所をみつけることで、育児不安の解消を図りました。
地元の産婦人科「吉本レディースクリニック」を会場に、妊娠中から産後1年までの親子が気軽に参加・相談できる地域密着型の支援の場を、参加費無料で提供します。今回は医療機関との連携という新たな形で、地域に根ざした切れ目のない子育て支援体制の構築を目指します。
開催概要
日時：2026年4月9日（木）13:00～14:30
会場：吉本レディースクリニック（富山市羽根511-1）
対象：妊娠中・産後のパパ・ママ＆赤ちゃんとご家族
参加費：無料
参加人数：10組（満席）
内容：産前産後の骨盤ケア・赤ちゃんの抱き方と寝かしつけ術
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/346834/images/bodyimage1】
参加者の声
・小規模開催で他の参加者の方のリアルな話が聞けて共感できました。講師の方とも直接お話しできて今後の育児の参考になると思います。（産後4ヶ月ママ）
・産前にも学びましたが、いざ産まれると抱き方がわからず困っていました。今回改めて学べたことを実践し、マッサージも取り入れていきます。（産後2カ月ママ）
・1人目のとき、産後の生活で辛くなる時があったので、近くに産後ケアの機会や場所がいくつかある事を知り、ぜひ利用したいと思いました。（妊娠10カ月ママ）
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/346834/images/bodyimage2】
前半｜産前産後の骨盤ケアと赤ちゃんの抱き方・お世話
前半は当法人公認講師の曳田彩加が、産前産後の心身を整えるワークショップを行いました。愛着形成の基盤となる抱っこや、産後の身体回復を助けるセルフケアを実践的に伝えました。
発達に合わせた抱っこ：抱く側のリラックスを大前提に、首すわり前後の発達段階に応じた適切な支え方をレクチャーし、親と子のふれあいと愛着形成をお伝えしました。
骨盤底筋群の回復ケア：「床上げ三週間」の概念とともに、腹直筋離開に配慮したお尻歩きやケーゲル体操など、インナーマッスルから整える手法を紹介しました。
“気”を残す寝かしつけ：赤ちゃんの背中の丸みを守る寝床の工夫や、降ろす際に親の意識を段階的に離していく「気を残す」コツを体験を交えて伝授しました。
講師｜曳田 彩加
一般社団法人ボディセンス・インスティテュート 公認講師
産前産後ケアおよびベビー向けプログラムの専門家として、富山県内を中心に数多くの両親学級を担当。親子の絆を深める具体的なアドバイスに定評がある。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/346834/images/bodyimage3】
小規模開催の目的｜早期の居場所づくりと深い交流
早期の居場所づくり：妊娠中や産後間もない段階から地域のコミュニティに繋がることで、孤独感を防ぎ、育児不安を解消するきっかけを提供します。
少人数での密な交流：講師への気軽な相談や、参加者同士がリラックスして本音で語り合える環境を整えることで、心身のセーフティネットを構築します。
北陸 企業主導型両親学級 協賛企業・後援
プラチナ協賛
オダケホーム株式会社 ／ トヨタモビリティ富山株式会社 ／ 明治安田生命保険相互会社 富山支社・金沢支社
ゴールド協賛
株式会社URiP ／ 株式会社OKワールド ／ 株式会社岡部 ／ サニーライブホールディングス株式会社 ／ 株式会社電陽社建設 ／ 一般社団法人ばいにゃこ村 ／ 北酸株式会社 ／ マンパワーセキュリティ株式会社 ／ 株式会社ヨシケイ富山
シルバー協賛
いわさき鍼灸院・整骨院 ／ NTT西日本株式会社富山支店 ／ かね七株式会社 ／ 立山科学グループ ／ 株式会社富山銀行 ／ 日本海ガス株式会社 ／ 有限会社引網香月堂 ／ 株式会社フェイス・シマダ ／ 北陸ポートサービス株式会社 ／ 株式会社ママスキー ／ 山与株式会社 ／ 医療法人社団吉本レディースクリニック ／ Lepola（レポラ）
後援
石川県 ／ 射水市 ／ 魚津市 ／ 小矢部市 ／ 金沢市 ／ 黒部市 ／ 高岡市 ／ 立山町 ／ 砺波市 ／ 富山県 ／ 富山市 ／ 滑川市 ／ 南砺市 ／ 氷見市 ／ 舟橋村 ／ エコチル調査富山ユニットセンター ／ 株式会社北日本新聞社
（敬称略・50音順）
協賛企業募集のご案内
本事業の趣旨に賛同し、子育て世代を支援いただける協賛企業様を募集しております。
詳細は事務局までお問い合わせください。
団体概要
名称：一般社団法人ボディセンス・インスティテュート
代表理事 高橋由紀
所在地：富山県富山市黒瀬北町2-1-2 D-BASE 2階
拠点：Roots of Life（ルーツオブライフ）
事業内容：子育て支援者研修・ボディワーカー／ヨガインストラクター育成・講師派遣
URL：https://bodysence.jp
本件に関するお問い合わせ
TEL：050-5536-7809（受付 10:00～16:00 / 土日祝除く）
E-Mail：mail@bodysence.jp
担当：一般社団法人ボディセンス・インスティテュート 事務局
配信元企業：一般社団法人ボディセンス・インスティテュート
地元の産婦人科「吉本レディースクリニック」を会場に、妊娠中から産後1年までの親子が気軽に参加・相談できる地域密着型の支援の場を、参加費無料で提供します。今回は医療機関との連携という新たな形で、地域に根ざした切れ目のない子育て支援体制の構築を目指します。
開催概要
日時：2026年4月9日（木）13:00～14:30
会場：吉本レディースクリニック（富山市羽根511-1）
対象：妊娠中・産後のパパ・ママ＆赤ちゃんとご家族
参加費：無料
参加人数：10組（満席）
内容：産前産後の骨盤ケア・赤ちゃんの抱き方と寝かしつけ術
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/346834/images/bodyimage1】
参加者の声
・小規模開催で他の参加者の方のリアルな話が聞けて共感できました。講師の方とも直接お話しできて今後の育児の参考になると思います。（産後4ヶ月ママ）
・産前にも学びましたが、いざ産まれると抱き方がわからず困っていました。今回改めて学べたことを実践し、マッサージも取り入れていきます。（産後2カ月ママ）
・1人目のとき、産後の生活で辛くなる時があったので、近くに産後ケアの機会や場所がいくつかある事を知り、ぜひ利用したいと思いました。（妊娠10カ月ママ）
前半｜産前産後の骨盤ケアと赤ちゃんの抱き方・お世話
前半は当法人公認講師の曳田彩加が、産前産後の心身を整えるワークショップを行いました。愛着形成の基盤となる抱っこや、産後の身体回復を助けるセルフケアを実践的に伝えました。
発達に合わせた抱っこ：抱く側のリラックスを大前提に、首すわり前後の発達段階に応じた適切な支え方をレクチャーし、親と子のふれあいと愛着形成をお伝えしました。
骨盤底筋群の回復ケア：「床上げ三週間」の概念とともに、腹直筋離開に配慮したお尻歩きやケーゲル体操など、インナーマッスルから整える手法を紹介しました。
“気”を残す寝かしつけ：赤ちゃんの背中の丸みを守る寝床の工夫や、降ろす際に親の意識を段階的に離していく「気を残す」コツを体験を交えて伝授しました。
講師｜曳田 彩加
一般社団法人ボディセンス・インスティテュート 公認講師
産前産後ケアおよびベビー向けプログラムの専門家として、富山県内を中心に数多くの両親学級を担当。親子の絆を深める具体的なアドバイスに定評がある。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/346834/images/bodyimage3】
小規模開催の目的｜早期の居場所づくりと深い交流
早期の居場所づくり：妊娠中や産後間もない段階から地域のコミュニティに繋がることで、孤独感を防ぎ、育児不安を解消するきっかけを提供します。
少人数での密な交流：講師への気軽な相談や、参加者同士がリラックスして本音で語り合える環境を整えることで、心身のセーフティネットを構築します。
北陸 企業主導型両親学級 協賛企業・後援
プラチナ協賛
オダケホーム株式会社 ／ トヨタモビリティ富山株式会社 ／ 明治安田生命保険相互会社 富山支社・金沢支社
ゴールド協賛
株式会社URiP ／ 株式会社OKワールド ／ 株式会社岡部 ／ サニーライブホールディングス株式会社 ／ 株式会社電陽社建設 ／ 一般社団法人ばいにゃこ村 ／ 北酸株式会社 ／ マンパワーセキュリティ株式会社 ／ 株式会社ヨシケイ富山
シルバー協賛
いわさき鍼灸院・整骨院 ／ NTT西日本株式会社富山支店 ／ かね七株式会社 ／ 立山科学グループ ／ 株式会社富山銀行 ／ 日本海ガス株式会社 ／ 有限会社引網香月堂 ／ 株式会社フェイス・シマダ ／ 北陸ポートサービス株式会社 ／ 株式会社ママスキー ／ 山与株式会社 ／ 医療法人社団吉本レディースクリニック ／ Lepola（レポラ）
後援
石川県 ／ 射水市 ／ 魚津市 ／ 小矢部市 ／ 金沢市 ／ 黒部市 ／ 高岡市 ／ 立山町 ／ 砺波市 ／ 富山県 ／ 富山市 ／ 滑川市 ／ 南砺市 ／ 氷見市 ／ 舟橋村 ／ エコチル調査富山ユニットセンター ／ 株式会社北日本新聞社
（敬称略・50音順）
協賛企業募集のご案内
本事業の趣旨に賛同し、子育て世代を支援いただける協賛企業様を募集しております。
詳細は事務局までお問い合わせください。
団体概要
名称：一般社団法人ボディセンス・インスティテュート
代表理事 高橋由紀
所在地：富山県富山市黒瀬北町2-1-2 D-BASE 2階
拠点：Roots of Life（ルーツオブライフ）
事業内容：子育て支援者研修・ボディワーカー／ヨガインストラクター育成・講師派遣
URL：https://bodysence.jp
本件に関するお問い合わせ
TEL：050-5536-7809（受付 10:00～16:00 / 土日祝除く）
E-Mail：mail@bodysence.jp
担当：一般社団法人ボディセンス・インスティテュート 事務局
配信元企業：一般社団法人ボディセンス・インスティテュート
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