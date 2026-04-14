【4月21日開催！】Health & Foodオンラインレポート紹介＋TPC会社説明およびチーム紹介・エキスパート紹介のお知らせ
リサ・リューション事業を展開するTPCマーケティングリサーチ株式会社（代表取締役社長：松本 竜馬）は、2026年4月21日にHealth & Foodオンラインレポート紹介＋TPC会社説明およびチーム紹介・エキスパート紹介を開催いたします。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/346781/images/bodyimage1】
「オンラインレポート紹介」は、調査を担当したリサーチャー自らが自分の言葉でレポートを紹介することで、お客さまにそのテーマに対するリサーチャーの熱量を感じていただくとともに、レポートの理解をより深めていただきたいという思いから実施しています。
下記のような関心やお悩みをお持ちのお客様はぜひご参加ください。
・膨大な資料・データを読む時間がないので、レポート内容をクイックに把握したい・・・
・レポートの項目・分類の背景や意図が知りたい・・・
・このレポートがどのような「課題」を解決してくれるのか知りたい・・・
・レポートを自身の業務にどのように活用できるかが知りたい・・・
・リサーチャーの市場理解と自分の市場理解にギャップがないか知りたい・・・
・今後の研究開発テーマ検討や戦略策定のため、各社の研究開発動向や注目の研究分野を知りたい
・レポートを読むだけではわからない、「気づき」があれば教えてほしい・・・
また、今回はオンラインレポート紹介と併せて、TPC会社説明およびチーム紹介・エキスパート紹介も実施いたします。
本セッションでは、弊社の企業理念である「リサ・リューション（Research × Solution）」の考え方をはじめ、単なる情報提供にとどまらず、お客様の課題解決にどのように向き合っているのかをご紹介いたします。
あわせて、TPC全体としての強みや、どのような調査サービスをご提供しているのかについても、概要をご説明いたします。
さらに、チーム紹介・エキスパート紹介では、
弊社Health & Foodチームに所属するエキスパートの取り組みや専門領域についてご紹介し、どのような視点で調査・分析を行い、どのようにお客様の意思決定をご支援しているのかを、イメージしていただける内容となっております。
本取り組みは、レポートのご紹介にとどまらず、
TPCの全体像とHealth & Foodチームの実務レベルでの取り組みの双方をご理解いただくことで、今後の市場分析や戦略立案におけるパートナーとして、より具体的にご活用いただくことを目的としております。
レポート内容の理解を深めたい方はもちろん、
調査会社の選定や情報収集の高度化をご検討されている方にも、
有益な機会となれば幸いです。
参加料は無料ですので、ぜひ奮ってご参加くださいませ。
◇詳細＆お申し込みはこちら◇
https://www.tpc-cop.co.jp/topics/6882/
◇レポート紹介概要
・開催日時：2026年4月21日（火）13時30分～15時30分
・参加方法：Microsoft Teams
・参加費用：無料
ーHealth & Food関連のテーマについてー
加工食品、飲料、乳製品、菓子、PBF（プラントべースフード）、冷凍食品、業務用、食品添加物、R&D、海外、通販、サプリメント、美容、シニア、女性・フェムケア、オーラル、生活習慣、介護、機能性原料・素材といった領域のなかで、新刊テーマを中心にライブ配信にてレポートのポイントをご紹介いたします。
＝＝タイムスケジュール＝＝
(1) 13:30～14:00 TPC会社説明
(2) 14:00～14:30 Health&Foodチームの紹介および今後の発刊予定
(3) 14:30～15:00 2026年 栄養成分に関する意識・実態調査（第1弾）
(4) 15:00～15:30 2025年 世界の健康食品市場トレンドレポート
《視聴方法・セミナー形式》
ライブ配信（Microsoft Teams ウェビナー）で実施。
Microsoftのアカウントをお持ちでない場合も、
Webブラウザからご視聴いただけます。
【会社概要】
会社名：TPCマーケティングリサーチ株式会社
設立：1991年8月
所在地：大阪市西区新町2-4-2 なにわ筋SIAビル
事業内容：マーケティングリサーチおよび調査レポートの出版
コーポレートサイト：https://www.tpc-cop.co.jp/
オンラインショップ「TPCビブリオテック」：http://www.tpc-osaka.com/
ISO27001認証書番号：IS598110
【本件に関するお問い合わせ】
電話番号：06-6538-5358
メールアドレス：webmarke@tpc-osaka.com
配信元企業：TPCマーケティングリサーチ株式会社
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/346781/images/bodyimage1】
下記のような関心やお悩みをお持ちのお客様はぜひご参加ください。
・膨大な資料・データを読む時間がないので、レポート内容をクイックに把握したい・・・
・レポートの項目・分類の背景や意図が知りたい・・・
・このレポートがどのような「課題」を解決してくれるのか知りたい・・・
・レポートを自身の業務にどのように活用できるかが知りたい・・・
・リサーチャーの市場理解と自分の市場理解にギャップがないか知りたい・・・
・今後の研究開発テーマ検討や戦略策定のため、各社の研究開発動向や注目の研究分野を知りたい
・レポートを読むだけではわからない、「気づき」があれば教えてほしい・・・
また、今回はオンラインレポート紹介と併せて、TPC会社説明およびチーム紹介・エキスパート紹介も実施いたします。
本セッションでは、弊社の企業理念である「リサ・リューション（Research × Solution）」の考え方をはじめ、単なる情報提供にとどまらず、お客様の課題解決にどのように向き合っているのかをご紹介いたします。
あわせて、TPC全体としての強みや、どのような調査サービスをご提供しているのかについても、概要をご説明いたします。
さらに、チーム紹介・エキスパート紹介では、
弊社Health & Foodチームに所属するエキスパートの取り組みや専門領域についてご紹介し、どのような視点で調査・分析を行い、どのようにお客様の意思決定をご支援しているのかを、イメージしていただける内容となっております。
本取り組みは、レポートのご紹介にとどまらず、
TPCの全体像とHealth & Foodチームの実務レベルでの取り組みの双方をご理解いただくことで、今後の市場分析や戦略立案におけるパートナーとして、より具体的にご活用いただくことを目的としております。
レポート内容の理解を深めたい方はもちろん、
調査会社の選定や情報収集の高度化をご検討されている方にも、
有益な機会となれば幸いです。
参加料は無料ですので、ぜひ奮ってご参加くださいませ。
◇詳細＆お申し込みはこちら◇
https://www.tpc-cop.co.jp/topics/6882/
◇レポート紹介概要
・開催日時：2026年4月21日（火）13時30分～15時30分
・参加方法：Microsoft Teams
・参加費用：無料
ーHealth & Food関連のテーマについてー
加工食品、飲料、乳製品、菓子、PBF（プラントべースフード）、冷凍食品、業務用、食品添加物、R&D、海外、通販、サプリメント、美容、シニア、女性・フェムケア、オーラル、生活習慣、介護、機能性原料・素材といった領域のなかで、新刊テーマを中心にライブ配信にてレポートのポイントをご紹介いたします。
＝＝タイムスケジュール＝＝
(1) 13:30～14:00 TPC会社説明
(2) 14:00～14:30 Health&Foodチームの紹介および今後の発刊予定
(3) 14:30～15:00 2026年 栄養成分に関する意識・実態調査（第1弾）
(4) 15:00～15:30 2025年 世界の健康食品市場トレンドレポート
《視聴方法・セミナー形式》
ライブ配信（Microsoft Teams ウェビナー）で実施。
Microsoftのアカウントをお持ちでない場合も、
Webブラウザからご視聴いただけます。
【会社概要】
会社名：TPCマーケティングリサーチ株式会社
設立：1991年8月
所在地：大阪市西区新町2-4-2 なにわ筋SIAビル
事業内容：マーケティングリサーチおよび調査レポートの出版
コーポレートサイト：https://www.tpc-cop.co.jp/
オンラインショップ「TPCビブリオテック」：http://www.tpc-osaka.com/
ISO27001認証書番号：IS598110
【本件に関するお問い合わせ】
電話番号：06-6538-5358
メールアドレス：webmarke@tpc-osaka.com
配信元企業：TPCマーケティングリサーチ株式会社
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